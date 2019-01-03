原标题：首届全国高中优秀生“深度阅读与写作”学术修习论坛举行

2019年1月1日，首届全国高中优秀生“深度阅读与写作”学术修习论坛在南开大学举行。该活动由国家阅读能力评价标准制定工作委员会主办，南开大学文学院作为制定工作委员会的重要参与单位承担了本次论坛的专业教学指导工作。

从2018年11月初到2019年元旦，南开大学文学院的十余位具有博士学位的优秀青年教师，通过网络对全国各地的140余名在阅读和写作方面有一定潜质的高中生进行研究性阅读与写作的专项指导。每一位参与此次活动的高中生都在老师的指导下完成了对文本的研究性阅读，并借助一定的理论方法完成了深度阅读向研究性写作的转化，最终形成了一篇小论文。

2019年1月1日，完成论文写作的高中生代表从全国各地齐聚南开园，感受南开百年学脉，展示个人研究成果，分享研究心得，以学术修习与展示的方式迎接新年的到来。

来自全国各地的140余名高中生齐聚南开大学

论坛开幕式上，南开大学文学院院长沈立岩教授代表学院做了讲话，他首先从学理角度充分肯定了此项活动的意义和价值，他表示，阅读尤其是深度阅读对于学习和研究具有非凡的意义，深度阅读后的写作不同于一般的写作文，它既是对深度阅读效果的检阅，也具有相当的创造性，这对于提升中学生探究意识，丰富他们的写作视域和表达方式都有积极意义。

南开大学文学院院长沈立岩教授代表学院致开幕辞

在随后的分论坛活动中，来自全国各地的高中生们结合自己的论文发表了学术演讲，有对古典小说人物形象的解析，有对现代诗文经典的文本分析，也有就一个文学史、文化史现象的深入阐发。同学们的文章虽然短小、语言也略显稚嫩，但其中不乏小的创见与亮点，研究的收获，思维的快乐充满各个分会场。

在分论坛环节，各组学员在各组负责老师的带领下发表学术演讲

在主论坛环节，各分论坛负责老师总结了各组的主要观点、结论和收获，并邀请两位学生代表发表大会演讲，展示各分论坛研究成果。

各组学员代表在论坛上发表演讲，展示本组成果

总论坛最后，南开大学文学院李瑞山教授对整个活动做了总结，在肯定学术修习论坛取得成绩的基础上，李瑞山教授也指出了同学们在深度阅读、阅读向写作转化中普遍存在的问题：重点问题的把握与提炼，研究路径的严整性，论说语言的简洁性和准确性等，都是同学们在今后的学习中要加强训练的地方。

大学教师通过网络指导全国各地的中学生进行研究性阅读与写作，并集中展示研学成果，这在国内尚属首次。从形式上，这是对教育部提出的“贯通式”教育的一次积极尝试;从内容上，则是大学与中学围绕中学生综合素质、语文学科核心素养进行的一次联合行动。

南开大学文学院李瑞山教授做总结发言

李瑞山教授还表示，此次论坛还将为“国家阅读能力评价标准”制定工作在深度阅读、短时阅读能力提升等方面提供重要数据和个案。南开大学文学院作为标准制定工作的参与单位之一，积极参与此次论坛工作，一方面是主动承担标准制定工作的专业任务，另一方面也是希望在南开百年校庆到来之际，向全国中学生展示南开的学统与学风，吸引更多优秀高中生将来投入南开的怀抱。

学员完成论文写作及宣讲，并获发证书

(责编：何淼、熊旭)