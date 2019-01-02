科创小达人的少年生活

【新时代好少年】

2017年11月27日，第七届“上海市青少年科技创新市长奖”颁发，这是上海市政府为鼓励全市青少年科技创新而设立的最高荣誉奖项。其中年龄最小的获奖者，是一位仅11岁的五年级学生赵思颖。11月28日是她的生日，这个小萌妹凭着小学阶段的3个发明，从上海市委副书记、市长应勇手中接过了一份珍贵的“礼物”。

刚念二年级的时候，赵思颖发现同学的握笔姿势不正确，受小时候用过双耳握筷器的启发，她为同学们设计了能固定手指位置的“双耳握笔器”，手指被固定后矫正效果大幅提升；三年级时，她发现妈妈的工作笔记本收纳功能不合理，为妈妈设计了一款“三折收纳笔记本”，这个产品被孵化公司看中，生产出了成品；四年级时，她又发现由于课桌太小，同学做作业时特别不方便，于是在老师的指导下，她查阅了关于课桌的国标规定，充分利用了“分区与透视”概念，创造出了“双层收纳课桌”。

“简单有效接地气，没有脱离实际，一看就是小朋友在生活中用心思考的成果。”这是评审专家对赵思颖的点评。

据赵思颖的家人介绍，“科创小达人”光环的背后是艰辛的付出和一次次失败后的坚持。赵思颖仿佛有着超越同龄人的自律与坚持，多少次，她放弃自己的休息，潜心研究；多少个夜晚，她对自己的设计改了又改，试了又试。光握笔器这个作品，她为了改材料，做了5个不同的版本，一次次试错和改进之后才得到最后的成品。

“我的梦想是长大后成为一名发明家，让自己的发明给更多的人带来便利与惊喜。”赵思颖说。

在老师和同学们的眼里，赵思颖是班集体的“小糖果”。她总是能给同学们带来欢乐和甜蜜。利用双休日和假期，她邀请同学来家中，帮同学补习功课。智慧和热心，让她成为同学们最喜欢的“小老师”。

在长辈的眼中，赵思颖还是一个懂孝敬、讲礼貌，有着一颗善良之心的“爱心使者”。她每年会坐12个小时的火车去看望外曾祖母，会给外曾祖母喂饭、梳头；她还经常和队员们帮助年长的爷爷奶奶打扫院子。

比起“好学生”的光环，对赵思颖来说更弥足珍贵的，是充满爱心与探索的童年生活。她和队员们一起制作风车，在公园里售卖，把赚来的钱购买文具和书籍捐献给青海的贫困队员；她像普通孩子一样，喜欢小动物，用攒下的零花钱给小区里的流浪猫买猫粮。她这样说：“生活中有太多值得我去探究的问题，我希望能一直有一颗好奇的心。”（俞海萍）

(责编：陈艺娴(实习生)、熊旭)