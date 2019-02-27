上海交大学子寒假“行万里路” 实践中奉献青春力量

人民网北京2月21日电 今年寒假期间，上海交通大学开展了以“行万里路，知中国情”为主题的寒假社会实践活动，组织71支行业教育专项实践团，引导大一、大二学生，分赴国家重点行业关键领域的企业或回乡开展学习实践活动。据介绍，此次活动旨在鼓励学生通过专业学习，树立行业理想，形成立体化认知，提升专业学习的深度和针对性，全程共计416支团队，2918名学生参与。

密西根学院公益实践团赴云南大理开展支教服务

生命科学学院赴中科院南海海洋研究所、国家基因库开展行业教育实践

致远学院赴中科院高能物理研究所、计算技术研究所开展行业教育实践

化学化工学院赴中科院上海有机所开展行业教育实践

该校设计学院老师张会波指导的实践团赴黑龙江省齐齐哈尔市龙江县景星镇，开展了严寒地区农村老年人健康状况与住宅住居环境调研改善实践。“青年学生是国家的未来，而大学期间是学生们人生观、价值观树立并趋于完善的时期，此类社会实践可以让学生在实践中发现问题，增加青年学生积极进取、敢于担当的社会责任感和价值观。”接受人民网采访时，张会波表示，此次活动旨在鼓励学生走出校园，走进基层，以第一视角去发现我国农村住宅存在的问题，激发学生解决农村环境问题的思考，同时增强学生对实测现场突发情况的解决能力和与不同人群的沟通能力。

“作为一名在校大学生，我们大部分时间在学校学习知识，对基层工作的认知还停留在比较浅的层次，而此次的实践活动中广大基层干部不懈努力的热情与激情深深感染了我，也坚定了自己今后勤学苦读，准备投身基层工作的信念。”该校船舶海洋与建筑工程学院的殷同学分享感想时说。（李依环 郭凯奇）

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