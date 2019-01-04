原标题：北京将考核52所冰雪运动特色学校

东城区史家小学分校，两名小学生正在练习旱地滑雪。摄影/记者 黄哲程

东城区史家小学分校的人工冰场上，十几名小学生穿着护具和冰鞋，正在练习冰上项目。

近日，北京市校园冰雪运动推广普及经验交流会在东城区史家小学分校举行。据悉，北京首批52所冰雪运动特色校多数已开展相关教学，冰雪运动“旱地化”成为多校解决场地难题的通行做法。未来，北京市教委将推出评价机制，对冰雪运动特色校教学情况进行考核。

新京报记者从市教委了解到，近年来北京共有46万余名中小学生参与冰雪进校园相关活动。

鼓励学校与滑雪场等培训机构合作

根据北京市教委、市体育局、北京冬奥组委新闻宣传部联合发布《关于实施北京2022年冬奥会和冬残奥会北京市中小学生奥林匹克教育计划的意见》（以下简称《意见》），2021年前，北京将分批次建设200所冬奥教育示范学校和200所冰雪运动特色学校。

《意见》提出，北京市中小学要将冬奥教育纳入学校教育教学，开展奥林匹克主题教育，平均每月不少于3课时。有条件的学校要将奥林匹克知识及冬季运动项目内容纳入体育课程教学，安排冰雪项目运动课程。鼓励学校通过购买社会服务的方式，与滑雪场、滑冰场、冰雪培训机构及其他相关社会机构合作开设冬季运动课程。

此外，《意见》提出设立北京2022年冬奥会和冬残奥会“同心结”学校，与参加过冬季奥林匹克运动会城市的学校进行结对联系。在冬奥会期间，“同心结”学校学生代表将参加结对国家或地区运动员奥运村升旗仪式、现场观赛等活动。

市教委体卫艺处处长王军介绍，市教委将建立评价机制，从推动校园文化发展、提升学生综合素质等方面入手，对北京市首批52所冰雪运动特色学校的冰雪运动教学情况进行考核，对于教学情况未达标的学校，后续将采取相应处理措施。此外，未来北京市将继续评选新一批冰雪运动特色学校，发挥其示范作用，推动青少年冰雪运动的整体发展。

多区创建区级冰雪运动特色校

记者了解到，目前东城、海淀等多个区已经实施冰雪运动进校园相关举措。

海淀区教委相关负责人介绍，海淀区目前共创建区级冰雪运动试点学校50所，其中2018年新加入9所，带动约10万名师生参与冰雪运动。此外，海淀区教委统筹整合了区内冰雪场馆、冰雪服务企业、冬奥教育教学科研机构等资源，成立海淀区中小学冰雪运动联盟。

在海淀区中小学冰雪运动吉祥物征集活动中，海淀区各学校、学区共推荐163组作品，选出了以“冬奥会圆梦”为主题的作品成为海淀区冰雪运动吉祥物。

据介绍，接下来海淀区将以小学三、四年级为主体，实行全区排课，保障学生实际参与冰雪运动，通过一个学期的课程安排，让学生初步掌握运动技能。此外，海淀区将聘请专业团队，走进校园宣传冰雪运动文化知识，传授冰雪运动技能。

记者从东城区教委了解到，目前东城区在史家分校、和平里第二小学、光明小学、府学什锦花园校区、22中、广渠门中学铺设了6块季节性冰场，同时提供配套的基础滑冰、冰上排舞、队列滑、花滑等冰上课程。周末冰场还将对学生、家长，以及周边街道、社区的居民开放。

■ 探访

冰雪运动“旱地化”解决场地难题

市教委相关负责人介绍，北京市首批52所冰雪运动特色学校，目前大部分已经开展冰雪运动教学。记者探访发现，部分学校在校内建设了冰场。此外，冰雪运动“旱地化”成为多所学校解决冰场不足的一项措施。

近日，记者来到东城区史家小学分校探访。上午九点，在学校人工建造的冰场上，十几名小学生戴着头盔，穿着护具和冰鞋，在体育老师指导下练习冰上运动项目。在另一侧的操场上，几十名学生正分批练习旱地滑雪、旱地冰壶和旱地冰球等项目。

史家小学分校校长高满洪介绍，2018年11月，东城区北东学区的共享季节性冰场在学校竣工，冰场面积近500平方米，供学生进行冰上运动训练。冰场每周四向周边学校和单位开放，周末本校学生和家长还可以到冰场上进行亲子冰上运动。

“以前学校的冰雪课程主要停留在体验了解层面，校内冰场为孩子们实地参与冰雪运动提供了便利，目前课表已经安排满了。”高满洪说。

为解决冰场有限的难题，史家分校引入了旱地冰雪训练方式，学生在普通场地就可以练习冰雪运动项目，这也是众多冰雪运动特色学校的一项通行做法。据该校一名老师介绍，学生经过旱地冰雪运动项目的练习后，将来到真正的冰雪场地进行运动也能很快上手。

海淀区中关村第三小学也在校内开设了陆地越野滑雪、旱地冰球等课程，帮助学生掌握冰雪运动技能。中关村三小一名体育老师介绍，学校共设置了7个大项、40多个小项的冰雪训练项目。目前中关村三小冰球队现有队员100人，花样滑冰队现有队员50人。

对于冰雪运动授课教师，中关村三小要求每位体育教师自选一项冰雪项目参与训练。学校每学期还会开展2-3次体育教师冰雪项目教研培训，并选派教师参加专业培训。

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全国多地开展“冰雪进校园”活动

记者了解到，目前国内多个地区已经开展“冰雪进校园”相关活动，并将冰雪特色学校的评选列入计划，让中小学生在校园体验冰雪运动项目。

2018年12月，沈阳市首批“冰雪进校园”活动试点学校正式确定，当地三家滑冰馆及一家滑雪场将联合20所试点学校，选派专业教练走进校园，邀请中小学生走进滑冰馆、滑雪场，体验冰雪运动。各试点学校已逐步将冰雪项目纳入学校教学内容，并通过综合实践活动课、体育课和阳光体育大课间等方式，推进冰雪项目的开展。

2018年12月7日，上海市“冰雪运动进校园”项目启动，单板滑雪世界冠军、平昌冬奥会银牌得主刘佳宇成为上海市校园冰雪运动形象大使。据悉，未来上海市教委将继续强化冰雪运动教育教学，逐步构建完善的冰雪运动赛事活动体系，开展专门的冰雪教练员的培训，组织学生观摩高水平冰雪赛事活动，加强与国内外冰雪运动优势地区的交流合作。

另据媒体报道，黑龙江省提出省级体育学校建设向冰雪项目倾斜，乡镇以上学校开设滑冰必修课。到2020年底全省建成500所冰雪特色学校，冰雪运动开课率达到100%，冰雪知识、冬奥会常识、观赛礼仪进校园覆盖率达到100%。（记者 黄哲程）

(责编：郝孟佳、熊旭)