原标题：95后“秒辞” 他们的人生剧本你能读懂多少

前几天，一位妈妈找到我，说最近很焦虑，经常半夜醒来，辗转反侧睡不着，弄得白天上班也没有精神。

我问她：最近发生了什么事情？她告诉我：儿子上大学四年级了，今年面临毕业，她希望孩子继续考研究生，或出国留学，但儿子似乎一点也不着急，对于未来也没有明确的目标，每天都要花不少时间在他喜欢的架子鼓上，看上去挺悠闲的，没有一点斗志和紧张感。

最近一段时间，还忽然热衷于网络直播，花很多时间泡在社交网络上，说自己有很多粉丝，不能辜负他们……她当时就跟孩子急了，粉丝有什么用？粉丝能帮你考研还是能帮你出国留学？

这位妈妈跟孩子谈了几次，似乎没有什么效果，她觉得孩子不思进取，但孩子自己觉得挺好的，还跟她说：生命就该浪费在美好的事物上！我喜欢，我愿意！

妈妈觉得孩子的想法太幼稚，过于注重自己的感受和个性，缺少危机感和奋斗精神。

这位妈妈的讲述让我觉得似曾相识，最近听到类似的吐槽95后年轻人的越来越多了。我有个朋友是公司的人事主管，她说，他们招聘一个美工的职位，经过三轮面试，录用了一个女孩子，结果上了3天班就要辞职，理由是：下了地铁站走到公司的距离太远，觉得太累了。就像网络上一位因为辞职信走红的95后一样，她的辞职信只有一句话：我要像风一样自由。他们的直白、自我常常让年长一辈的人看起来难以理解。

在长辈看来，在工作中的坚守、稳定、吃苦耐劳、努力奋斗才是优秀的品质，但在95后的眼中，稳定、前途已经不是他们选择工作的首要因素，自己喜欢才是重要的。很多研究报告同时显示，95后职场人的离职率相当高，平均7个月就辞职。

公司环境不好、电脑太烂、午餐难吃、人际关系复杂、感觉不顺心、累了想歇歇等，都可以成为他们“秒辞”的理由。不管是工作，还是生活，他们都不愿意将就，他们更注重自我感受、能够发挥个性。

有的公司说：不敢聘用95后这种小年轻，想来就来，想走就走，还要求高。也有人说：这种自由、个性，是要付出代价的，等信用卡刷爆就知道现实是什么了。无论你怎么看，95后，就是有着他们独特的时代特征。

从心理学的角度看，一个人的价值观是有年代感的

任何人对事情的看法、态度，选择什么样的行为，是和他所处的年代有关。年代不同，价值观也不相同。70后、80后是“奋斗版”，就像佟大为、马伊琍主演的电视剧《奋斗》一样，他们以自我为中心、愿意享受生活，藐视虚伪、敢于创新、追求，思考人为什么活着。电视剧体现了80后的爱情亲情事业，在现实中的摸爬滚打，也告诉大家：奋斗从来不是那么简单，在当时引起了很大的共鸣。

到了90后，他们成长在信息飞速发展的时代，意识形态和价值观更多元化，性格自信又敏感，思想更叛逆，更加依赖网络。

到了95后，网络更无处不在，网络即生活。他们拥有很多电子产品，沉迷动漫、社交网络、斗鱼直播。95后的注意力更短暂，更容易接受新事物，个性夸张、敢说敢为、八卦逗比……

95后从小养成的主角意识让他们不甘于配角的存在，更渴望与众不同，也因此愿意为不同的、有个性的价值观埋单。

同时，95后也有能力从事和网络相关的新兴职业，这些职业好玩、自由，比“铁饭碗”更容易让他们接受。随着时代的变化，95后的价值观，包括对爱情、亲情、职业选择的看法早就和70后、80后产生了巨大差异，其实，这背后只是时代变化的一个具体体现。

最近，听到一部有声读物在给孩子讲《愚公移山》的故事，这也是我小时候最喜欢的故事之一。那时的我很佩服愚公坚定不移的信念，但现在听起来，我有了别的想法：一定要移山吗？这样成本岂不太高了，还不如搬家呢！这么美丽的大山应该留给自然，人们可以来旅行啊！看来我的想法也在随着时代变迁发生变化了。

不同的时代，人们看待同一事物的观念也在变化。在成长过程中，父母、师长出于爱和关心，都想为孩子设计一个人生的剧本，带着他们对世界的经验和理解，也带着局限和偏见。但这个设计通常是没有用的，年轻的一代一定会有自己不同的剧本，因为他们对世界的经验和理解是不同的。

在我看来，95后勇敢表达自我也是心理健康的标志

在一些人看来，95后敢想敢说，表达太直接太自我了。现代文化通常鼓励表达自我，认为自我的身份认同是通过自我表达获得的，而传统的沟通方式，则会赋予自我表达更多的意义。比如，一个孩子说今天的午餐不好吃，可能只是一个孩子主观的想法，他是这样想的，也是这样说的。

但在传统的东方文化看来，这句话就可能代表：孩子在抱怨，不懂得感恩，这样的表达是不被赞许的。人们更喜欢关注群体、他人的愿望，放下自身感受的做法。

然而，能够勇敢表达自我是心理健康的标志，如果一个人的想法和情感长期被压抑，无法表达，就会引起内心的冲突，容易引发心理疾病。

弗洛伊德说过：当你能把经历的事件和伴随的情感用语言表达出来的时候，你的症状就可能会消失。心理咨询之所以有可能让一个人发生改变，是因为他在这个过程中能够自由表达，避免积压大量负面的能量。

很多心理创伤都和压抑自我表达有关，一项针对女性乳腺癌患者的研究发现，那些用诉说、写作、绘画等方式，表达了自我感受的病人，会表现出更好的健康状态、更少的急诊预约、更高的积极情绪以及更高的生活满意度。

此外，压抑自我表达和睡眠障碍、如心血管疾病都具有相关性。很多心理学的临床研究都得出了类似的结果：自我表达与更好的身心健康状态直接相关。

当一个人能够体察到自己的情绪、想法、行为，并用语言表达出来，就会更加深入地理解自身，这些新的理解，又会构成新的表达的欲望和内容，形成良性循环。

每一代人都需要成熟，95后也一样

当然，95后也需要恰当估计自己的能力、对生活有切实的理解、满足个性的同时，也顾及他人、集体的需要，让自己拥有更成熟的个性。比如拿“秒辞”来看，理性的辞职自然无妨，至少明白自身需要什么、能够干什么。但一言不合就走人，比如工作出错了，和同事有矛盾，或者“觉得累不想干”就“秒辞”，是一种非理性辞职，不利于自身发展。

在我的来访者中，也有一位95后的女孩，因为“秒辞”而被朋友们称赞“有个性”，后来她意识到自己太冲动了，问我：怎样才能避免冲动呢？

冲动首先表明蕴含了勇气，为了避免情急之下作出不理性的决定，我给了她两个小建议：

第一，作决定的时候慢一点。

既然都知道这时作出的决定有可能会后悔，那就给冲动的情绪来个“缓兵之计”。给自己一个冷静期，尽量避免陷入鲁莽、轻率的被动局面。你可以暗示自己：先睡一觉再说，过两天再作决定也不晚。当你发现情绪很难克制的时候，也可以邀请你信任的人给你一些建议。

当你冷静点的时候，可以再问问自己：这是最适合我的决定吗？有没有其他解决方式？如果作了这个决定，可能会有什么样的后果？我目前有能力承担吗？

第二，生活中多一些对情绪的自我觉察。

任何情绪都有它的意义，冲动也是一样，每次冲动都是一个机会，让我们进入自己的心灵世界，去了解背后的需求是什么？前面讲到的“秒辞”的女孩，随着咨询的不断深入，她慢慢觉察到：当时非常想得到公司对自己能力的认同，当认同没有被满足时，自尊心受到了伤害。她用“秒辞”的方式来表达不满，为的是赌一口气。

所以，当我们通过冲动的情绪看到背后的心理需求，就是在更深的层面了解自己，疗愈自己，给自己心理营养。经常在生活中进行这种自我觉察，就是给自己补充心理营养，走向成熟。

每一代人都会在青春年少时冲动、叛逆，被人批判，被长辈认为幼稚不成熟、缺乏吃苦精神，等等，但这仅仅是因为，他们还年轻。终有一天，他们将扛起未来的重担。透过自己的成长经历，我们也许更能了解，95后其实就是再正常不过的一代：有个性，有成长，有未来。（叶青）

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