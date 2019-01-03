原标题：[职通车]华中科大一宿管退休 告别信走红网络

得知金林君（中）要退休离校，学生们赶来和她合影留念。受访者供图

2018年12月30日，是60岁的金林君在华中科技大学工作的最后一天。学生围着她，和她拥抱，告别。

金林君是地道武汉人，从缝纫机厂退休后“不想闲着”，2008年3月她成了华中科技大学韵苑19栋的一名宿管员。

退休前金林君管理着164个房间，有2015、2016、2017三级624个学生，大部分都是自动化学院的。她说，每个孩子的情况和毕业去向，她都知道。

离开学校前，金林君写的一封《山高水长，我心永远》的告别信，刷爆朋友圈。

这封只有500字的退休告别信《山高水长，我心永远》，金林君在心里盘算了近半个月，终于在2018年12月28日写好。

被学生喊了10年“宿管阿姨”，突然离开学生，她说自己“还没调整过来”。

“感觉很惭愧，做得还不够”

新京报：写下这封告别信初衷是什么？

金林君：想感激10年来学生对我的帮助和关爱。在学习上面，我拜他们为老师，但是在生活上，我做他们的家长。每天他们都“阿姨好”地叫我，所以想用这种仪式告别学生。

从QQ到微信再到电脑做表格，我都是向学生学习的，他们孜孜不倦教我，直到我学会，他们对我这么好，我很感激他们对我的尊重。我对这些学生真的依依不舍，完全把他们当成我自己的孩子，就像母亲离开自己的孩子一样伤心。

新京报：告别信最先发在哪里？

金林君：我是2018年12月28日手写的，给了一个学生。当时跟他说，“你帮阿姨发下这个告别信，作为对大家的感激”。他当时用电脑把我的手写信打印出来给了辅导员，辅导员在自动化专业的群里发了。

新京报：告别信刷屏，你有何感受？

金林君：完全没想到引起大家的共鸣，觉得自己很惭愧，做得很不够。他们对我的赞誉太高了，哎呦，真是的，对我太过誉了。

我说句良心话，我真是舍不得这些学生，舍不得这些孩子，跟他们在一起我很开心，显得也年轻，在知识方面都可以得到充实，已经毕业的学生，他们做的优秀成绩，我也会反馈给新同学，激励他们好好学习。

新京报：退休后，你有何打算？

金林君：现在还没有打算，就是想先调节一下，思想上还没调整过来，突然离开学生不适应。

学生没钱买车票“掏了1000块”

新京报：你是哪年来学校工作的？

金林君：我之前在武汉大桥牌缝纫机厂工作。我是50岁企业退休的，当时感觉到失落感，是不是自己年龄大了，没用了。但我觉得还可以工作，我为什么不能继续工作呢？所以2008年3月1日，我就来了。

新京报：平时你的工作节奏是怎样的？

金林君：我在外面住。从2008年到2015年，做了7年半的晚班，就是下午4点半上班，第二天早上8点下班，晚上11点就可以关门睡觉。2015年10月15日开始换成早上8点上班。

新京报：学校说你帮助过很多学生？

金林君：大一新生来的时候，过一段时间，就会问辅导员，打听年级有没有贫困生，因为他们在一线接触学生，辅导员对家境情况有所了解，他就会写个名单给我，因为我爱人是做老师的，就介绍他们去做家教，帮这些孩子找个兼职，可以给家里减负。

新京报：学生让你印象最深的事是什么？

金林君：我记得2005级有个学生，他考上我们经济学院读研，他家里有两个孩子，还有姐姐，他高一爸爸去世，母亲卖鸡蛋。

本科毕业时，他没有钱去广州实习，当时我在上晚班，他给我打电话说“阿姨，到广州来回车票的钱都没有”，我就安慰他别着急，让他第二天下午4点半来找我，就给他拿了1000块钱。

“毕业生回校送我，抱头痛哭”

新京报：知道你要退休，全院师生来送你？

金林君：当时辅导员在群里说，“阿姨要走了，退休了”，当时群里很多毕业的，有的写信、发微信、打电话给我，2010级、2011级的，还有2013级的都回来了，见到我就抱头痛哭。他们说，以前都是你送我们，现在我们回来送你。

新京报：收到学生送的相册，当时什么感受？

金林君：这个对我太珍贵了，真的，因为每个孩子在我心里都占据了很重要的位置，也是我生活中的一部分，看着他们的照片，我有几次都哭了，每个孩子都太熟悉了，每一个都记得，毕竟都一起生活了4年。

新京报：上面的人还有印象吗？

金林君：有印象的，600多个孩子，我都能叫得上名字，而且是哪个寝室的，我都知道，他们家是哪里的，爸爸妈妈干什么的，情况我都很清楚。

新京报：学生毕业后和你联系多吗？

金林君：很多，跟你说个联系最多的例子，2008级和2009级有两个做勤工俭学的孩子，毕业后一直都跟我有联系。每年国庆假期，都会回来看我，2018年10月5日，带着孩子来看我，特别感动。

他们那个时候念书，很贫穷，家离得也远，所以我值班的时候，天天带菜过来，让他们过来吃饭。考研时，我在家里包饺子，把肉馅带到学校，他们回来我就给他们下饺子吃，因为考研特别寒冷，就想让他们感受家的温暖。（新京报记者 李一凡）

山高水长，我心永远

——致自动化控制宿舍楼的学子们

我叫金林君，是你们居住的19栋宿舍的宿管阿姨。时光如流水，我在19栋做宿管工作转眼就十年了。今年底我已年过六十，面临着即将与你们告别了。

我忘不了十年来，你们对我的尊重，对我的关心，一声声“阿姨好”，在我的心头如蜜一样甜，使我觉得生活是如此的美好，人心是如此的美好。

我忘不了十年来，我看到你们平日孜孜不倦地学习，你们在为国家民族未来的命运，为你们未来的追求和幸福挥洒着青春的汗水。你们的追求，你们的青春活力，每天都感染着我，使我觉得我们国家的未来大有希望！

我更忘不了这么多天，当你们知道我要离开你们了，许多同学都来看望我，安慰我，与我深情话别，送我各种纪念的小礼物。我被你们一颗颗真诚、纯洁的心深深地感动。孩子们，我永远爱着你们，永远记得你们。山高水长，我心永远！

孩子们，今后你们无论在祖国的哪一个地方，阿姨我都会为你们深深祝福，祝福你们将来事业有成，生活幸福，享受甜蜜的爱情，拥有可爱的子女，我将永远铭记你们对我的关爱，永远谢谢你们！

最后，我也深深感谢自动化学院领导、辅导员老师十年来对我宿管工作的大力支持，祝福你们！

你们的宿管阿姨 金林君

(责编：郝孟佳、熊旭)