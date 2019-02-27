陈宝生:新时代教育干部要过好“五个关”把好“六条线”

人民网北京2月27日电 （记者 何淼）据教育部消息，2月26日，国家教育行政学院举行2019年春季开学典礼，教育部党组书记、部长、国家教育行政学院院长陈宝生出席并讲话。他强调，新时代教育干部要过好“五个关”把好“六条线”，全力破解新时期教育改革发展面临的核心性、关键性问题，上下一心写好教育“奋进之笔”。

陈宝生指出，改革开放40年特别是党的十八大以来，中国教育发生了翻天覆地的变化，教育发展水平整体进入世界中上行列。面对加快推进教育现代化的历史使命、人民群众对高质量教育日益增长的需求、城镇化进程加速推进以及中国教育逐步进入世界教育中心等挑战，我们过数量关易、过质量关难，过国内关易、过国际关难，过效率关易、过公平关难，制定规划易、实施规划难，这些都对教育战线广大干部的素质和水平提出了更高要求。

陈宝生强调，新时代中国教育正处于需要“过五关斩六将”的新阶段，教育干部要准确把握当前“四易四难”特点，集中精神、奋力攻关，过好“五个关”。一是过好信念关。要牢牢把握好信念这一总开关，解决好共产主义信仰问题和中国特色社会主义信念问题，增强“四个自信”，筑牢事业发展的信念基础。二是过好政治关。要把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。三是过好师德关。要抓住师德建设这一教育战线的永恒主题，把加强师德师风教育作为衡量教师队伍建设的第一标准，建立高尚师德师风的养成、积累、传递、示范机制。四是过好任务关。要牢牢树立立德树人的任务意识，将立德树人作为每位教育工作者的事业内核，将根本任务具体化为内在的实际行动。五是过好责任关。要切实担负起加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意教育的历史责任，树立“立德树人，匹夫有责；教育强国，尽职尽责”的意识。

陈宝生要求，教育干部要切实把好“六条线”，即党的领导生命线、意识形态红线、依法治校基本线、教育公平底线、教育质量中心线、反腐倡廉高压线。坚持和加强党对教育工作的全面领导，打好意识形态主动战，补齐依法治教、依法治校的短板，促进公平，提高质量，切实办好人民满意的教育。

来自第59期高校领导干部进修班、第56期高校中青年干部培训班、第45期全国地市教育局长研修班、第48期全国省地督学培训班、第18期浙江高校中青年干部培训班等500余人参加了开学典礼。5位参训学员代表和1名教师代表做交流发言。

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