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北京高校服务新时代首都发展特别报道 | 国戏绽京华：守正传承赋能首都发展

2025年06月04日09:45 | 来源：前线
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当水袖拂过时代风云，一所“国字号”戏曲学府正以“戏”为媒，书写着传统与现代交融的生动篇章——它就是新中国第一所戏曲学校、全国唯一独立建制的戏曲艺术高等学府，被称为“中国高端戏曲人才培养摇篮”的中国戏曲学院。 　　

从培养覆盖90个剧种的2万余名戏曲人才，到为北京中轴线申遗添彩；从服务国庆、冬奥等“国之大事”，到把戏曲唱进乡村、社区、校园；从与海外高校共建交流中心，到助力怀柔、平谷乡村振兴……这所戏韵流淌的高等学府，用70余年的坚守与创新，让戏曲从“活在典籍里”到“火在生活中”，不仅是戏曲薪火的“传灯人”，更是首都文化建设的“轻骑兵”。

原标题：北京高校服务新时代首都发展特别报道 | 国戏绽京华：守正传承赋能首都发展

国戏校门

国戏校门

人才摇篮与首都使命

中国戏曲学院是新中国成立的第一所戏曲学校，也是迄今为止全国唯一一所独立建制的戏曲艺术高等学府，被誉为“中国高端戏曲人才培养的摇篮”。学校现有“艺术学”“戏曲与曲艺”“音乐”3个一级学科、专业学位类别硕士点及16个专业、30个本科专业方向，5个专业入选国家级一流本科建设点，6个专业入选省级一流本科专业建设点。培养的戏曲表演人才涵盖京剧、昆曲、粤剧、藏戏4个世界非遗剧种和包括评剧、豫剧、川剧、越剧等国家非遗剧种在内的90个剧种，实现戏曲人才培养省域全覆盖，为戏曲事业繁荣发展提供了重要的人才支撑。

2020年10月23日，习近平总书记给学校师生回信，他强调，戏曲是中华文化的瑰宝，繁荣发展戏曲事业关键在人。学校以习近平总书记重要回信精神为根本遵循，秉承“德艺双馨、继往开来”的校训，弘扬“薪火相传、守正创新”的传统，加快高水平特色型大学建设步伐，自觉服务国家和首都工作大局，以戏曲教育高质量发展推动强国建设、民族复兴。

国戏担当与戏曲惠民

学校师生参加第三届“一带一路”国际合作高峰论坛演出活动

学校师生参加第三届“一带一路”国际合作高峰论坛演出活动

中国戏曲学院立足学校办学定位和戏曲特色，组织师生服务保障中华人民共和国成立70周年、中国共产党成立100周年、北京2022年冬奥会和冬残奥会等重大活动，参加“一带一路”国际合作高峰论坛、中非合作论坛峰会等重要活动和新年戏曲晚会、央视春节联欢晚会等重要演出。创排《家在中轴最美处》，为“北京中轴线”申遗成功贡献力量。打造“国戏风华”中国戏曲学院展演季品牌，为北京“演艺之都”建设增光添彩。

学校连续承办“梨花杯”全国青少年戏曲教育教学成果展示活动，参与“‘京’彩文化·青春绽放”行动计划，组织戏曲进校园、进社区、进乡村。学校积极举办“三条文化带”非遗传承人培训班，承办“国戏杯”学生戏曲大赛，举办北京市中小学戏曲教师培训，把更多具有戏曲韵味的艺术元素融入城乡规划建设，增强首都城市审美底蕴。

国戏多维赋新篇

建校70多年来，学校共培养了2万多名各类戏曲人才，形成了以表演人才为核心，包括导演、音乐、编剧、舞美、管理、传播等方向的多维人才培养格局。接续办好中国京剧优秀青年演员研究生班，被公认为戏曲领军人才培养的成功范例。

学校在美国、英国等有关高校建立戏剧艺术交流中心、艺术与文化交流中心，在新加坡传统艺术中心建立教学实践基地。举办中外戏剧交流与合作论坛。与法国巴黎中国文化中心共同举办第九届巴黎中国戏曲节，在文明交流互鉴中展现戏曲独特魅力。

学校师生赴怀柔区九渡河镇四渡河村开展联学联建

学校师生赴怀柔区九渡河镇四渡河村开展联学联建

学校学生参加戏曲进校园志愿服务活动

学校学生参加戏曲进校园志愿服务活动

学校与怀柔区、平谷区签署校地合作协议，选派多名驻村“第一书记”和挂职干部。多个党组织赴北京市远郊区开展联学联建活动，多个项目入选首都高校师生服务乡村振兴行动计划。

作为驻区高校，学校注重融入和服务北京市丰台区发展建设，发挥戏曲特色资源优势，特别是戏曲教育优势，参与属地各项演出、科研实践和志愿服务活动，主动融入和有效服务丰台区新时代发展，更好满足人民群众的精神文化需要。

学校连续多年举办“国戏风华”展演季，集中展现教育教学成果。举办各类演出、音乐会、展览，通过专业、丰富、鲜活的戏曲艺术表达，传承中华文化，讴歌时代精神，丰富首都市民精神文化生活。

作者：王媛 高硕（中国戏曲学院）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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