校园书店渐次回归 让书香温暖校园

原标题：让书香温暖校园

一个寻常的午后，北京外国语大学外研书店内，工作人员在整理书籍，咖啡区店员冲调着咖啡，读者翻阅着手中的书页。这家校园书店，是师生阅读休憩的乐园。

曾经，校园书店与其他实体书店一样，出现经营困难，“为何校园容不下实体书店”“校园书店，该何去何从”等新闻，一度频频出现在公众视野。

2015年，教育部发文决定对各地高校校园书店数量、规模、书店性质、经营状况开展摸底调查。

校园书店现在怎么样了？

校园书店渐次回归

2018年11月，“建立上海市高校校园暨周边地区书店阅读空间平台”交流会在华东师范大学内的大夏书店召开。上海市书刊发行行业协会副会长汪耀华告诉我们，在政府和众多做书人的支持下，陇上书店（华东理工大学）、同济书店（同济大学）、钟书阁对外经贸店（上海对外经贸大学）等5家上海高校校园书店，2018年渐次开业，新增营业面积1240多平方米。

2016年6月，中宣部等11部门联合印发《关于支持实体书店发展的指导意见》，其中要求“引导和推动高校加强校园书店建设，鼓励发行企业参与高校书店建设，各高校应至少有一所达到一定建设标准的校园书店”。各地纷纷出台支持校园书店发展的意见。钟书阁上海对外经贸大学店应运而生。“学校给我们提供了便利，没有房租，免付水电费，还有好几所大学在和我们沟通寻求合作呢。”店长陶舒婷说。

探索复合经营业态

张雅是中国人民大学文学院的学生，本科毕业后留校读研。“在我印象中，校园里的明德书店以前只是一个为学生提供教科书的‘小仓库’。如今，书店面貌焕然一新，也更舒适。我一有空就来这里，看看书，喝喝咖啡，一晃一下午。”

走进600平方米的书店，只见书店主体的阅读区内，书籍分类清晰；入口处左边是琳琅满目的帆布包、钢笔、棒球帽等人大纪念品，右边设小巧的咖啡吧台，靠墙处摆放着几套桌椅供读者休憩交流，空气中弥漫着咖啡香气。

2016年4月，明德书店从世纪馆搬至静园。书店负责人介绍，搬迁后书店定位为文化活动空间，经营方式的改变，使重新开业的明德书店营业额同比增长50%左右。

除积极挖掘空间资源，转型书店还纷纷设计特色阅读活动，增加书店人气。

明信片设计大赛、朗读者活动、作家见面会、新书发布会、学术研讨会，多样的文化活动吸引徐州工程学院师生来到温馨的校园书店。博库书城徐州工程学院店由三方合作共建，徐州工程学院提供经营空间，中国建筑工业出版社和博库书城徐州有限公司提供资金和产品资源，书店由博库书城负责运营。博库书城徐州有限公司副总经理王磊表示，“2017年4月开业以来，我们书店采用图书+文创+咖啡茶饮+文化活动的多业态混合经营模式，活动丰富，经营情况良好。” 未来发展需要更多创新

校园书店发展回暖，但如何让校园书店活下去、留得住、火起来，依旧是亟待解决的难题。

外研书店以外语研究出版社为依托，致力于打造外语教育类书店品牌，即便如此，在发展中也遇到了瓶颈，如寒暑假校园周边人流量骤减。书店副总经理付帅说，他们策划“走出去”，到外研出版社举办的中小学生技能大赛、大学生辩论赛和歆语工程师资培训等全国性活动现场开办“流动的外研书店”，已服务了全国数以十万计的参赛选手和老师。

书是书店的灵魂，提高选品质量非常必要。鲁东大学校园书店利用大数据对在校师生阅读习惯进行分析，确定了以文史哲为主的人文书店定位，从商务印书馆、中华书局、三联书店及上海出版集团等权威出版社出版物中优中选优，确定了8000多种图书上架，获“新时代杯”2017年度校园书店荣誉。

从“诚实书店”到建立线上文化分享互动平台，再到线下开展文化沙龙、办书店杂志，校园联动盘活实体书店……专家指出，当今时代发展迅速，校园书店应更多携手“互联网+”新技术、创新经营模式，用一间书店温暖一座校园。（叶晓楠 周芳霞 张 萌 徐月东）

(责编：郝孟佳、熊旭)