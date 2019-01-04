原标题：来华留学生眼中的中国改革开放40年

日前，“伟大的变革——庆祝改革开放四十周年大型展览”对公众开放。图为观众在现场参观。新华社记者 张玉薇摄

日前，北京语言大学举办座谈会，来自俄罗斯、贝宁、缅甸等国的留学生热议改革开放给中国和国际社会带来的变化和影响。

改革开放为民众带来幸福

西田聪

从我8岁时来中国参加小学交流夏令营算起，到在北京语言大学读本科、读硕士，我的知华友华的认识伴随了中国改革开放近20年的辉煌历程。

改革开放给中国带来了巨大的变化，也给中国人民带来了幸福。这其中，中日两国的经济合作、中日两国人民的友谊日益加深，愿中日两国人民的友谊之树长青。

（作者为日本留学生）

珍惜到中国学习的机会

马丽塔

我和中国的缘分源于一首中文歌。在我小时候，偶然间听到一首中文歌，便爱上了中国和中文。所以，我在读大学时选择了东方学专业。

如果没有改革开放，我不会有机会到中国学习。现在，俄罗斯有很多公司与中国公司合作，中国公司也受到俄罗斯的欢迎，比如华为、小米等中资企业在俄罗斯就很受欢迎。

（作者为俄罗斯留学生）

梦想当一名汉语教师

朱耐德

改革开放让中国发生了巨大的变化。我希望通过学习汉语了解中国和中国文化，为中国和巴基斯坦的交流做出贡献，这是我学习汉语的目的和梦想。 我现在的梦想是当一名汉语教师。

（作者为巴基斯坦留学生）

中国的发展像高铁一样快

陶斯年

2011年，我来到中国，当时是在广州学汉语。到现在为止，我在中国生活近8年，最深的感受是中国发展迅速，就像高铁的速度一样快。上世纪80年代，我的父亲从事中缅贸易，那时我就常听他谈到中国。他说从上世纪80年代到现在，中国发生了翻天覆地的变化。我如今在北京学习，感触尤其深。最近一两年，微信、支付宝为居民生活带来了很大的便利，北京的环境也在逐渐改善。

（作者为缅甸留学生）

改革开放带给中国巨大变化

林 霜

我第一次听到“中国改革开放”这个词，是在我上高中时，当时我并不了解中国和中国历史。当我有机会到中国来学习，我才真正地走进中国，了解中国，对中国的历史也有了越来越多的了解。

在中国学习生活的这段时间，我越来越感受到，改革开放让中国发生了巨大的变化。我的祖国丹麦花了很长时间达到现在的发展水平，而中国仅仅用几十年就取得了巨大的成就。从经济发展的角度来看，中国的发展速度真是令世界瞩目，可谓创造了奇迹。

（作者为丹麦留学生）

回到贝宁传播中国文化

莱 昂

小时候，我了解中国是通过看武侠电视剧。虽然听不懂中文，但我很喜欢李小龙、成龙、李连杰，他们影响了很多贝宁人，我们觉得中国武术太神奇了。后来，中国和贝宁的关系越来越近，也为贝宁提供了很多援助。所以，我觉得自己应该学汉语，以更好地了解中国。3年前，我到北京语言大学读书。这些年，我看到了中国的发展，比如中国的微信、支付宝带给人们生活的便利。我有一个梦想，就是5年后回到贝宁教汉语、传播中国文化。我希望能为中国和贝宁的友好交流贡献自己的力量。

（作者为贝宁留学生）

《 人民日报海外版 》（ 2019年01月04日 第 09 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)