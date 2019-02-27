老师用手机拍了段“轮椅之旅” 让人看了心好暖

这几天，在杭州夏衍小学教学楼的楼道内，一辆特殊的“车子”从一间教室飞奔到另一间教室，所过之处学生纷纷主动让道，连声问好。

“车子”就是办公室常见的滑轮椅，坐在上面的是科学老师王玉，后面有两个男生正小心地用力推着。椅子上，王老师的身子稍微倾斜，右脚搁在椅腿上，左脚稍稍抬起，笑嘻嘻地享受着学生的超级暖心服务。

记者刚好遇到，一打听，原来王老师的左腿受伤了，走路不方便。班里学生心疼她拄拐杖去教室，就动了脑筋给她找来椅子当车子，一路推着老师从办公室到教室，再从一间教室到下一间教室。

上课时，王老师受伤的脚一直踮着，像是在练“金鸡独立”。“上学期期末受的伤，还没完全好，不能受力。”她说。

科学老师脚受伤

上课时只能踮着脚

王老师是杭州夏衍小学的科学老师，昨天上午第一节课，她要给一个五年级的班级上关于浮力的实验课。实验室在教学楼三楼，王老师办公室在四楼。学生用椅子推着她，坐电椅下楼，然后穿过走廊来到实验室。

记者看到，王老师在黑板上写板书时，跟平常没什么两样，边上有学生提醒：“王老师的左脚是不能用力的。”

仔细观察才发现，王老师站着时，她的左脚一直踮在那里，脚尖轻轻搁在地上，保持身体平衡。

当学生做实验时，王老师也没闲着，慢慢地单脚蹦到学生身旁，指导他们做实验。当她停下来时，左脚总是踮着，身体基本都靠右脚支撑。

王老师对记者说，她的脚是上学期期末受的伤，刚开始连站起来都困难，医生嘱咐她要请假静养。“怎么可能请假呢，学生要期末考试了，很关键的。”于是，她借了副拐杖，坚持每天去学校上课，拄着拐仗讲课。

一堂课下来，王老师不停地在学生之间穿梭，有时觉得扶着课桌单脚移动太慢，就蹦着走。学生经常被她的话题吸引，展开激烈讨论，非常投入，等回过神来，发现老师站在身边，马上提醒她坐回椅子上去。

只是，这一堂课，她基本都是站着的，颇为辛苦。“一开始讲课，我就会很投入，经常忘记脚上有伤。”王玉说。

这堂实验课上完，就有两名男生跑过来，推着她奔向另一间教室。整个上午，她一共有3堂课，都是学生这么推着她在教室间奔波。

推老师去上课

成了学生们眼中的美差

在学校，王老师坐着滑轮椅奔驰在楼道内的场景，已经成为学生眼中一道亮丽的风景。

推着王老师去上课的，是两个六年级男生，很多学生都羡慕他俩。“推王老师去上课是门技术活，要把握好方向和力度，要不然就要撞到柱子上。”六（6）班的陈孟彬笑着说，他是两个男孩其中之一。

王老师说，刚开始她还有些不好意思，后来拗不过学生，只好“享受”两个暖男的贴心服务。“两个小男生看我拄着拐杖，心疼我，就把我的课表记住了，只要我有课，就会来办公室，让我坐到椅子上，推着我进教室。”

这段时间王老师腿受伤，还坚持给学生上课，学生都看着眼里。“好几次在课堂上，我都看到王老师会时不时地揉揉膝盖。”六（6）班的科学课代表陆陈欣说，出于心疼，班里的同学想让老师坐在椅子上讲课，可是老师总是不听，还是站在那里。

老师的腿摔伤

也是为了学生

学生对王老师这么好，因为王玉在他们眼中就是一个好老师。

“王老师是三年级开始教我们的，从带班起她就很忙，既有教学工作又有行政工作，有好几次我晚上7点左右回家，发现王老师还在办公室忙着。”小陆说。

其实，王老师受伤也是因为学生。上学期末，王老师放心不下班级里成绩落后的学生，就让自己所带的3个班级的学生留下来，帮他们查漏补缺。

“王老师着急，为了多节约点时间给我们辅导，那天她在几个教室之间飞快地跑来跑去，结果一不小心摔倒在地上。”一名学生说。

滑倒后，王老师只是觉得左腿有些疼，本以为缓缓就好了，没想到几天后竟然痛得连下地都下不了。医生告诉她，她的左膝盖半月板左右两侧有损伤，有少量积水，必须停课静养，否则伤好不了还会有后遗症。

“我带的是高年级的学生，马上就要升学了，学校科学老师本来就紧缺，我走了学生怎么办？”她选择了带伤继续给学生上课。

被校长一个劲儿夸的她

还是单身呢

王玉当老师已经五年了，因为前面5年对新教师来说是成长和定型的关键，她几乎将所有精力都放在了教学上。

“从她来学校开始，就没有早于晚上8点下班的，经常都是办公室最后一个回去。”和王老师同一个办公室的杨晓燕老师说。

“记得刚来学校时，因为对教材内容比较生疏，的确每天要花很多时间准备教案，和有经验的老师磨课，还要在实验室准备第二天上课用的器材，好几次备课到很晚才回家，有时周末也要加班。”王玉回忆说。

这次受伤，办公室所有老师都劝她请假休息，但是她不肯，还是和以前一样卖力地工作，批改作业、备课。“有时候我们心疼她，下班时想要捎她一程，但她硬是要把事做完再回家。”杨老师说。

和王老师搭班的孙佳老师也有同感：“上学期期末，科学考试要比其他学科早，她腿又受伤了，考完试后就可以请假回家休养，但她硬是等到试卷批改完，把每个学生在考试中反映出来的问题整理好，交给我写期末评语时做参考。”

正是因为这样的认真负责，仅仅任职五年，王老师便取得了很多荣誉，比如全国智慧好课堂一等奖、杭州市课堂教学评比二等奖……

说起王玉老师，校长戴玉梅也是一个劲儿地夸，最后她还向记者透露说，“这么优秀的美女教师，到现在还是单身呢。”（梁建伟）

(责编：闻佳琪(实习生)、熊旭)