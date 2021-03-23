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“数字”为行业全面赋能

2021年03月23日08:52 | 来源：新华社
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原标题：新华全媒+丨未来呼啸而来——听全球业界大咖谈数字经济变革

未来正加速而来。5G、云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链……数字变革在快速推动数字经济变革。

刚刚公布的“十四五”规划纲要中，“建设数字中国”相关内容重磅亮相。正在举行的中国发展高层论坛2021年会经济峰会上，如何加快数字化发展，拥抱数字经济时代成为全球业界关注的焦点。

数字化发展势不可挡

翻开“十四五”规划纲要，“加快数字化发展 建设数字中国”引人注目。

“规划纲要一个非常突出的特点就是为数字经济、数字中国专设了一篇，这在中央的重要文件中是第一次。”全国人大社会建设委员会副主任委员、清华大学公共管理学院院长江小涓说。

数字经济发展迅猛。联合国贸发会议发布的《数字经济报告2019》显示，根据定义的不同，数字经济的规模估计在世界国内生产总值的4.5%至15.5%之间。据工信部数据，2019年我国数字经济规模达35.8万亿元，占GDP比重达36.2%。

“数字化转型是一个大趋势。”纽约大学教授、诺贝尔经济学奖获得者迈克尔·斯宾塞表示，新冠肺炎疫情的出现，进一步加快了数字经济的发展速度。

“数字”为行业全面赋能

未来，数字经济的发展路径是什么？

论坛上，业界人士普遍认为，数字经济不是“为数字而数字”，不是单一新产品的发明，而是要进一步为不同行业、不同场景赋能，形成新的发展生态。

“数字经济要实现广泛赋能，也就是它的连接边界和深度都要继续扩展。”江小涓说，不管是消费、旅游、交通出行，还是医疗教育、养老和政府治理，都是数字经济的应用场景。

香港中文大学原校长刘遵义表示，互联网的发展让远程教育成为现实，增强了教育的可及性和公平性。未来，人工智能技术将会彻底改变教育，最大程度地发现和实现学习者的潜能。

好未来集团执行总裁万怡挺表示，长期来看，在线教育的持续发展是趋势，而发展的根本驱动力，从需求侧来看，是广大人民群众对低成本、高质量的公平教育的向往；从供给侧来看，是科技进步带来的教育供给模式创新，如互联网、大数据、AI等前沿科技与教育的深度融合。从全球来看，在线方式的普及，也将推动教育服务国际贸易持续增长。

新华社记者樊曦、周圆

(责编：吴商羽（实习生）、熊旭)

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