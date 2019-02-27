教育部：2018年如期完成化解义务教育超大班额任务

消除大班额是保障学生安全、促进身心健康、提高教育质量的必然要求。2016年，国务院印发《关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》，将消除大班额作为推进县域内城乡义务教育一体化改革发展，特别是解决“城镇挤”突出矛盾的重要任务。今日，在教育部新闻发布会上，教育部基础教育司副司长俞伟跃就化解义务教育超大班额有关情况予以介绍。

教育事业统计数据显示，2018年，全国义务教育阶段总有班数375.49万个，其中，大班额有26.5万个，占总班数比例为7.06%；超大班额有1.87万个，占总班数比例为0.5%。相比2017年，全国义务教育大班额减少10.3万个、减少了28.0%，超大班额减少6.7万个、减少了78.1%，为近10年来最大降幅，如期实现了“2018年底基本消除超大班额（控制在2%以内）”的工作目标，并为2020年底基本消除大班额（控制在5%以内）创造了有利条件。

俞伟跃介绍，分学段来看，2018年全国小学共有班数275.39万个，大班额比例为6.49%，比2017年下降2.42个百分点，超大班额比例为0.47%，比2017年下降1.62个百分点。全国初中共有班数100.1万个，大班额比例为8.62%，比2017年下降4.98个百分点，超大班额比例为0.59%，比2017年下降2.53个百分点。分区域来看，东、中、西部地区大班额比例分别为4.97%、9.42%、7.16%，分别比2017年下降2.21、3.67和3.51个百分点；超大班额比例分别为0.39%、0.87%、0.23%，分别比2017年下降1.28、2.46、1.93个百分点。分省域来看，2018年全国已有30个省将超大班额比例控制在2%以内（湖北为2.07%），25个省的超大班额比例已经下降到0.5%以内；2018年全国已有14个省大班额比例控制在5%以内，其中北京、天津、浙江、上海已经消除了56人以上大班额。

全国教育系统坚决贯彻党中央、国务院部署，积极化解义务教育阶段大班额，制订专项规划，做好源头控制，强化重点帮扶，加强督导检查，建立通报约谈制度，积极发挥省级统筹作用。关于下一步的工作计划，俞伟跃表示，一是进一步强化政府发展义务教育主体责任，加强省级统筹，加大对大班额问题严重的贫困县支持力度，督促县级政府合理规划义务教育学校布局，优先保障学校建设用地。二是出台《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，实施义务教育质量提升工程，重点提升乡村教育质量，加快推进县域内城乡义务教育一体化发展，补齐乡村教育短板，稳定乡村生源。三是制订《关于做好2019年普通中小学招生入学工作的通知》，建立消除大班额预警机制，督促中小学校起始年级严格按照国家规定标准班额招生，坚决防止产生新的大班额。四是健全消除大班额监测制度，完善督查、通报、约谈制度，防止大班额反弹，确保如期平稳实现消除大班额工作目标，为加快实现教育现代化、办好人民满意教育奠定坚实基础。（陈梦谣）

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