北大组织参观庆祝改革开放40周年大型展览

人民网北京1月2日电 昨日，北京大学马克思主义学会组织专题学习，赴国家博物馆参观“伟大的变革--庆祝改革开放40周年大型展览”，北京大学马克思主义学院执行院长孙熙国、马克思主义学院团委书记李石生及学会近30名成员参加了活动。

展览现场合影

展览以坚持和发展中国特色社会主义为主题，分为伟大的变革、壮美篇章、关键抉择、历史巨变、大国气象、面向未来等6个主题内容展区，多角度、全景式集中展示改革开放光辉历程、伟大成就和宝贵经验。学会成员纷纷驻足，边听边看，边学边记，纷纷感叹改革开放是党和人民大踏步赶上时代的重要法宝，是决定当代中国命运的关键一招，深刻认识到中国共产党、中国人民和中国特色社会主义的伟大力量，深刻认识到我们党的理论是正确的、党中央确定的改革开放路线方针是正确的、改革开放的一系列战略部署是正确的，深刻认识到改革开放和社会主义现代化建设的光明前景，坚定了跟党走中国特色社会主义道路、改革开放道路的信心和决心。

认真参观

北大马克思主义学院2018级博士研究生宁悦在参观完后表示，看着一件件带着历史气息的展品，我深切地体会到了习近平总书记指出的：“40年来取得的成就不是天上掉下来的，更不是别人恩赐施舍的，而是全党全国各族人民用勤劳、智慧、勇气干出来的！”，北大学子应当不忘初心，牢记青年使命，为人民的美好生活，为祖国的伟大复兴贡献自己的青春力量。

北大国家发展研究院2016级本科生王昱博认为，四十年来取得的伟大成就确实可以称得上是“中国奇迹”，从农村改革、城市改革到如今的全面深化改革，这是我们党领导人民解放思想，坚持实事求是取得的伟大胜利，是马克思主义在中国的又一次成功运用。“我们学习马克思主义，应当深刻把握马克思主义的开放性，立足中国实际，思考和解决当代中国问题，在开放的体系中学习、坚持和发展马克思主义，求得真学问、做出真贡献。”

北大新闻与传播学院2018级硕士研究生郭季豪说：“原来只能在书中看到的粮票，米票，油票，豆腐票今天终于看到了实物，作为90后没有经历过那段艰苦的岁月，但也了解，正是改革开放让他们成为了了历史。在北大的课堂和学会的交流会上我学习了中国特色社会主义理论，改革开放是马克思主义的伟大实践，改革开放的成功更加彰显了马克思主义理论体系的开放性和正确性。”

(责编：何淼、熊旭)