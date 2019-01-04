原标题：杭州一高校食堂番茄炒蛋成爆款 年用鸡蛋排队可绕钱塘江两圈

“午饭晚饭吃什么？”这是大家每天思考的问题。对浙江工商大学下沙校区的师生来说，可没那么困扰。为啥？因为食堂里有一道家常菜，料足味鲜，还特实惠。不少吃过的人说，有妈妈的味道。

这道家常菜是番茄炒蛋，每份卖两块五。有多受欢迎？“这么说吧，一份番茄炒蛋140克，一锅的容量5千克，我们每天得炒够80锅才行。”厨师长王林基自豪地说，“就这道菜，每年用的鸡蛋有6500公斤，按一枚鸡蛋横向直径3厘米算的话，我们每年打的鸡蛋，直径加起来可以绕钱塘江两圈哩！”

日均销售3500份，掌勺师傅有秘诀

这道菜，目前平均每天销售量有3500份。因此，一到中晚餐餐点，厨房里必有一个灶台在不停地烹制。“我一个人忙不过来，只得四五名厨师轮番上阵。”王师傅说，烧菜师傅不一样，味道却差不多。因为每一个新人，王师傅对他们的要求是反复练习番茄炒蛋，直到做出合格的，“合格的关键是细节要做到位，细节到位，味道就有了，做其它菜也就得心应手了。”

王师傅今年46岁，在浙江工商大学流水苑餐厅工作有十个年头。“别小看一盘番茄炒蛋，要做好，还得费些心思。”说到秘诀，王师傅打开了话匣子，“我们从选料就很讲究。”王师傅用的番茄是专门挑过的，“你看啊，自然成熟的番茄，顶部圆滑，不突出，蒂部硬些，还略微泛青，在蔬菜基地里，我们就挑长这样的。”鸡蛋，是从供应商的养鸡场里挑的。“每次我们买的量不多，顶多两天就用完了。多跑跑，累是累了些。不过，新鲜的蛋口感好些。”

切西红柿的时候，王师傅尽量切成橘子瓣大块，他说这样可以获得丰富的汁水。“最重要的秘诀是舍得放鸡蛋。”王师傅采用的是四六比例（番茄四、鸡蛋六），而非常规的五五比例，“料足味才美嘛。”

对于打鸡蛋，王师傅也有诀窍。打的时候要逐渐加快手速，筷子尖要每一下都刮到碗底，让筷子尽可能多地浸在鸡蛋液里，“鸡蛋表面有很多泡沫，这才算把蛋打好了。对了，炒鸡蛋时，要多放油。”王师傅等油烧滚再将鸡蛋液倒入，一入锅，就马上翻炒，鸡蛋在热锅里吸足了油脂，喷喷香的味道一下子就出来了。最后，稍加些白糖。“番茄一年四季的甜度不一样，所以出锅时适量放些白糖，中和酸味，口感会更好。”

来一盘番茄炒蛋，什么烦恼都没有了

“番茄炒蛋是建校就有的菜，也算是一道‘百年老菜’了。”该校后勤中心介绍，不论是校友还是在校生，吃过的几乎都夸好。黄先生本科、研究生都在浙江工商大学读的，他说在校的六年半时间里，最爱吃的就是番茄炒蛋，怎么也吃不腻。“想家的时候，心情不好的时候，都来一盘，什么烦恼都没有了。”

2016年毕业后，他去了金华，从事房地产工作，“很忙，经常加班，三餐主要靠外卖解决。我点过不少番茄炒蛋，就是差了点味道。”这时候，黄先生说他恨不得立马回到母校食堂，点一份番茄炒蛋，“对这份普通得不能再普通，家常得不能再家常的菜，我就是情有独钟。”

崔同学是去年考到浙江工商大学的，她说食堂的番茄炒蛋是除肉菜外最好吃的一个菜了。“番茄红，鸡蛋多，百吃不厌。”她说，一口下去，甜而不粘、香而不腻，剩余的汤汁拌饭，简直是一种享受。（记者 钱慧慧 通讯员 房敏婕 周雪娟）

(责编：郝孟佳、熊旭)