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“好老师”要会传递爱和接收爱

2019年09月10日16:17  来源：中国新闻网
 

“新东方老师好！”发布会举行阐释家庭、学校、社会中的“好老师”

　　图为中国人民公安大学教授王大伟。新东方供图

　　9月8日至10日，新东方全国学校联动在50余个城市召开“新东方老师好！”品牌发布会。在陕西西安的发布会上，中国人民公安大学教授王大伟、陕西师范大学实验小学校长罗坤、新东方教育科技集团董事长俞敏洪分别阐释了家庭教育、学校教育、社会教育中的“好老师”。

　　中国人民公安大学教授王大伟从自身的经历和研究出发，介绍了当下在年轻家长中盛行的十种教育理念，并通过不同群体的成长经历对家庭教育进行了反思，提出了“反思教育学”的理念，强调孩子的起跑线应该是精神而不是物质。

图为陕西师范大学实验小学校长罗坤。新东方供图

图为陕西师范大学实验小学校长罗坤。新东方供图

　　陕西师范大学实验小学校长罗坤则从“师爱”、“智慧”、“情怀”三个方面分析了他眼中学校教育的“好老师”。他认为，没有爱就没有教育，一个会传递爱和接收爱的老师才能走进孩子的内心世界；好老师要有智慧，有“悟性”，善于抓住教育契机；好老师还要具备教育情怀，有正确的价值追求、深沉的家国情怀和坚定的文化自信。

　　新东方教育科技集团董事长俞敏洪在演讲中回忆了母亲、姐姐以及大、中、小学教师对自己人生轨迹的重要影响，指出父母和老师要做好孩子思想、习惯、个性、奔向未来的引路人。（徐文欣）

(责编：实习生(王子文)、熊旭)
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