人大附中北京经济技术开发区学校正式更名

人民网北京2月27日电 （记者 郝孟佳）25日，人大附中北京经济技术开发区学校"传承人大附中基因，共圆人开教育梦想"2018-2019学年第二学期开学典礼暨更名揭牌仪式举行。人大附中联合总校校长刘彭芝表示，学校挂上了人大附中的牌子就等于担负了很多责任和重担，要想办成优质学校，就必须树立好目标，第一个目标是在大兴区领先，第二个目标是在北京市领先，第三个目标是全国领先。

刘彭芝说，老师和学生都应该从我做起，从现在做起，要脚踏实地，需要统一思想和行动，凝聚智慧和力量，为了达到目标而奋斗。

刘彭芝对学生们提出了三点希望，第一，能立大志。有大志者才能成大器，做大事。第二，要努力学习。因为在青少年时期打基础的深度和广度将决定未来发展所达到的高度。第三，要学会做人。教育的本真是育人，育人的本真是立德树人。中学之后，同学们将离开父母独闯天下，大家要在校园里做好充分的准备，学会求知、做事、锻炼身体、与人合作，成为能为家庭尽责任，对社会有担当的人。

刘彭芝为人开学子授校旗，与北京经济技术开发区工发区管委会副主任沈永刚一起，为新校名牌揭幕。

据介绍，人大附中北京经济技术开发区学校原名北京二中亦庄学校，自1998年创建以来，历经四次更名，转制变革，并校发展。随着办学规模不断扩大，办学水平不断提高，教学质量稳步上升，目前已发展成为开发区规模最大的十二年一贯制学校。

更名后，学校站在了新的发展起点上。人大附中北京经济技术开发区学校校长王教凯说：“我们会把人大附中先进的教学经验与人开学校的教学理念相互融合，在开发区做领先的教育，让开发区的每一个孩子都能享受到优质教育。”

揭牌仪式上，与会嘉宾共同按下按杆，屏幕上"人大附中北京经济技术开发区学校"15个大字展开

北京市开发区工委委员、管委会副主任沈永刚说：“教育兴，则国家兴。教育强，则国家强。相信人大附中北京经济技术开发区学校在开发区这片改革开发的热土上，必将传承人大附中的优质教育理念，在更好的起点实现跨越式发展。”

仪式结束后，学校进行了精彩的文艺演出，同时进行了科技展览和假期多彩生活展。

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