林文庆 潜心执掌厦门大学16年

原标题：潜心执掌厦门大学16年（百年侨领（20））

图为厦门大学校园里的林文庆雕像

“自强不息、止于至善”是厦门大学的校训，旨在激励厦大师生积极进取、努力开拓、追求至善至美的目的。其中“止于至善”四字便是由新加坡华人史上传奇人物、厦门大学第二任校长林文庆取自于《大学》而提出。

林文庆（Dr Lim Boon Keng， 字梦琴，1869-1957）出生于新加坡的一个华侨家庭，因而也被认为是“海峡土生华人”。1887年，林文庆从新加坡莱佛士学院毕业。因品学出众，他成为该学院首位获得英国女王奖学金的华人，进入英国爱丁堡大学医学院深造学习。林文庆除了完成医学院的课程，便是将课余时间全部用来学习中文和了解中国文化，他对中国文化的认同也由此萌发和日渐强烈。

林文庆学成后回到新加坡开业行医，因医术高明，很快成为著名医生，同时展现出其多方面的杰出才华和成就。他与朋友组建银行和创办保险公司，成为新马华人金融业的先驱。他也是东南亚橡胶种植业的开拓者，陈嘉庚正是受其影响才开始经营橡胶园的。二人因此结缘，陈嘉庚誉林文庆为“南洋橡胶之父”。此外，林文庆还成立学会社团，创办报纸杂志，开办华语学习班等。

1921年7月，林文庆受陈嘉庚邀请执掌厦门大学。到任当晚，他便召开会议，宣布要将厦门大学“办成一生的非死的、真的非伪的、实的非虚的之大学”。随后，他着手开始厦门大学各项基础设施及校政建设，同时在厦门和上海两地扩大招生，并兼收男女学生。其治校极为严格，规定凡在考试中舞弊的学生，一律开除。集美学校校长叶渊曾经提出让集美学校的毕业生免试进入厦门大学读书，也遭到林文庆的拒绝。

建校的最初5年，厦门大学校内建筑一座座拔地而起，同时还建起电灯厂、自来水厂以及附属小学。至1930年，厦大已初步建成为全国知名的综合性大学，设立有文、理、法、教育、商五类学院、共21个系，不仅在当时的私立学校中办学规模名列前茅，而且师资队伍一流，有不少曾留学欧美的知名教授、学者，如：林语堂、鲁迅、台静农等。

出于对中国传统文化的推崇，林文庆任校长期间的另一著名举措便是大力组织尊孔、提倡国学。孔子的生日被列为厦大重要节日，全校放假，以示恭祝。1926年，厦大成立国学研究院，林文庆也亲自兼任院长。

任厦大校长期间，林文庆还兼任鼓浪屿医院院长，为支持厦大，他将为人诊病所得、全年薪金以及夫人的私房钱均捐献给厦大。1934年，陈嘉庚经营的企业在世界经济危机的冲击下宣告破产，厦门大学也濒于关闭，林文庆毅然和陈嘉庚分忧，只身南渡，为大学筹募经费，共得20万元，使厦大渡过难关。他甚至还在临终遗嘱中将3/5的遗产和鼓浪屿的别墅留给了厦门大学。

厦门大学于2005年4月6日修建了“文庆亭”，以纪念追随陈嘉庚的“教育救国”理念、任厦门大学校长达16年之久的林文庆先生，并镌文：“一九二一年六月，林文庆博士应校主陈嘉庚先生之请，接掌厦门大学，倾其睿智才学，运筹操劳，主理校政十六载。学校事业蒸蒸日上，硕彦咸集，鸿才叠起，声名远播海内外，与公办名校并驾齐驱”。（吕咏梅）

（中国华侨历史博物馆供稿）

《 人民日报海外版 》（ 2019年01月04日 第 06 版）

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