留学忧心事一箩筐 全身心融入不着慌

邱枫目前在美国卡内基梅隆大学留学。2018年入学不久，学校附近就发生了教堂枪击案。图为邱枫（后排中）课程结束后和同学在一起。

图为2018年圣诞节期间，柯妍如在法国街头感受圣诞气氛。

留学有许多好处，但相比在国内求学，学子们操心的事情要大大增加。除了要面临学业压力，他们往往还要应对社会动荡、文化价值观迥异、留学政策突变、学费注册费上涨等造成的各种难题。

2018年，除了担心“衣食住行”这些老生常谈的因素之外，许多留学生的心底又额外平添了许多新的忧心事儿。

安全问题最让人担心

2018年11月17日开始，法国各地持续爆发骚乱。“黄马甲”抗议活动的第一天，就造成600多人受伤，2人死亡。“黄马甲”运动每周六均在法国巴黎和外省举行较大规模的示威抗议活动，时间长、参与人数多、涉及范围广。局势目前虽然已有所缓和，但示威抗议活动仍可能发生，法国交通安全和社会治安形势仍较为复杂。

在法学子的日常生活或多或少地受到了直接影响。柯妍如是在法国亚眠高等教育预科学院就读的一名学生。她有点担心自己的人身安全，会每天更多关注新闻，以了解周边地区的安全状况。如果去周边城市，她会通过多渠道了解那里的近况，确保安全后再安排行程。

社会治安状况让中国学子担心不已，警惕身边随时可能发生的恐怖袭击，则成为他们要学会应对的“新课程”。2018年，全球范围的恐怖主义活动仍频繁发生。部分国家种族主义抬头，种族歧视和种族冲突事件接连不断。邱枫是在美国卡内基梅隆大学留学的研究生一年级学生。2018年刚开学不久，邱枫所在学校附近就发生了针对犹太人的“10·27美国教堂枪击案”。“在我上学这个地方，只要有本州的身份证或者驾照就可以买枪。买把枪就跟买棵白菜似的简单，去沃尔玛超市就能买，而且挺便宜。”邱枫说。

“枪击案发生后，连学校的美国人都吓得不行，中国留学生对人身安全的担忧之情可以想见。”邱枫说。

俞诗渝目前在伦敦大学学院留学，她对自己的人身安全和财产安全都不放心。在她看来，“伦敦挺不安全的。除了流浪汉，这里的黑帮也是真实存在的。”在俞诗渝的宿舍楼下，有一排球迷小酒吧。球迷喝多了就容易有一些过激行为。所以，她不得不每天下午五点一下课，就直接回宿舍，晚上出门也要和同学结伴而行。

“除了人身安全还有财产安全，晚上发生被骑摩托车者抢手机的事情很正常，即使是身高一米八、身体很壮的男生在路上都会被抢。”俞诗渝补充道。不久前，她去市中心逛街被偷了书包。现在，她出门基本不带现金，把银行卡也贴身放着。

花费持续上涨总糟心

2018年11月，法国政府突然宣布：从2019年9月开始，非欧盟国学生公立大学注册费本科变为2770欧元，硕士博士注册费上涨为3770欧元。与先前只有几百欧元的注册费相比，新版注册标准一夜之间“翻了10倍”。柯妍如说：“注册费上涨这个消息刚公布的时候，真的让我很糟心，因为涨幅实在太大了。但书总是要继续读下去的，所以也只能接受。”

学费的持续上涨趋势，不仅对在海外的学子产生了压力，对于准备出国的学子来说也有不小的影响。殷泽昊是武汉大学的一名在读研究生，从两年前就准备留学法国。为此，他专门补习法语，并去法国交流学习了一个学期。注册费上涨可能导致他不得不改变选择。“除了法国，我还能选择申请其他国家。除非我能申请到法国学校比较顶尖的专业，让我所花的学费物有所值，我才会试一试。”殷泽昊说。

美国、英国、澳大利亚、加拿大等国家的外国留学生学费，在2018年也均有不同程度的上涨。在这些国家求学的学子，都面临同样的问题。

各种传言引忧心

原本只是冀望安安静静地度过自己的留学时光，但在现实中，这种愿望很难由学子自己说了算。

2018年，各种事关中国留学生身份的传言一下子多了起来。

悉尼大学研究生二年级的邹妮婕经常从微信公众号、微博上看到关于澳大利亚留学和移民的各种传言，有的传言是学费要涨价，有的传言是某个专业将不再是移民专业等。“之前还有传言说未来新移民只能去小城市。事实上这并不是新政策，而只是澳大利亚某个城市规划部部长在一个非正式的场合说的话。一些媒体危言耸听而已。”邹妮婕说。不久前，她也误以为自己只能移民小城市和偏远地区，并为此苦恼过一段时间。

邱枫也常常在微信公众号上看到关于美国留学政策的各种传言，很多是美国签证政策和移民政策将收紧的内容。“那些想要毕业后继续留在美国工作的中国留学生很关心这类消息，”邱枫说，“但我们应该关注具体的政策内容，不能简单听信传言。”

重压之下，学子都是怎么做的？

2019年，上述问题还会紧紧伴随着许多中国学子的日常生活。

面对这么多忧心事，学子们都是怎么应对的？其实，他们中大部分人的适应能力非常强，或者说中国留学生表现出极强的融入能力和适应力。邱枫留学之前，从媒体上看到过许多美国枪击事件的新闻。当时他就觉得“美国怎么这么乱”。到了美国之后，他发现虽然校园周边就发生了枪击案，但总体上环境安全还是令人满意的。“就我所在的学校而言，安全方面做得很好，每天都有专门的防弹车接送学生，也有专人巡逻。”

留学法国的柯妍如表示，骚乱虽然没停，但法国的游行都经过政府备案，而且有规定的时间和区域。那自己就避开游行的时间和地点，躲着走呗。至于法国注册费上涨这件事，她在冷静分析后，觉得涨后费用依然要比英国、美国低，所以还是可以接受。“此外，外国留学生与欧盟学生享受一样的待遇。并且，对非欧盟国家的学生涨学费的话，可能以后入学录取条件也会相对降低一点吧。”

“好好学习才是最重要的。”柯妍如表示。

也有一些学子将自己目前的求学经历与日后的工作生活打算联系在一起。俞诗渝去英国留学之前，曾参加国内互联网公司的招聘。经过4轮面试后，她依然未被录取。于是她想避开国内激烈的人才竞争环境，到国外试试。“现在找一份称心工作真的很难。国内每年毕业的大学生那么多，我想进入的互联网行业，录取门槛又很高，大家都挤破头往里面冲。”而在英国，俞诗渝所学的人机交互专业认可度很高，找工作的竞争者没有国内多，所以她想未来试试留在英国。

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