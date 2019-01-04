教育部明确“十严格”要求规范高校自主招生

新华社北京1月4日电（记者 胡浩）记者4日获悉，为切实规范高校自主招生工作，教育部印发《关于做好2019年高校自主招生工作的通知》，从招生政策、招生程序、加强监管等方面提出了“十严格”要求，进一步增强高校选才的科学性和公平性。

教育部要求：一是严格报名资格条件，高校不得简单以论文、专利、中介机构举办的竞赛或活动等作为报考条件和初审通过依据。二是严格制定录取标准，高校在现有基础上进一步降低给予自主招生考生的优惠分值。三是严格控制招生规模，高校在上一年录取人数基础上适度压缩招生名额。四是严格确定招生专业，原则上以基础学科和特色学科专业为主。五是严格审核申请材料，高校成立专门自主招生审核专家组，采用多名专家“背靠背”分别独立审核、复核等方式，对考生提交的证明材料进行全覆盖核查。六是严格组织高校考核，参照国家教育考试安全保密工作规定和考务管理规定执行，确保试题试卷、笔试面试安全保密。校考中增设体育科目测试，作为录取的重要参考。七是严格执行公开公示，完善教育部、省级招生考试机构、高校和中学四级多次信息公开制度，做到详实、准确、及时公示。八是严格开展新生复查，认真逐一比对自主招生考生的申请材料和电子、纸质档案，有需要可组织学科专家开展复测。九是严格落实主体责任，明确高校主要负责同志是维护自主招生考试安全和公平公正的第一责任人，分管负责同志是直接责任人；中学校长是考生相关申请材料真实性的直接责任人。十是严格惩处造假行为，对查实提供虚假申请材料的学生、招生中出现的违规违纪行为，依法依规予以严肃处理，严肃追究有关人员责任。

据介绍，2019年高校自主招生报名将于3月份开始。各自主招生高校将根据这一通知要求，结合实际制定本校的自主招生简章。

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