广大高校青年学子深情放歌《我和我的祖国》

编者按

2019年我们将迎来中华人民共和国成立70周年。70年披荆斩棘，70年风雨兼程。在这伟大历史时刻，本报将推出“我和我的祖国”专栏，邀请广大读者一起看岁月沧桑、忆神州巨变，敬请关注。

“我和我的祖国，一刻也不能分割，无论我走到哪里，都留下一首赞歌……”

岁末年初，一场青春快闪活动，在祖国大江南北的高校中传递。年轻学子们用自己的方式，共同唱响《我和我的祖国》，以此告白祖国、祝福祖国。

清华大学，第六教学楼。一名清华学子拿出小提琴，拉起动人的旋律。

中午刚刚下课的清华学子停下脚步，刚刚结束授课的中国工程院院士、清华大学能源与动力工程系教授倪维斗也走出教室。

“我歌唱每一座高山，我歌唱每一条河，袅袅炊烟，小小村落，路上一道辙……”伴随着《我和我的祖国》的歌声响起，人群渐渐聚拢，声音从一个两个，汇聚成十个一百个，最终汇成全场合唱，每一张笑脸都洋溢着青春的闪光。

“我最亲爱的祖国，我永远紧贴着你的心窝……”歌声也深深感染了两鬓斑白的倪维斗院士，他和同学们一起，挥舞着手中的五星红旗放声歌唱，动人的旋律响彻水木清华，诉说着每一位清华人对祖国的无限热忱与依恋。

歌声响起来，掌声响起来，欢呼声响起来。“我们一下课就听到了美妙的歌声，感觉很突然，然后就挺激动的。大家一起挥动小红旗一起唱的时候，就觉得心里特别骄傲、特别自豪，感动和热爱的感觉一下子就涌上心头。”参加这场快闪活动的清华学子说。

木铎金声，青春飞扬。在百十又七的北京师范大学，昌平校园图书馆，悠扬的旋律打破宁静，正在认真学习的北师大学子停下笔、放下书，循声望去，两名学生在钢琴的伴奏下，正深情歌唱《我和我的祖国》。

“你用你那母亲的脉搏和我诉说，我的祖国和我，像海和浪花一朵……”这段旋律经过重新编曲，融合了笛子、古筝、琵琶、二胡等民乐元素，体现了中华传统文化的独特魅力。

突然，一阵有节奏的RAP响起，“学为人师/行为世范/有理想信念/有道德情操/有扎实学识/有仁爱之心/我们努力争做未来的四有好老师……”经过重新编曲，北师大学子在歌声中加入的这段RAP，融入了“四有”好老师标准，这也是新时代北师大的育人追求。

一颗颗红心，表达的是对祖国的热爱；一句句歌唱，吐露的是师生们的真情。在昌平校园主楼木铎前，爱国进步的北师大人，手持新年快乐的标语，祝福伟大祖国在新的一年繁荣昌盛。

北京师范大学学生任璐是这次快闪活动的领唱人员之一，她说：“我们生在了一个非常非常好的时代，希望祖国能越来越好、繁荣昌盛，更多学子能够贡献出我们自己的一份力量。”

“我的事业在中国，我的成就在中国，我的归宿在中国！”这是我国“航天之父”钱学森对祖国的挚爱之言。他冲破重重阻挠，回到祖国怀抱的故事感动了几代人。

在这跨越3个世纪的大学里，上海交通大学的师生们齐聚钱学森图书馆，在钱学森学长爱国奋斗精神的感染下，他们把心中对祖国的热爱与祝福都化作一曲《我和我的祖国》，用特殊的方式传承钱学森精神，为祖国奋斗、奉献，成为一代代学子最美好的志愿。

今年已经78岁高龄的上海交大船舶海洋与建筑工程学院教授刘西拉，也在现场拉起小提琴伴奏。“我们是代表这一代人，在党的培养下，从贫困落后一步步走来，我们要唱出这一代人的精神。爱国对我们来讲，就是中国人的基因。”刘西拉说。

在现场深情歌唱、演奏、舞蹈的带动和感染下，陕西师范大学千余名师生掩饰不住喜悦和激动，一同唱响了《我和我的祖国》，在向祖国的深情告白中，表达了“为中国而教”的美好心愿和志向。

“西部红烛，为祖国闪耀”。作为扎根祖国西部的一所师范院校，陕西师范大学始终与民族的命运起伏共振，与国家教育事业的发展紧密相连，怀抱教育强国之志，以对国家、民族的忠诚和奉献，铸就了特有的“西部红烛”精神，为国家特别是西部地区培养了一大批名师，用理想、信念和情怀，扛起了西部教育的大旗。

在走过125年历史的武汉大学，从晚清自强学堂发展成今日“双一流”高校，从抗日西迁办学到推动实现国家富强，武汉大学始终与中华民族命运同频共振。千余名武大师生登上武大樱园老斋舍，唱响《我和我的祖国》，表达当代年轻学子的爱国之情。

武汉大学新闻学院教师陈铭说：“这场青春快闪活动，特别由衷地表达出青年学生这种爱国的热情、激情，让我们看到80后、90后甚至00后一代，在我们的心中，祖国这两个字，都是重达千钧。”

伴随着悠扬的旋律，琴声、歌声、舞蹈、仪仗，《我和我的祖国》的歌声，回荡在四川大学青春广场上空，师生们以热情激昂的歌声，为祖国献上最真切的祝福。

在天津大学，师生用无人机带来了一场炫酷的高科技表演。伴随着无人机造型的变换，天大共同唱响《我和我的祖国》，迎接新年的到来。

在中央美术学院，该校青年学生用快闪的方式，演绎由美院老一辈艺术家集体创作完成的人民英雄纪念碑浮雕《胜利渡长江》，用青春与艺术致敬先辈、致敬英雄、致敬祖国！

在哈尔滨工程大学这所获得过“航母工程建设突出贡献”奖的高校，千名哈工程师生将一艘“雪舰”开进校园，并簇拥在这艘“雪舰”周围挥动手中的五星红旗，以军工人独特的方式唱出对伟大祖国母亲心中的赞歌。

“比心祖国，祝福祖国！”“热泪盈眶，自豪满满！”这场在高校中传递的青春快闪活动，视频在互联网和移动端被大量转发，引起社会各界人士和网友的热议。网友“弃石”说：“我在陕西师大读的本科和硕士，在西部一所中学任教10年，感受到‘西部红烛——为中国而教’精神的产生，感动到泪目！为母校而骄傲，为祖国而自豪！”(记者 张晨)

(责编：李依环、熊旭)