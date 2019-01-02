小学教育，请回归你的淡定

编者按：本报近日收到一封读者来信，信中谈及小学生学业负担重、精神压力大等具有一定现实性的问题。在国家教育主管部门大力整治校外培训、全社会期待为孩子减负的大背景下，如何解决这些问题，让小学教育回归淡定，欢迎大家参与讨论，来稿请发本版邮箱。

最近，和一位朋友微信闲聊，他说他家的孩子因为上课时紧张呕吐，被接回家休息了。这个孩子还只是三年级的小学生，我不禁轻轻叹了一声：孩子上学的路途还很漫长，现在刚上小学就搞得这样神经兮兮，长此以往又怎么得了！

在我们的印象中，小学是最不应该出现学习焦虑和教学紧张的一个时期，小学生是最应该体现出学习氛围活泼宽松的一个群体。而现实却恰恰和人们开了一个玩笑：试看周围，有多少小学生早早成了“眼镜先生”，有多少孩子的节假日被各种作业和辅导班包围，有多少颗渴望到室外放松而不得的小小心灵，有多少家长因督促小孩子写作业而身心俱疲。

不输在起跑线上，是这些年来全社会学生家长普遍的焦虑。面对中考、高考的升学压力，初、高中生及其家长有焦虑心理不难理解。然而，孩子从幼小衔接、小升初便一路奔跑，一头扎进辅导班与作业堆中，却值得全社会反思：如果小学段也出现崇尚分数的状态，那我们的教育一定是出了问题。如何消减、破解家长从孩子一入学便产生的焦虑不安，重现诸如“儿童散学归来早，忙趁东风放纸鸢”的情景，让孩子们的书包不再沉重，让从容与淡定成为小学教育的常态，已是一个很现实的问题。

早在2005年，科学家钱学森多次提出一个问题：“为什么我们的学校总是培养不出杰出人才？”这也就是著名的“钱学森之问”。时至今日，这道关于中国教育事业发展的艰深命题，整个教育界乃至社会各界仍无法破解。在众多原因中，作为基础之基础的小学教育，是否在加重孩子的学习焦虑、抑制孩子的创造热情上起了推波助澜的作用呢？回答这个问题，除了夯实教育公平外，首先必须认真审视各级教育部门尤其是县级教育部门在其中起到的作用。

如果中高考是中学阶段的教学指挥棒，那么每学期每学年的评比考核便是小学段的隐形指挥棒，虽然容易被忽视，却是实实在在存在的。因为评比考核关乎一个区域内各小学的声誉及评价，关乎各学校管理层的考核升迁与待遇，关乎身在其中的普通教师的考核和绩效，所传递的压力并不逊色于中高考。因而，地方职能部门如何评价当地小学教育的“导向”尤为重要。在一些地区，由于地方政府部门或教育部门对教学成绩格外重视，层层压力传导之下，各小学对成绩的推崇和对教学的紧抓程度也就必然丝毫不亚于初中与高中。当“上有所好，下必趋焉”之时，说小学教师压力山大、小学生有忙不完的课业，似乎并不为过。

教育需要合乎规律，拒绝行政思维和政绩思维，对于为孩子打基础、培兴趣的小学教育来说，尤其如此。然而，遗憾的是，对于小学阶段就存在的教学焦虑与学习紧张，人们却常常普遍忽略了——忽略了这种人为制造的“小学焦虑”。

小学教育并非不要成绩，而是要警惕分数的裹挟，要远离对成绩的崇拜，从而回归其本真，进而让孩子们的学习生活多一分活泼，让小学老师的教书育人多一分从容，让家长的心态多一分淡定。学校除了教授必要的基础知识，更应该培养孩子学习兴趣，帮助孩子养成良好习惯，引导并激发孩子去探索世界。相较教学成绩和学习分数，前者应该被提到更高、更显著的位置。很多发达国家对小学教育的清晰定位与坚定实施，也清楚地说明了这一点的重要性。否则，身背分数奖惩重压的教师，必然会将成绩压力传递到教学中；孩子们失去的岂止是童趣，还有学习热情与探索兴趣；不仅对小学生身心成长无益，也不利于民族未来创造力的提升。一个泱泱大国，当创新水平与人力资源还不匹配时，我们是否反思过这与小学段师生的神经过于紧绷也有关系呢？

无论是从儿童的身心特点和成长规律来说，还是从国家的教育要求来说，小学生都应有理由、有时间、有机会体验到活泼成长的乐趣，不该过早产生学习的疲劳感，更不该产生对学习成绩的恐惧感。小学教育亟待卸掉不该有的沉重包袱，回归宽松的教学和学习氛围，回归该有的从容与淡定。做到这一点，需要对小学教育定位重新认识，对小学教学成绩逐渐淡化，对小学课程与活动统筹安排，职能部门及学校坚守底线，明确拒绝外来干扰。

（作者系山东省潍坊市滨海开发区锦海小学教师 孟祥杰）

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