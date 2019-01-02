校园安全还需防患于未然

又到年终岁尾，校园安全再次引发舆论关注。近期，一些地方发生校园安全事件，再度给学校及相关职能部门敲响警钟。校园安全年年抓，制度不可谓不完善，要求不可谓不具体，监管不可谓不严密，但仍不时出现这样的问题，引人深思。

每一起校园安全事件都是警鉴，一再刺激公众的敏感神经。每次校园安全事故都是警示，一再唤醒沉睡的安全责任。任何时候都要安全第一，只有紧绷责任之弦，时刻把校园安全放在心头，切实增强底线思维和红线意识，加强隐患排查，做好应急预案，才能筑牢校园安全的篱笆。

祸患积于忽微。再小的隐患，也可能造成巨大的灾难。就事物规律来说，从来没有100%的安全，只有100%的安全防范。做好校园安全工作，应当“防患于未然，捉矢于未发”，树立隐患就是事故的意识，提前做好预警防范和隐患排查工作。然而，目前校园安全防范做得还远远不够，突出表现为一种头痛医头、脚痛医脚、就事论事的对策方式，往往是灾后短时间内的“反思”“恶补”和“整顿”，缺乏深层次分析，没有形成长效机制。所以，关于校园安全，尽管发过通知、提过要求、做过检查，但在突发事故面前的应急能力和处置能力、在重大灾难面前的自救能力和救人能力，都还存在不少欠缺。

校园安全不能就事论事，还要被纳入国家安全的大局。校园安全决不能局限于校内安全，校园安全问题通常是社会问题的投射，需要以更宽广的视野来认识和处理。各级党委政府和学校要把校园安全当作头等大事来抓，以高度的责任心和危机感狠抓安全责任落实，形成系统的预防、管控与处置校园安全风险的长效机制。

维护校园安全，保障学生安全，是学校和社会的共同责任，并非学校一方的职责。从学校方面讲，首要任务在于强化安全教育，教育引导学生珍爱生命，培养学生一定的应急避险能力，让他们掌握自助自救的基本求生技能。此外，要加强基础设施建设，配备完好的消防器材、合格校车、摄像监控等，尽最大可能减少风险隐患。从社会方面讲，各级党委和政府应当提前谋划，敢于负责，为校园安全提供完善的政策、资金、设备、人员等保障。各地不断细化各项工作任务，加强人防、物防、技防建设，推动校园安全工作落实，这样才能努力为学生的健康成长创造和谐安全的校园环境。家长主动加强沟通配合，担负起安全教育、管理和防范责任，校园安全的篱笆因此方能变得越织越密。

“让孩子们成长得更好”，是天下父母的最大心愿，也是党和国家的庄严承诺，凝聚着人类社会发展的巨大共识。把校园安全放在心上，真正做到防患于未然，至关重要。每一起安全事故背后，或多或少都有着失职渎职问题，而这些问题最终酿成了大祸。眼下，除了要改变“就事论事”“善后处理”等被动局面，更要举一反三、追根溯源，及时发现新情况，解决新问题，主动进行教育创新和管理创新，方是重中之重。

强化自查自纠、隐患排查是一方面，全社会也要始终对校园安全保持高压态势，健全事故的责任追究和处理制度，持续发挥震慑作用，对于那些失职渎职者依法严肃追责，让违法违规行为日渐消弭。当务之急是，建立起常态化的风险防范机制，包括日常的安全教育、信息共享甚至风险处置，避免隐性问题和个性问题酿成安全事故。（作者系河南信阳师范学院副教授 郭立场）

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