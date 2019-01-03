老师和家长恰到好处地批评和赞美是必修课

原标题：恰到好处地批评和赞美是必修课

最近有报道称，在一篇作文里，小学生把班主任比喻为“大仙”。正由于遇到了“大仙”，“在我犯错时，您对我吹一口仙气，让我明白事理，分清是非。感受到那份暖暖的仙气渐渐流到我的心田，顺便种下了一颗自信心。当您每次鼓励我的时候，有一股爱的力量正悄悄推动着我前进的步伐”。所以，该小学生前后判若两人，让班主任刮目相看。

不可否认，赏识教育确实可以在一定程度上培养学生的自信心，让学生从成人赞美的目光中看到信任与爱的力量。赏识学生，给予学生及时的鼓励和表扬，会让学生产生自豪感和成就感，促使其不断进步。更何况，学生在成长过程中确实需要来自外界的赞美和认可，适当的赞美是激励学生成长的催化剂，当学生表现优秀时，家长的一句鼓励可以激发孩子的干劲，提高孩子做事的积极性。

这些道理大家都懂，但现实中还是有很多家长和老师忍不住批评学生，因为他们不能很好地控制自己的情绪，尤其是当孩子做错事时。一味地批评只能让孩子产生深深的自卑感，甚至自暴自弃，走上极端。前不久，一则“毕业后，他用耳光‘报答’当年的老师，并扬言以后见一次打一次”的新闻轰动了整个朋友圈，这个已经毕业多年的男人称，因20年前被初中班主任欺负，对其心灵造成了一辈子的伤害，所以才会做出如此举动。无论是家长还是老师，都应重新审视自己的教育方式，当学生做错事时，大人的应对方式才能体现出自己的涵养。当孩子做错了，大人应忍住心中的怒火，学会控制自己的情绪，避免把自己的教育焦虑转嫁到学生身上，要秉持心平气和的态度，用一种学生可以接受的批评方式，向学生讲清楚自己错在哪，为什么错，这样学生才能欣然接受大人的批评，在认清自己错误的同时，不会留下心理阴影。

与惩罚教育比邻而居的是赏识教育。在这个社会上，还有一些人坚信“好孩子是夸出来的”，他们在一味地运用赏识教育。然而，表扬真的是教育孩子的“神器”吗？“温室里的花朵”到底能不能面对真实的世界？前不久，不少儿童及家长在接受《半月谈》记者采访时提到，孩子离开家庭接触社会进行公平竞争时，由于不再被表扬、赞美包围，没有了众星捧月的特权，会出现失落、挫败等情绪落差，由自信心爆棚变得很不自信。

可见，表扬过多也会给孩子造成无法弥补的伤害。过度赞美会让孩子自信心膨胀，降低心理承受能力，接受不了差评。此外，不真实的赞美会让孩子产生惯性，过分依赖别人对自己的评价，只能在别人的评价里找到存在感，不能真正认清自我。

表扬和批评都是双刃剑，合理运用才能发挥激励作用。因此，如何做到就事论事，理性对待问题，学会控制自己的情绪，恰到好处地运用批评和赞美应是成人的一项必修课。在学生需要鼓励时，适时给予赞赏，在学生有进步时，聚焦细节，适当表扬。在学生做得不好或做错事时，给予适量又适当的批评。如此，才能让学生认清自我，既不会沉湎于成功，又不会惧怕失败。

(责编：何淼、熊旭)