名校教师解读2019高考考试大纲新变化

原标题：名校教师解读考试大纲新变化

2019年高考已进入倒计时，教育部考试中心日前公布了《2019年普通高等学校招生全国统一考试大纲》（以下简称《考试大纲》）。《考试大纲》分为总纲和各高考科目大纲，包括语文、文科数学、理科数学、汉语、物理、化学、生物、思想政治、历史、地理和英语。

《考试大纲》是高考命题的规范性文件和标准，是考试评价、复习备考的依据。《考试大纲》明确了高考的性质和功能，规定了考试内容与形式，对实施高考内容改革、规范高考命题具有重要意义。

今年的大纲有哪些变化？面对调整考生该如何应对？在高考倒计时100天之际，我们邀请一线教师对部分高考科目大纲进行解读，帮助考生更好地备考。

备考语文

考查道德认知和价值判断水平

●北京师范大学第二附属中学特级教师 何杰

2019年语文高考大纲对命题思想的表述变化值得关注，大纲将“根据普通高等学校对新生文化素质的要求”变为了“根据普通高等学校对新生思想道德素质和科学文化素质的要求”。

2019年考纲特别强调了“思想道德素质”。当然，语文考试并不能考查出学生思想道德的实际情况，而是主要考查道德认知和价值判断水平在语文学科中的体现。命题人通过情境设置与命题要求，希望选拔出对国家发展、社会变革与时代话题有广泛关注、深度思考，并且能够清晰表达的学生。

这一思想在过去两年高考语文试题当中已有体现。比如2017年全国一卷论述类文本谈气候、正义，2018年全国一卷对谈中国传统的“照着讲”和“接着讲”；2017年全国一卷作文题“中国关键词”和2018年全国一卷作文题“世纪同龄人在2035年写给18岁少年的信”，都在命题情境或命题要求上对学生道德认知和价值判断水平有较高要求。

2019年考纲将“文化素质”要求变成了“科学文化素质”要求。考查文化素质本是语文考查题中应有之义，此处加入“科学”，意在不削弱语文人文性的前提下强调科学性。从2017年开始，高考对语文知识更加关注，不仅在考纲中明确了文体知识和文化知识的考查要求，在命题中则直接考查了具体文本中的论证知识、叙事知识、古代文化知识。

可见，语文学科的科学素质主要体现在知识掌握与思辨要求上。今年考纲对命题思想的表述变化既是立德树人的明确要求，又是对过去几年命题改革的总结。广大高三教师和考生应该理解考纲这一变化的指向性，在备考中采取相应的措施。具体来说，有以下三条建议：一、梳理高中学过的文学知识、文化知识和文体知识，并结合文本理解这些知识的运用特点。二、梳理近几年社会关注的时代话题，理解这些话题中蕴含的时代精神与价值判断。三、分析2017年和2018年全国六套试卷试题，理解其如何体现考纲命题思想并做相应模拟。

备考思想政治

提高创造性分析和解决问题能力

●北京市一零一中学高级教师 殷卫霞

2019年新考纲第一部分“考核目标与要求”中，将“根据普通高等学校对新生文化素质的要求”调整为“根据普通高等学校对新生思想道德素质和科学文化素质的要求”。这一调整表明2019年高考将继续强化“立德树人”的总体要求，也体现了对科学精神、理性思维和逻辑思维的重视。2019年新考纲第二部分“考试范围与要求”与2018年的内容保持了一致。

备考建议有以下几点：

一、学习领会党的十九大精神

党的十九大报告的重要性不言而喻，高考备考要学习党的十九大报告重要内容，领会党的十九大精神。

二、关注教材新修订内容

为贯彻落实党的十九大精神，教材内容做了相应的修订。虽然2019年考纲中“考试范围与要求”没有变化，但是范围内的知识点是与时俱进的，要关注教材新修订的内容，例如：必修一《经济生活》第十课和第十一课、必修二《政治生活》中关于国家监察委员会的相关变化内容、必修三《文化生活》第九课和第十课等与时俱进的变化内容。

三、夯实基础，抓住核心知识

高考试题越来越灵活，但是万变不离其宗，试卷还是注重必备知识即基础知识、核心知识的考查。因此，备考过程要深入理解教材，实现对基础知识的精准掌握与深刻理解；在理解的基础上，构建宏观、中观与微观知识体系，并能结合时政热点对核心知识进行整合与深化。

四、学以致用，培育核心素养

培育学科核心素养是当前高考改革中的重要问题和标志性要求。思想政治学科核心素养是需要借助复杂社会生活中的相关情境来落实的。因此，在复习备考时，要直面现实生活，关注社会发展、关心国家大事、关切时政新闻。要勤于思考，用学科知识对社会生活中的真实情境进行价值判断与思考，提高创造性分析和解决问题的能力，在对实际问题的解决过程中培育核心素养。

备考英语

围绕语言能力、文化意识等开展复习

●清华大学附属中学英语特级教师 刘桂章

2019年全国卷高考英语考试大纲与2018年考试大纲相比基本无变化。“考核目标与要求”和五个附录（语音项目表、语法项目表、功能意念项目表、话题项目表和词汇表）内容完全相同。在书面表达方面存在三处细微变化。首先，书面表达评卷原则变化：考纲书面表达评分原则共6条，2019年将原第4条“评分时，应注意的主要内容为：内容要点、应用词汇和语法结构的数量和准确性及上下文的连贯性”中的“…语法结构的数量”改为“语法结构的丰富性”，表述更积极，对语言质量提出更高要求。其次，书面表达各档次的给分范围和要求变化：将第一档（1~5分）和第二档（6~10分）的给分要求改了两个字，将其中的“语法结构单调，词汇项目有限”中的“词汇项目”调整为“词汇知识”，含义更宽泛，更易于理解。再次，书面表达例题变化：将2018年版中的书面表达例题“2015课标II邀请外教去敬老院陪老人过重阳节”调整为“2018课标III向外国朋友介绍学校体育运动情况”，与目前我国准备2022年冬奥会主题相吻合，增强了考试大纲内容的时代性。

备考建议：坚持“立德树人”，围绕培养英语课程核心素养“语言能力、思维品质、文化意识和学习能力”开展复习工作，培养学生独立思考和运用所学知识分析问题、解决问题的能力。

一、高三复习要继续坚持以学生为中心的教学原则。高三复习不是对高一、高二知识的简单重复讲解，要避免教师“一言堂”，坚持以学生为中心，通过定期问卷调查、访谈等方式获悉学生需求，科学规划复习教学工作。在进行完形填空、书面表达等板块复习时，每节课应基于具体的主题语境设计生动有趣的学习任务，通过个人思考、小组讨论等方式吸引学生运用所学知识和策略分析问题、解决问题，深化对语言的理解和思维品质的培养。

二、夯实语言基础，加强学习策略指导。语言知识（包括语音知识、词汇知识、语法知识、语篇知识和语用知识等）和语言技能是高三复习教学工作的核心。教师依据考纲和课程标准，研究、整理高考基础知识，如完形填空、阅读理解高频词等。通过多种复习方式，提高基础薄弱生语言能力。同时，要加强英语学习策略指导，如应用文写作技巧、阅读理解细节题答题策略等。在重视课堂整体教学的同时，加强对学生个体指导，点燃每个学生学习英语的激情。

三、系统复习中国文化，丰富写作内容。围绕课程标准对英语课程文化知识进行梳理，组织学生系统学习中华传统节日、中华优秀文化的表现形式（如京剧、文学、绘画、园林、武术、饮食文化等）。在使用已有书面表达试题的同时，教师也可独立编制创新性试题，如“咨询某大学入学要求”“如何解决共享单车过剩”等，鼓励学生综合运用所学知识和写作技能讲好中国故事。（记者 靳晓燕）

(责编：李依环、熊旭)