山东财经大学2019年新年贺词：向梦想再出发

日月不肯迟，四时相催迫。崭新的2019年翩然而至。值此喜庆时刻，我们谨代表学校向全体师生员工、向离退休老领导老同志、向海内外广大校友、向关心支持学校建设与发展的各界人士，致以诚挚的问候和新年的祝福!

时间的刻度，清晰记录走过的路。回首2018，我们携手并肩，志之所向，心之所趋，倍道兼行，在“全面建成国内一流财经特色名校”的征程上，续写了实干成就梦想的崭新篇章。

这一年，我们的办学格局更为宏阔。我们坚持树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为办学治校的根本引领和重要遵循，恪守社会主义办学方向，不断推动思想再解放、改革再深入、工作再落实。我们认真学习全国教育大会精神，努力推动学校事业高质量发展。我们隆重庆祝改革开放40周年，回眸学校四十载艰辛历程，从中汲取智慧和前行的力量。我们积极配合省委第十五巡视组对学校党委工作的巡视，深入开展“大学习、大调研、大改进”活动。我们把加强和改进思想政治工作抓在手中，落细落小，把意识形态工作扛在肩上，抓紧抓实。我们着力履行高校职能，勇担当善作为，以学科和人才优势服务山东新旧动能转换重大工程和乡村振兴战略，成效初显。我们开放办学，借力发展，内引外联，国内外交流与合作领域不断拓展，“朋友圈”愈益扩大，声誉日隆。

这一年，我们的发展举措更为稳健。为落实第一次党代会的奋斗目标，我们重开局，求突破，善创新。我们千方百计抓学科，统计学获批博士学位授权一级学科、工商管理增列为山东省立项建设一流学科，喜讯连连。我们“以本为本”抓教学，高招综合评价、中外合作办学录取分数线在省属高校居首，普通文理类录取分数线位列省属高校三甲，社会瞩目。我们不余遗力强科研，22项课题获国家社科基金立项，位列省属高校第二，全国财经类高校第四，可喜可贺；刘海明、谢申祥、李成友在《经济研究》先后发表3篇论文，首创新高。我们立德树人不放松，创新创业大赛中的摘金夺银，令人艳羡；位列移动互联网招聘平台BOSS直聘发布《2018高校本科应届生就业竞争力报告》第68位，居山东省属高校之首，山财大人谁不为之欢欣鼓舞？我们打基础利长远，主校区扩建一期工程竣工，可满足15000名学生的学习生活需要。作为大学文化建设的标志性成果，完成视觉形象识别系统（VI）设计，校歌《梦想花开》口耳相传，响彻校园。

这一年，我们的强校信念更为坚定。我们始终充满逢山开路、遇水架桥的闯劲，夯实滴水穿石、绳锯木断的韧劲，谋定后动，迎难而上，事不避难。积极推进综合改革以及人事制度改革，向改革要动力，以改革求先机，在全省高校率先完成职员制改革，创新施行教师岗位分类管理，提升财大人的“获得感”。我们直面干部积压严重及年龄结构老化的“老大难”问题，不拘一格选人用人，顺利完成中层干部换届调整工作。我们深谙“办学之道，人才为要”，引进与培养两手抓，实现“引得进、留得住、用得好”： 刘培德入选“全球高被引科学家名单”， 8名教授入选新一届教育部高等学校教学指导委员、其中赵忠秀校长担任经济与贸易类专业主任委员，张红凤再次入选“泰山学者特聘专家”，彭红枫获“刘诗白经济学奖”，方慧荣膺“齐鲁最美教师”称号，刘华军入选“山东省有突出贡献的中青年专家”……

国运昌盛，财大业兴。一年的接续奋斗和砥砺前行，镌刻在你我他的记忆深处，既让人激情满怀，又让人回味久远；既让人理性盘点，又让人信心满满。

2019年，我们将迎来新中国成立70周年，这是决胜全面建成小康社会关键之年。船到中流浪更急、人到半山路更陡。在这个伟大的新时代，我们每个人都是不可或缺的主角。曾经走过千山万水的我们，何惧前路跋山涉水？我们的每一滴汗水，都会为梦想之花注入生机；我们的每一份拼搏，都将为未来增添新的华彩。

2019年，我们将迎来“全面建成国内一流财经特色名校”的又一个“大年”，竞争在前，不进则退，慢进亦退；资源有限，别无选择，别无所倚。我们以什么样的姿态和模样向未来再出发？最大限度地激发信仰、信念、信心的精神力量，不驰于空想、不骛于虚声，以“人一之，我十之；人十之，我百之”的干劲，以“踏石留印，抓铁有痕”的韧劲，以“敢为人先，拒绝平庸”的拼劲，以“敢于担当，勇往直前”的闯劲，把工作思路梳理得再清晰一些，目标任务规划得再明确一些，具体措施落实得再得力一些，精神状态调整得再振奋一些，志向眼光提升得再远大一些，办事效率安排得再快捷一些，以创新的勇气、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气，创造性地做好最好的自己，跑好我们手中“这一棒”。

每一个时间节点，都不仅让人回顾昨天，更让人立足今天、展望明天。此时此刻，正是我们向梦想再出发的新起点。唯有以时间节点为坐标，我们才能够环环相扣、节节取胜，击鼓催征稳驭舟；唯有以历史方位谋未来，我们才能够登高望远、早领胜券，不畏路远遮望眼。

迎着美丽的日出，走在正确的路上，用奋斗定义我们的未来时光，还有什么比这更令人振奋更令人心气十足？

未来已来，前行先行。

每一个努力的你我，都要相信未来的美好；每一个努力的你我，注定会被写入美好的未来。

梦想，在我们心中燃烧；未来，在我们手中升腾。

祝愿你的新年，祝贺我们的梦想，祝福我们伟大的祖国！

(责编：岳弘彬、曹昆)