四川高职单招报名3月启动 招生注重综合素质

原标题：四川高职单招报名3月启动 招生人数增加 重综合素质

3月，2019年四川省高等职业院校单独招生将启动报名。近期，省内部分高职院校陆续发布单招政策。同往年相比，今年的招生计划、招考方式有哪些变化？记者采访了四川建筑职业技术学院、四川财经职业学院、成都职业技术学院、成都纺织高等专科学校、成都工业职业技术学院、四川城市职业学院等热门院校，就考生和家长关心的问题进行解读。□本报记者 江芸涵

招生规模逐年扩大 今年增加计划的多

近几年，单独招生越来越被高校和广大考生认可，成为很多高职院校招生工作中的重点。以四川近年的单招数据为例：2015年单招院校39所，录取3万余人；2016年单招院校 47 所，录取 4.3 万余人；2017年单招院校53所，录取7.3万余人；2018年单招院校59所，录取约9.5万人。在政策指导下，2019年省内不少高职院校都增加了招生计划。

四川建筑职院2019年单独招生计划由去年的2200名增加到2480名，招生专业也增加到37个专业，对于考生来说，选择的机会和成功几率都大大提升。成都职院今年单独招生计划2000名，比去年增加近400名，占学院全部招生计划50%以上，是该院有单招以来招生计划最多的一年。成都纺专招收计划为1800人，比去年增加了300人。

成都工业职院2019年的高职单招规模与2018年一样，共投放招生计划320名。据介绍，该院2018年11月通过了人才培养合格评估，相信明年将会大幅增加单招专业及招生计划数。今年四川城市职院将总计划的60%投放到单独招生中，这也是省教育厅规定的招生计划可以投放到单招中的最高比例。四川财经职院单独招生计划规模基本与去年持平。

报考条件基本没变 有院校新增了专业

记者了解到，上述6所院校报考条件较去年基本没变。需要提醒的是：有意向报考四川建筑职业技术学院特长类的考生一定要参照特长生报考条件，资格审核没有通过，是参加不了单招考试的。成都职院对报考空中乘务专业的考生，身高、年龄等有特殊要求：年龄在20周岁以下（1999年9月1日以后出生）；男生身高174-182cm，女生身高164-176cm；无文身，面部及着夏装时身体裸露部分无疤痕。成都纺专除文艺体育特长生有所变化以外，还新增设了服装表演专业，因此也增设了新专业的报考条件。

成都职院招生专业与往年相比新增五个，今年特长生类单招新增棋类，不论是中职毕业生还是普高文理科毕业生，只要个人获得棋类（象棋、国际象棋、围棋）等级证书,或市级（含）以上棋类比赛个人前八名，团体比赛项目前三名的，均可报考，专业限定为休闲体育（棋艺），单列计划8名。

成都纺专招生专业数量同比去年增加了5个，共计35个。其中服装表演专业是2019年首次招收专业。另外，继续招收艺术设计的中外合作办学专业。四川财经职业学院今年新增了会计专业（现代学徒制）班，招收普高类和财经商贸类中职生各25名。

四川城市职院向考生提供了学院所有开设的12个大类62个专业，专业数比2018年单招投放的专业数32个增加了30个。新增专业有：空中乘务、数控技术、大数据技术与应用、城市信息化管理、城市轨道交通工程技术、虚拟现实应用技术、数字媒体应用技术、服装设计与工艺等。成都工业职院开放了机械制造与自动化、汽车检测与维修技术、移动应用开发三个单招专业，均为省级现代学徒制试点专业，也是该院的重点专业。

院校测试更看重考生综合素质

高职单招的考试时间全省统一为2019年3月30日，考试分文化考试、综合测试，由学校自行组织。文化考试科目为语文、数学和英语，考试时间为3月30日9点至11点半，试题由省统一命制，评卷工作由学校自行组织。

需要提醒考生注意的是：2019年四川建筑职院单独招生综合测试的分值由往年的100分增加到300分，考生的逻辑思维能力、语言沟通能力和职业倾向等方面将被重点考察。

成都职院单招采用“文化考试综合测试”方式进行，考试总分300分。每位考生均需参加文化考试，需要注意的是，该院文化成绩要进行折算，文化考试中计入录取成绩所占比例分别为语文50%、数学25%、英语25%。

成都纺专提醒考生，需严格按照专业填报时间登录该校官网进行志愿填报（3月19日-3月25日）；文艺体育特长生、服装表演专业考生须在3月29日来校报到并确认。

四川城市职院考生单招考试均为：文化考试（300分）综合素质测试（300 分）/职业技能测试（300分）。普高类报考普通类专业的考生参加综合素质测试，包括自我介绍、综合知识考察、特长展示等，整体来说学校更偏重于高中学生的综合素质。中职类考生参加职业技能测试，根据报考专业进行测试，允许中职考生不限专业大类重新选择大学喜欢的专业。

成都工业职院单招考试较去年有两大变化：一是中职类考生的英语成绩将计入总分。二是满分按照600分进行计算，其中：文化考试成绩不再折算，语文、数学、英语三科分卷，每科100分，总计300分；综合素质测试（高中生测试）、专业技能测试（中职生测试）为300分。

录取方式变化不大有院校增加照顾政策

四川财经职院的会计专业（现代学徒制）采用提前录取方式，如未被该专业录取，不影响其他专业的正常录取。提醒各位考生若报考会计专业（现代学徒制），需将该专业填写在专业第一志愿。 此前，四川建筑职院普通类和中职类的录取规则是分别划定文化成绩和测试成绩的控制线，按照测试成绩从高到低录取。2019年，则是分别划定文化成绩和测试成绩的控制线，按照“文化成绩 测试成绩”的总分从高到低录取。

成都职院今年单招录取方式依然采用平行投档方式。根据招生计划、参考人数及考试成绩的总体情况，按照综合评定，择优录取的原则划线录取，按照报考总人数的85%划定文化最低录取控制线，文化最低录取控制线上的考生根据计划性质分类投档。

成都工业职院今年录取方式没有变化，依然遵循“分类划线，分类录取”的原则，分别划定普通高中类、中职类最低控制线，并在各自单列计划中录取。为鼓励优秀中职学生报考，该院2019年启动了录取照顾政策，包含免试和加分项目，具体办法见该院官网刊载的单独招生章程和免试及加分办法。

四川城市职院提醒考生：学院单独招生工作领导小组确定其录取最低控制线。学院在达到最低控制线，按照考生成绩总分从高分到低分进行录取；学院对全省藏区彝区45个县的考生和少数民族考生，享受文化成绩加20分的照顾政策。

(责编：李依环、熊旭)