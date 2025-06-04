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北京高校服务新时代首都发展特别报道 | 中国戏曲学院“青研班”：三十载匠心铸魂 戏曲薪火续新章

2025年06月04日09:44 | 来源：前线
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当水袖拂过时代风云，一所“国字号”戏曲学府正以“戏”为媒，书写着传统与现代交融的生动篇章——它就是新中国第一所戏曲学校、全国唯一独立建制的戏曲艺术高等学府，被称为“中国高端戏曲人才培养摇篮”的中国戏曲学院。 　　

从培养覆盖90个剧种的2万余名戏曲人才，到为北京中轴线申遗添彩；从服务国庆、冬奥等“国之大事”，到把戏曲唱进乡村、社区、校园；从与海外高校共建交流中心，到助力怀柔、平谷乡村振兴……这所戏韵流淌的高等学府，用70余年的坚守与创新，让戏曲从“活在典籍里”到“火在生活中”，不仅是戏曲薪火的“传灯人”，更是首都文化建设的“轻骑兵”。

原标题：北京高校服务新时代首都发展特别报道 | 中国戏曲学院②“青研班”：三十载匠心铸魂 戏曲薪火续新章

中国戏曲学院举行第七届中国京剧优秀青年演员研究生班毕业典礼

中国戏曲学院举行第七届中国京剧优秀青年演员研究生班毕业典礼

“同学们，在‘青研班’学习的3年时光转瞬即逝，今天你们正式毕业了。希望你们在艺术道路上立大志、明大德，成大才、担大任，讲奉献、有作为，勤学习、苦练功，牢记‘德艺双馨、继往开来’的校训，为铸就中华文化新的辉煌贡献力量。”2025年4月30日，在第七届中国京剧优秀青年演员研究生班（简称“青研班”）毕业典礼上，中国戏曲学院院长尹晓东深情寄语同学们。在声声祝福中，来自17个省市25个戏曲院团（校）的京剧、昆曲、豫剧、越剧、晋剧、秦腔6个戏曲剧种的54名优秀青年戏曲演员，拍下了一张大合影，带着满满的收获，迈向新的征程。

中国京剧优秀青年演员研究生班由中央宣传部领导，文化和旅游部、教育部、北京市人民政府主办，中国戏曲学院承办，1996年至今已举办7届，涵盖京剧、昆曲、评剧、河北梆子、晋剧、越剧等15个戏曲剧种，培养的研究生涵盖全国23个省市的50余个戏曲院团和艺术院校。“青研班”开创了行之有效的戏曲表演高端人才特殊培养模式，成为中国戏曲界和戏曲教育界重要的文化品牌，是“中华优秀戏曲文化传承体系”的重要环节。

接续传承，高标准培养京剧艺术中坚力量

张关正为第七届“青研班”学员授课

张关正为第七届“青研班”学员授课

1996年10月8日，中国戏曲学院迎来了26名特殊的学生，其中有很多是毕业于中国戏曲学院、已经在院团挑大梁的青年演员，也有来自全国各地的小有名气的青年艺术家。这就是首届“青研班”。

为什么要办“青研班”？“青研班”首任班主任、京剧表演艺术家张关正介绍说，20世纪末，京剧艺术作为国粹艺术，面临着高端人才青黄不接的局面，“趁着一批老艺术家身体还可以，还能教，给这些担纲主演的、挑大梁的青年演员充电、加油，这就是办‘青研班’的初衷。”

作为为21世纪的京剧艺术培养中坚力量和领军人才的“世纪工程”，“青研班”在创办的近30年时间里，始终坚持“一个工程（遵循因人而异、因材施教的教育规律，为每位研究生设计制定不同的专业培养计划）、两位导师（为每名研究生配备专业课和理论课两位导师）、三项并举（课堂教学与舞台艺术实践并举、专业技能训练与理论研究并举、艺术上的传统继承与创新并举）、集中学理论、回团搞实践”分段教学的人才培养模式。如今，第一届至第三届学员已成为当今戏曲舞台上第一梯队的中坚力量。第四、五、六、七届学员成为第二、三梯队的重要力量，在各艺术院团担纲主演。

言传身教，高水平传承经典剧目精湛技艺

于魁智为第七届“青研班”学员授课

于魁智为第七届“青研班”学员授课

历届“青研班”均汇聚校内外戏曲界强大的教师阵容，他们有的是国宝级艺术家，有的是流派的代表传承人，也有戏曲艺术理论研究的顶级专家，还有知名的文化学者。老师们的辛勤付出，成就了“青研班”的桃李满园。

京剧名家于魁智曾是第二届“青研班”学员。2022年9月，第七届“青研班”在中国戏曲学院开班，他受邀回到母校担任班主任。“把从艺50年来在京剧表演和京剧创作方面的积淀和收获传授给学生，促进京剧艺术薪火相传，是我长久以来的心愿。”于魁智说。

像于魁智这样在国戏学成，又重返“青研班”讲台的名家还有很多。为适应新时代戏曲高端人才培养需求，第七届“青研班”先后邀请了20余位专家教授讲授18门文化理论课，邀请30位艺术家、教育家、理论家进行专题艺术讲座，拓宽学员的艺术视野和创作思维。在专业教学方面，聘请近百位戏曲表演艺术家传授300余出传统大戏、折子戏，使众多戏曲经典剧目和精湛技艺得到高水平传承。

第七届“青研班”学员、甘肃省京剧团演员潘钰表示，“青研班”除了专业课，还有非常系统的文化课和理论课，“曲牌课、美学课等，令我受益匪浅。我的恩师张火丁倾囊相授，让我深刻地认识到‘戏’乃‘细’也，艺术上不能得过且过，更不能粗制滥造。只有不断提高自身专业技能，才能无愧于老师的传授。”

学演结合，高质量助力北京“演艺之都”建设

第七届中国京剧优秀青年演员研究生班毕业公演北京站京剧《龙凤呈祥》精彩上演

第七届中国京剧优秀青年演员研究生班毕业公演北京站京剧《龙凤呈祥》精彩上演

“千里遥途来配凤，且喜佳期得乘龙。”2025年3月28日，第七届“青研班”毕业公演首场演出京剧《龙凤呈祥》在北京梅兰芳大剧院上演。这出寓意吉祥的经典大戏，场面宏大，行当齐全，故事跌宕起伏、引人入胜，观众叫好声、鼓掌声此起彼伏。来自国家京剧院的演员刘垒在剧中饰演刘备，他表示“青研班”的学习让他收获颇丰，“希望能把在‘青研班’学习3年积累的专业知识和舞台经验，更好地运用到今后的工作和演出中”。第七届“青研班”导师、京剧名家叶金援在观看演出后说：“学员们经过3年的学习，在文化理论和表演技能方面都有很大提高。”

3年来，第七届“青研班”先后在北京举行28场教学汇报演出，在京津沪汉四地举办17场毕业巡演，学员们在各地进行教学实践演出200余场。“在延续以往办学经验的基础上，第七届‘青研班’着力加强学员艺术实践的提升和创作能力的培养。”于魁智表示。第七届“青研班”教学汇报演出在每个学期结束前与观众见面，使戏曲艺术更好地服务人民群众，擦亮“大戏看北京”名片，助力北京“演艺之都”建设。

“能够进入第七届‘青研班’学习非常幸运，我们班的54位学员以点带线，把戏曲艺术之‘网’织得越来越好，把传统戏曲传播到越来越远的地方。”北方昆曲剧院演员邵天帅说，“这是‘青研班’赋予我们青年演员的职责和使命。”

2020年10月23日，习近平总书记给中国戏曲学院师生回信，充分肯定了学校办学取得的可喜成果，对传承发展好戏曲艺术提出殷切期望。他强调，戏曲是中华文化的瑰宝，繁荣发展戏曲事业关键在人。“戏曲艺术是中华文化的集大成者，具有广泛深厚的群众基础，在中华文化传承发展中具有不可替代的重要作用。”中国戏曲学院党委书记李必友表示，“中国戏曲学院坚持以习近平总书记重要回信精神为根本遵循，接续办好‘青研班’，拓展人才培养层次和覆盖面，增强首都城市审美底蕴，服务北京‘四个中心’建设，以戏曲教育高质量发展推动强国建设、民族复兴。”

作者：史迺玥 高硕（中国戏曲学院）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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