2018年度法学教育十大新闻揭晓

人民网北京1月2日电 （记者 何淼）记者从中国政法大学获悉，2018年度法学教育十大新闻正式揭晓。2018年新闻评选工作面向全国法学院校和相关媒体征集，共选出25条候选新闻，由法学教育领域专家、相关媒体代表作为评委，经专家评审、媒体投票等流程最终选出本年度的法学教育十大新闻。

据了解，中国政法大学自2005年携手全国主要法律院校和科研单位首次举办全国法学教育十大新闻评选活动，多年来在中国法学教育研究领域产生了广泛而深远的影响。2017年开始，该评选活动由教育部高等学校法学类专业教学指导委员会联合“立格联盟”共同主办。

习近平勉励中国政法大学民商经济法学院1502班团员青年

用一生来践行跟党走的理想追求

在“五四”青年节来临之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平委托工作人员，向中国政法大学民商经济法学院1502班团员青年致以节日的问候，对同学们立志“不忘初心，用一生来践行跟党走的理想追求”予以充分肯定，勉励他们坚定信仰、砥砺品德，珍惜时光、勤奋学习，努力成长为有理想、有本领、有担当的社会主义建设者和接班人，为法治中国建设、为实现中华民族伟大复兴中国梦贡献智慧和力量。

2017年5月3日，习近平到中国政法大学考察时，参加了1502班团支部“不忘初心跟党走”主题团日活动，对团员青年成长成才提出了殷切期望。

1502班团支部全体同学给习近平总书记写信。来信说，一年来，同学们牢记总书记教诲，自觉用行动践行“不忘初心跟党走”的誓言。大家积极向党组织靠拢，一些同学正式入了党，一些同学成为了预备党员和入党积极分子。通过深入的思考和实践，同学们进一步坚定了永远跟党走、为国作贡献的决心。

法学法律界专家学者坚决拥护完全赞成宪法修正案

在3月13日中央政法委召开的法学法律界学习宣传贯彻宪法座谈会上，专家学者一致表示，坚决拥护、完全赞成宪法修正案，要认真学习宣传贯彻实施宪法。

与会专家学者指出，我国宪法必须随着党领导人民建设中国特色社会主义实践的发展而不断完善发展。将习近平新时代中国特色社会主义思想载入宪法，是本次宪法修改的重大成果。

专家学者认为，把“中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征”写进宪法，有利于在全体人民中强化党的领导意识，有效把党的领导落实到国家工作全过程和各方面。

对于国家监察制度入宪，专家学者表示，这有利于构建集中统一、权威高效的国家监察体系，为反腐败斗争提供法治保障。

与会专家学者表示，要充分发挥法学法律界职能作用，切实履行好维护宪法尊严、保障宪法实施的职责使命。

国家重大委托项目

“创新发展中国特色社会主义法治理论体系研究”开题

3月22日,国家重大委托项目“创新发展中国特色社会主义法治理论体系研究”开题报告会在中国政法大学举行。 创新发展中国特色社会主义法治理论体系研究,是中国特色社会主义法治建设进入新时代的一项重要课题,也是全面贯彻落实十八届四中全会和十九大关于建设中国特色社会主义法治理论体系的一项重要任务。习近平总书记在2017年5月3日到中国政法大学考察时把这个课题亲自交给法大。

中国人民大学法学院

改革课程体系 推动迭代升级

一年来，中国人民大学法学院贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，着力开发满足个性化需求的特色培养项目，产出立足重大现实问题的教学素材，搭建科研与教学的畅通转化平台，通过法学知识教育与实践教育的二元融合，深化法学教育的改革与创新。

在改革中，人大法学院坚持马克思主义法学教育理念的中国化，坚持马克思主义进头脑、进课堂、进教材。注重人格品德教育，融通通识教育与人格教育，建立课堂教学、职业体验为一体的教育体系，培育德法兼修的新型法治人才。

西南政法大学国家安全学院挂牌成立

为全面贯彻落实习近平总书记总体国家安全观，5月22日下午，西南政法大学国家安全学院揭牌仪式在笃行楼学术报告厅举行。党委书记樊伟、校长付子堂、刑事侦查学院党委书记张仕权、副院长胡尔贵共同为国家安全学院揭牌。全体在家校领导，全体中层干部，博士生导师、硕士研究生导师代表共同见证了这一重要时刻。

聚焦“立格联盟"高峰论坛

为“崇明世界级生态岛建设”提供法治保障

14日，由华东政法大学和上海市崇明区委、区政府主办的“全国政法大学‘立格联盟’第九届高峰论坛暨崇明世界级生态岛建设法治研讨会”在崇明召开。“华东政法大学 崇明区人民政府‘世界级生态岛法治保障研究中心’揭牌。

此次“区校”联合举办论坛，是在“立格联盟”新一轮高峰论坛组织形式方面的一种探索，将进一步促进联盟“法学教育与社会服务紧密相连，法学理论与法治实践紧密相连，办出、办好一流大学与地方法治和区域经济建设紧密相连”，表达出“‘立格联盟’不仅要为法学教育立格，更为新时代党和国家法治事业的不断发展和人民幸福生活的不断改善立功”的强烈愿望。

国家统一法律职业资格考试首考开考

9月22日，国家统一法律职业资格考试正式举行，今年是建立施行国家统一法律职业资格考试制度的第一年，也是全面实施机考的首考之年。

据统计，全国有60.4万余人报名参加客观题考试，其中报名人数前十位的省市区，依次为广东、北京、山东、江苏、河南、四川、上海、浙江、内蒙古、河北。本次考试报名人员平均年龄为28岁，香港、澳门和台湾地区居民报名的有1240人，申请使用少数民族语言文字试卷报名的有8603人。22日当天实际有47万多人参加了客观题考试，参考率77.89%。

中国政法大学中欧法学院建院十周年

助力中欧长足发展

中国政法大学中欧法学院建院十周年庆典在学院路校区科研楼举行，旨在回顾和总结中欧法学院十年间取得的进步，明确学院在中欧学术交流和中欧法学教育的使命。中欧法学院是中国政府和欧盟共同建立的法学教育的合作机构，自建立起就与中欧之间的经贸关系和法律交流的发展休戚相关。十年来，在汉堡大学和中国政法大学的合作下，中欧法学院已经成为中欧学术交流、人文交流的重要平台，在人才培养、社会服务、科学研究方面取得了长足的进展，推进了中欧之间法律问题的比较研究，促进了中欧之间的学术交流、人文交流和法治合作。

2018-2022年教育部高等学校法学类专业教学指导委员会成立

2018年12月8日， 2018-2022 年教育部高等学校法学类专业教学指导委员会成立大会暨2018年年会在京正式举行。教育部高等教育司司长吴岩、教育部高等教育司副司长徐青森，法学类专业教学指导委员会主任委员、全国人大常委会委员、全国人大监察和司法委员会副主任徐显明等58位委员参加了会议。

经讨论和表决，会议通过了《2018-2022年教育部高等学校法学类专业教学指导委员会章程》，原则通过了《2018-2022年教育部高等学校法学类专业教学指导委员会五年工作规划》和《2018-2022年教育部高等学校法学类专业教学指导委员会2019年工作计划》。

十位法治人物获“改革先锋”称号

12月18日上午，在北京人民大会堂举行的庆祝改革开放40周年大会上，公布了100名改革开放杰出贡献表彰对象名单。其中，马善祥、王家福、王瑛、韦焕能、史久镛、许崇德、邱娥国、邹碧华、张月姣、张飚十位为中国法治建设作出了杰出贡献的人物被评为“改革先锋”。

(责编：何淼、熊旭)