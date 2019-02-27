教育部：进一步规范加强研究生考试招生及培养管理工作

人民网北京2月27日电 （记者 何淼）据教育部网站消息，教育部近日印发通知，分别就研究生考试招生和培养管理工作提出一系列更加严格的规范性要求。重点加强命题审核和试卷命制全过程的监督检查，防止出现命题制卷错误和失泄密情况。对违反师德、行为失范的导师，实行一票否决，并依法依规坚决给予相应处理。

通知指出，经过四十年的发展，我国已经迈入研究生教育大国行列。特别是党的十八大以来，分类考试、综合评价、多元录取、严格监管的研究生考试招生制度体系不断完善，研究生培养机制、质量监督保障制度建设取得很大进展，形成了国务院学位委员会、省级学位委员会、学位授予单位三级质量管理保障体制，构建了研究生培养单位质量保证为基础，教育行政部门监管为引导，学术组织、行业部门和社会机构积极参与的内部质量保证和外部质量监督体系。形成了学术型与应用型人才并重的培养格局，培养了大批服务于国家和地方经济社会发展、科学技术进步、文化传承创新的优秀人才。但是个别招生单位和人员招生违规、学术不端、论文作假等现象仍有出现，反映出一些招生单位存在政策规定不落实、制度机制不健全、组织管理不到位、监督管理透明度不够等问题。

通知强调，要强化自命题规范管理。对标国家教育考试标准，重点加强命题审核和试卷命制全过程的监督检查，切实加强命题人员培训，落实安全保密责任制，防止出现命题制卷错误和失泄密情况。试卷评阅要严格执行考生个人信息密封、多人分题评阅、评卷场所集中封闭管理等要求，确保客观准确。招生单位作为自命题工作的组织管理主体，要在学校层面对自命题工作进行统筹和推进，坚决杜绝简单下放、层层转交。

通知要求，要切实规范招生工作。招生单位研究生招生工作领导小组要加强对院系招生工作的统一领导，层层压实责任，要统一制定复试小组工作基本规范，复试全程要录音录像，复试小组成员须现场独立评分，任何人不得改动。要严格执行国家政策规定，择优录取，不得按单位、行业、地域、学校层次类别等限定生源范围，也不得设置其他歧视性条件。要提供考生咨询及申诉渠道，并按有关规定对相关申诉和举报及时调查处理。对考试招生工作中的违规违纪行为，一律按有关规定严肃处理。

通知明确，各培养单位要珍惜用好办学自主权，加强自律，科学合理设置培养要求和学位授予条件，狠抓学位论文和学位授予管理，重点要抓住学位论文开题、中期考核、评阅、答辩、学位评定等关键环节，严格执行学位授予全方位全流程管理，对不适合继续攻读学位的研究生要及早分流，加大分流力度。要健全完善预防和处置学术不端的机制，加大对学术不端、学位论文作假行为的查处力度，露头即查、一查到底、有责必究、绝不姑息，实现“零容忍”。探索建立学术论文、学位论文馆际和校际学术共享公开制度，主动接受社会监督。

通知指出，导师是培养质量第一责任人，要把培养人放到第一位，既要做学术训导人，指导和激发研究生的科学精神和原始创新能力，更要做人生领路人，言传身教引导研究生树立正确的世界观人生观价值观，恪守学术道德规范，增强社会责任感。要加强导师队伍的师德师风建设，对违反师德、行为失范的导师，实行一票否决，并依法依规坚决给予相应处理。对于未能切实履行职责的导师，培养单位视情况采取约谈、限招、停招、取消导师资格等处理措施。

通知明确，要完善督查督导机制。培养单位是保证人才培养质量第一责任主体，省级学位委员会和省级教育行政部门承担本地区研究生教育质量监管与保障责任，要加大专项检查、抽查、盲评等质量监督手段使用力度。省级教育行政部门要加大对本地区研究生考试招生和培养管理工作的监督检查，对违规违纪和师德失范行为，一律按有关规定严肃处理，造成严重后果和恶劣影响的，要按规定对有关责任人员进行追责问责，构成违法犯罪的，由司法机关依法追究法律责任。教育部近期将组织重点督查，各地各单位要坚决落实主体责任，分层分级开展专项检查督查，营造良好研究生教育生态，为建设创新型国家、实现高质量发展服务。

国务院学位委员会、教育部将进一步优化学术型与应用型人才培养结构，委托国务院学位委员会学科评议组等专家组织及时修订不同学位不同类型研究生的学位基本要求，进一步完善优化研究生培养指导性方案，深化研究生培养制度改革。

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