校园里飞出的“小信鸽”

【新时代好少年】

林奕轩是福建省漳州市长泰县山重小学2018届的学生，她是学校“红领巾”送报站的第29任站长。从2014年成为送报站队员以来，林奕轩义务向村民送信、送报累计达千余件，行程累计达1200多公里。

“红领巾”送报站的故事，还得从30多年前讲起。1987年，福建省漳州市长泰县山重小学的校园里飞出了一群“小信鸽”，他们就是山重小学“红领巾”送报站的队员们。山重村坐落在群山中，群山重重包围着村庄，交通闭塞，村民居住分散，仅凭邮递员之力很难及时地把信件送到收信人的手上。于是邮递员把从外面带来的信件，送到山重小学，由校园里的“小信鸽”把信件送往村里的各家各户。这一送，到如今已经传承了31载。

林奕轩刚上学的时候，看到高年级的送报站队员每天下午放学后开展工作，就无比羡慕和期待，甚至有时跟在队员们后面，进村入户去送信、送报，过把瘾。学校规定至少要读到四年级以上的学生经过严格的选拔才能成为“红领巾”送报站队员，林奕轩只能期待时间过得快一点，再快一点。

刚上三年级，林奕轩就积极向老师提出要争当送报站队员的申请。经过严格的考察、选拔，林奕轩终于破格如愿成为了“红领巾”送报站新队员之一。从那一天开始，林奕轩就牢记“红领巾”送报站的宗旨和服务公约。每天放学，她总是抢先到收发室，认真核对信件的数量、地址、收信人等信息，做好登记，才放进送报专用包，挨家挨户去送信、送报。3年来，无论刮风下雨、酷暑寒冬，她都没有出现过一次差错。

林奕轩的工作，受到了老师、队员们和村民们的肯定。2016年，林奕轩当选为山重小学“红领巾”送报站第29任站长，她对工作更加认真负责了。每天放学之前，林奕轩就早早把邮递员送过来的信件、报刊等按13个小组的顺序分好，方便送报的队员领取信件。有一次，1组的队员发高烧了，林奕轩就主动代替生病的队员去送。由于1组比较远，她又不太熟悉路，走了很多冤枉路，但当林奕轩把最后一封信送到村民手上时，她心里无比开心，充满了成就感。

山重村环境虽美但交通闭塞、经济较为落后，村里的年轻人纷纷出远门闯荡打拼。年轻人出远门也不忘根，时常会有信件、明信片等寄回家乡。许多阿公阿婆不识字，林奕轩不仅仅把信件送到阿公阿婆的手中，还耐心地为他们念信件的内容。“农村的孩子早当家”，林奕轩不仅在家主动洗衣做饭，照顾弟弟，看到年纪大的阿公阿婆行动不便，她就利用放假时间，帮忙为他们做家务活儿，陪他们聊天。有一次，一位薛奶奶干农活时摔伤了手，她更是每天到薛奶奶家里帮忙做事。村里的阿公阿婆一提起林奕轩这个孩子，心里的喜爱总是溢于言表。

“能成为送报站队员之一，对我来说是无上光荣的，能无偿为村民送信、送报感到无限荣幸，无限快乐！”林奕轩说，“老师常和我们说‘雷锋精神’，我想继承和发扬雷锋这种无私奉献的精神。”（俞海萍）

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