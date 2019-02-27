大学楼管大叔13年拾金不昧 累计价值26万元

彭可馨/摄

“余大叔，真的谢谢您！”学生从余昌权手里接过自己丢失的手机连声道谢，余昌权叮嘱着下次注意保管好。自2006年起担任中南民族大学15栋教学楼楼管以来，类似的场景就不断上演。

在中南民族大学学子眼里，他是热心助人的“余大叔”，是新时代的“活雷锋”。小至几元的笔记本，大至近万元的单反相机，手机、钱包、电脑等也不可胜数，13年来，他拾金不昧，累计价值近26万元，其中绝大部分失物都在他的帮助下物归原主。

毕业生离校前

专程和楼管大叔道别

15栋一楼值班处的桌子上，放着一本失物登记本，上面密密麻麻记录着笔记本电脑、银行卡、相机、手机、钱包、MP3、手表、U盘等失物明细。

对手机、钱包等价值较高的失物，余昌权在值班室显眼处挂了一块小黑板，标明拾到物品的日期及特征；对无法识别失主的银行卡及钥匙，余昌权则把它们归集到办公桌上，供学生认领。

为了归还失物，余昌权费了许多心思，渐渐有了自己的“小妙招”：若是捡到的手机可以打开，他便根据手机中失主较为亲近的家人朋友的电话通知到失主；若手机设置了密码锁，余师傅就把内存卡取出来放在自己手机里寻找失主信息。已过花甲的余昌权与时俱进，开始使用QQ、微信发布失物信息，并号召学生帮忙扩散，许多学生为他的热心肠所感染，纷纷转发。

13年时间里，余昌权在教室里捡到的物品不计其数。“像老余这样不辞辛苦地为失主劳心费力解决问题，当真是难能可贵，我们都打心底佩服他！”余昌权的同事感叹。很多毕业生在民大和余师傅有了感情，在离校前会专程和他道别。

每天早上5点半开始工作

13年如一日

15栋是个大教学楼，教室就有300余间。余昌权每天早上5点半就开始一天的工作，把所有教室门都打开，以便工作人员做卫生，每天晚上同学们放学后他还要挨个检查门窗、空调、多媒体设备是否锁好关好，所有事情忙完通常就已经很晚了。15栋楼层最高的教室在10楼，13年的时间里，他爬楼梯上上下下几万次。

上下课间的人员进出高峰期，余昌权在自行车电动车停放处来回巡视，督促同学们把车子摆放在合适的位置。

如今，67岁的余昌权仍在15栋做着普通的楼管工作，若捡到失物也一如既往地“负责到底”。

在他看来，诚实守信是做人的根本，同学们对他好，他就更应该把自己的本职工作做好，回报学生、回报民大。“这也是一名普通老党员对待工作的最朴素的心声。”余昌权一边翻着失物登记本一边说道。

(责编：闻佳琪(实习生)、熊旭)