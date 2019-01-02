中国科大在中国海岸带首次发现古海啸文明遗址

近日，中国科学技术大学地球和空间科学学院、极地环境与全球变化安徽省重点实验室孙立广-谢周清研究小组对广东省南澳岛的海岸沉积剖面进行研究，揭示了该岛一千年前遭受南海海啸袭击的历史，证实了中国历史上曾发生过海啸冲击大陆海岸带的事件。该研究以《南澳宋城：被海啸毁灭的古文明遗址》为题，作为封面文章在《科学通报》发表。论文的第一作者是杨文卿。

研究组对广东省南澳岛进行了地质调查，发现南澳岛东南端的宋井海岸沉积中存在含有大量贝壳碎片和宋代陶瓷器残片的层位，该层沉积物颗粒较粗，粒度分布与附近的海滩沙一致，表明其物质来源于附近的海滩或近海区域。宋井附近的澳前村沉积剖面存在一层颗粒偏细、包含破碎砖瓦的层位。在岛屿东侧的九溪澳和青澳湾剖面也含有颗粒较粗、粒径分布与海滩沙相似的沉积沙层。沉积层内没有风暴潮沉积中通常含有的平行纹层或亚层结构，故排除了风暴潮成因的可能。分布在宋井海岸的巨型砾石、破损的宋代石臼和九溪澳湾最内侧的磨圆较好的砾石，指示了强烈的水动力搬运过程。以上证据证明南澳岛遭受了海啸袭击。

袭击西沙东岛的海啸的年代约为公元1024年，历史文献中记录的广东潮阳遭受破坏性海浪袭击的时间为1076年，南澳海啸层陆地动物骨骼的定年结果范围包含了上述年代。因此西沙东岛与南澳岛所记录的应为同一事件，其年代是文献中记录的公元1076年。

特别重要的是，在海啸沉积层发现了大量宋代陶瓷器残片，而宋代之前或之后时期的陶器瓷器等遗迹却未在沉积层中发现，瓷器中不乏官窑产品，这表明宋井地区在北宋中期是一座有高度文明的小城。海啸导致宋城的毁灭，南澳岛文物遗迹的数量在海啸之后显著偏低，几乎中断，持续500年，直到明朝后期才开始留下明显的文化遗存。在岛屿南侧2公里处的沉船“南澳I号”中出土了15000枚钱币，年代集中于海啸发生之前的69年，它们可能与这次海啸有关。该研究在中国海岸带首次发现了古海啸文明遗址。

近年来，发生在印度洋和日本的特大海啸以及最近连续袭击印尼的两次海啸给受灾国家带来了巨大损失，严重威胁海岸带安全。过去的研究对于中国大陆沿海是否发生过海啸一直缺乏明确的认识。孙立广研究组在过去十多年对中国近海历史时期灾难事件进行了持续研究，首先发现在公元1024年前后西沙东岛发生过一次生态灾难事件（中国科学技术大学学报，2007, 37）；随后，研究发现南海西沙群岛东岛东北海岸的砗磲、珊瑚块和海底砾石，相关证据有力地证明了该生态灾难事件是海啸导致的(Scientific Reports, 2013, 3, 1655)。同时，通过对东海闽浙陆架表层泥质沉积序列的分析研究，认为东海在过去两千年未发生过大型海啸（Quaternary International, 2017, 452）。以上研究首次确认了中国南海在历史上发生过海啸，为我国在南海建设海啸预警系统提供了重要理论依据，也为该研究发现奠定了基础。

华东师范大学教授高抒参加了后期的研究工作。该研究得到中科院（特别）项目的资助。

图1 科学通报封面（人文学院王国燕 设计）

图2 南澳岛宋井海啸剖面及其时代、沉积特征

图3 海啸沉积沙层、海岸带的巨砾、沉积层中的宋代陶瓷器残片以及破碎的宋代石臼

（中国科学技术大学）

(责编：何淼、熊旭)