680余名在校生担任志愿者  助力中央美院本科招生考试

人民网北京2月27日电（刘婧婷）中央美术学院2019年本科招生专业考试工作历时7天，于2月24日结束。

据中央美术学院介绍，此次本科招生工作首次安排在寒假开学前一周进行，设置望京和燕郊两个考区，不再设置京外其他考点，确认参加考生达到了52254人次。

在本次招生工作中共招募了680余名在校学生组成志愿者团队。他们的岗前培训从18日开始一直持续到24日。

在志愿者团队中，有即将毕业的同学，也有刚迈入大学校门的大一学生，他们一丝不苟的工作态度，展示了当代大学生的风采。

考务工作结束后，参与的志愿者们有很多收获与感悟。

北京化工大学生物医学工程专业学生刘瑞霖是第一次当监考老师，他表示，角色的转换有一种不同的体验。“第一次体验到组织一场大型考试的艰辛，所有看似简单，一切顺利的事情背后都有无数人的起早贪黑的付出，是那些我们看不到的努力推动了考试的顺利进行。看到考场外面的颜料盒上写着“为艺术战”的字样，不自觉的心头为他们一紧。愿每位考生梦想成真，金榜题名！”刘瑞霖说。

“在监考的过程中，感觉还是很富有使命感的，感受到了在我身上的责任，关系到了每一位考生的梦想”，中华女子学院人力资源管理专业学生王星辰在本次志愿服务中感受到监考任务的使命性，也体会到监考工作的严谨性，“每一个环节都要注意的仔仔细细，不能出现错误，感谢这次机会让我收获了很多”。

北京青年政治学院国际商务专业学生华师锐是一名模特志愿者，他说：“在当模特的过程中，除了认真，我看到的更多是考生们期盼、充满希望的眼神，他们用自己日日夜夜积累下来的经验全部贡献于这一次的考试当中，除此之外，三个小时都将关注点集中于作画当中，这一点更是令我佩服”。

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