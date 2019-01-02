原标题：中科院工程院今年拟增选院士150名左右

新年伊始，中国科学院和中国工程院于1日同时启动了2019年院士增选工作。中科院将增选71名院士，工程院将增选不超过80名院士。

按照两院规定，候选人由院士提名，每名院士最多可提名3位候选人。此外，两院还分别委托中国科协组织各有关全国学会和省级科协推荐、提名候选人。

本次增选院士，两院都规定候选人的年龄原则上不超过65周岁(1954年7月1日及以后出生)。年龄超过65周岁的候选人，需获得6位院士的提名方为有效。两院重申，公务员和参照公务员法管理的党政机关处级以上领导干部原则上不作为院士候选人。

2019年中科院院士增选的总名额为71名，其中支持新兴和交叉学科6名，支持国防和国家安全领域特别名额5名。中科院发布的推荐院士候选人的通知特别强调，本次院士增选应重点关注的新兴和交叉学科为：物理生物学(数学物理学部主推荐)、化学生物学(化学部主推荐)、生物影像学(生命科学和医学部主推荐)、环境科学(地学部主推荐)、信息与生物医学(信息技术科学部主推荐)、能源科学(技术科学部主推荐)。每个新兴和交叉学科支持1个增选名额。

中国工程院在关于提名院士候选人的通知中则对院士的提名工作提出了“三个注意”：在坚持标准条件的前提下，要特别注意对长期工作在工程技术第一线及在民营企业技术创新中作出重大成就和贡献的工程科技专家的提名；注意对优秀中青年工程科技专家的提名；注意对交叉、边缘、新兴学科以及尚无院士的学科、地区、部门的工程科技专家的提名。

根据以往惯例，两院新增选的院士名单一般会于增选年的年底前对外公布。

据了解，两院还分别启动了外籍院士的增选工作。(记者 李大庆)

(责编：李依环、熊旭)