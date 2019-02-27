音乐：古诗词教学的拐杖

小学生的文化与文字积累非常有限，古诗词教学可以说是小学语文教学的一个难点。笔者在教学中发现，巧妙引入音乐作为教学辅助，可以提升学生对古诗词的理解能力。

词牌辅助理解。适时利用音乐诠释词牌名，能让学生直观感受该词牌本身的特点，为课堂教学定好情感基调。在教学《清平乐·村居》一课时，教师可先解释清平乐词牌的特点，然后引出与之反差较大的“破阵子”词牌，具体通过辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》一词，解释“破阵子”词牌名的含义以及这种词牌通常展示的情境和节奏。接下来教师可以播放一段古战场的音乐，提问学生从音乐中能听到什么。学生说，听到了金戈铁马，听到了战场上的厮杀声。随后再播放一段舒缓的江南丝竹音乐，学生听后的感受是，平和优美。两段音乐，让学生感受到两种不同词牌名的风格和诗人不同的心境，这些可为后面的教学定好情感基调。

音乐烘托意象。意象是古诗词最为显著的特点之一，意象构成了诗的意境。小学生由于知识、阅历、文化积淀有限，很难准确感受古诗意象，更难走进诗歌意境。诗歌就其本质来说，本身就是一种特殊的音乐，具有鲜明的音乐性和音乐美。借助音乐引导学生通过想象与联想捕捉意象，走进意境，不失为一种有效的教学方式。譬如，在教学《忆江南》时，可播放歌曲《忆江南》，让学生说一说从优美的歌曲中听出了什么，看到了什么。学生指出，诗人去过江南，怀念江南，对江南爱得很深。接下来，师生互动诵读《忆江南》三首词——可以教师读一句，学生重复后三个字，构成了“二重唱”效果。读过之后，重放《忆江南》音乐，教师带领学生随着旋律吟唱，充分享受文字之美、音乐之美。

音乐渲染情境。古诗语短情长，蕴含丰富情感。让学生充分感悟作者表达的情感，也是教学重点之一。如能在古诗教学中巧妙地融入音乐渲染情境，学生就容易体会作者情感。例如在教学《长相思》时，如何让学生真切地感受到作者身在征途、心系故园的情怀？学生读了几遍课文后，初步感知诗歌内容后，教师可顺势选择播放适当的背景音乐，诸如狂风呼啸的声音、笛子吹奏的声音等。教师可鼓励学生先和着音乐自己朗读，可以放开声音，按自己的节奏读，也可以轻声慢吟“山一程，水一程……”学生自己读完之后，全班齐读。随后，教师在事先选好的背景音乐伴奏之下进行范读，请学生闭目倾听，想象画面情景。最后学生自由发言，说说自己看到、听到了什么，并以简短的文字写下来。

在课堂上播放表现力丰富的音乐，有助学生身临其境，让缺少阅历的小学生仿佛一下子到了狂风呼啸、苍凉空旷的塞外，置身于作者所写的环境中。同时进行的多元化朗读，有助于学生与作者之间渐渐达到心灵相融、情感相通，于是他们自然而然地理解了作者那种身在征途、心系故园的情怀。（冯世敏）

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