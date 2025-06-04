当水袖拂过时代风云，一所“国字号”戏曲学府正以“戏”为媒，书写着传统与现代交融的生动篇章——它就是新中国第一所戏曲学校、全国唯一独立建制的戏曲艺术高等学府，被称为“中国高端戏曲人才培养摇篮”的中国戏曲学院。 从培养覆盖90个剧种的2万余名戏曲人才，到为北京中轴线申遗添彩；从服务国庆、冬奥等“国之大事”，到把戏曲唱进乡村、社区、校园；从与海外高校共建交流中心，到助力怀柔、平谷乡村振兴……这所戏韵流淌的高等学府，用70余年的坚守与创新，让戏曲从“活在典籍里”到“火在生活中”，不仅是戏曲薪火的“传灯人”，更是首都文化建设的“轻骑兵”。

原标题：北京高校服务新时代首都发展特别报道 | 中国戏曲学院①：戏韵绕中轴 千年文脉绽新光

2024年7月，“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”成功列入《世界遗产名录》，向世界展现了中国理想都城的壮美与深厚的文化底蕴。作为全国政协委员，中国戏曲学院院长尹晓东很早就开始关注中轴线申遗工作，曾专门提交一份《通过‘中轴线申遗’讲好中国故事、传播好中国声音》的提案。“文化是城市的灵魂，城市样貌是文化的外化。中轴线既是一个巨大建筑群和城市空间的组合体，又是一条链接古今的历史文脉，它既是物质遗产，又有活态的非物质文化遗产赓续其间。”尹晓东说，“中轴线上孕育和发展了中国传统文化中极具代表性的昆曲、京剧，这本身就是向世界传递的中国好故事、中国好声音。”

近年来，中国戏曲学院充分发挥戏曲特色优势，积极投身北京中轴线文化传播，让凝固的建筑史书与鲜活的戏曲艺术展开跨时空对话，为世界读懂中国打开了一扇韵味悠长的文化之窗。

戏曲搭台，让中轴线文化走向世界

第九届巴黎中国戏曲节开幕大戏——京剧《赵氏孤儿》

2024年11月，适逢中法建交60周年、两国共办中法文化旅游年，巴黎中国文化中心和中国戏曲学院共同主办第九届巴黎中国戏曲节。国戏师生带来开幕大戏——京剧《赵氏孤儿》。演出一票难求，现场座无虚席，观众们激动地表示“表演生动展现了中国京剧的深厚内涵！”“这次活动非常重要，促进了法国人民对中国戏曲艺术的了解。”“很开心以中国戏曲为媒介，欣赏到这么特别的中国故事！”2场戏曲舞台美术展览、4台经典剧目展演、4部戏曲电影展映、4个戏曲文化讲座和1场艺术研讨沙龙……第九届巴黎中国戏曲节的系列活动促进了中法文化的深入交流，带领法国观众更好地了解中国戏曲艺术，让戏曲之美在巴黎绽放。

“情系中轴”戏曲工作坊

2025年，由北京市教委主办、中国戏曲学院承办的“情系中轴”戏曲工作坊正式启动，吸引了众多在京高校留学生报名。在已经举办的两期活动中，来自33个国家的44名国际学生以及5名外籍教师齐聚国戏，在唱念做打间沉浸式体验中轴线文化与戏曲艺术的魅力。学员们通过“当京剧遇到北京中轴线”互动式讲座，了解传统戏楼与中轴线空间美学的内在关联，体验“四功五法”（“四功”即“唱、念、做、打”等基本功，“五法”即“手、眼、身、法、步”五种戏曲表演技法）的奥妙；尝试勾勒京剧脸谱，学习京剧唱腔，体验戏曲身段……“我感受到了京剧的魅力，这么美好的文化应该传播给更多的人知道。”工作坊让学员们收获满满，搭建起一座“以戏为媒、情系中轴、留学北京、读懂中国”的文化桥梁。

科技赋能，让中轴线文化活态传承

学校师生立足专业特色，积极推动北京中轴线文化融入“光影大屏”。舞台美术系2023届本科毕业生杨谊的毕业作品《映像北京城》，就是一次成功的尝试。杨谊在创作过程中，深入研究北京中轴线的历史资料，运用三维建模、3D打印、虚拟现实影像叙事等方式，通过数字技术与传统文化的融合，让观众沉浸式体验北京城门文化的魅力。

在以“中轴线”为主题元素的2025年北京市文联新春联谊会上，学校舞台美术系师生团队在舞台上筑起“流动的中轴线”。从舞台、灯光到影像，舞美设计团队精心构思，从北京中轴线的建筑风格、文化内涵中汲取灵感，在兼顾整体艺术造型美感的同时，巧妙融入了对中轴线文化的创新诠释，营造出浓厚的节日氛围，生动展现了北京深厚的历史文化底蕴。

开展“人工智能+戏曲教育”的应用创新，打造人工智能助手——国戏精灵，开设戏曲数字演艺设计等前沿专业，创排元宇宙概念新视觉黄梅戏《七夕传奇》，发布《AI 梅兰芳》系列短片，数字乐队深度参与国家大剧院版《白蛇传》、原创京剧《秋瑾》创演……中国戏曲学院围绕“人工智能+戏曲”、数智化驱动戏曲演艺、传统戏曲要素数据库建设等方向积极布局。2025年4月，中国戏曲学院人工智能创研中心挂牌成立，这是学校学习贯彻习近平总书记重要回信精神的又一生动实践。通过深化人工智能在戏曲传承发展中的理论研究与应用创新，学校着力推动人工智能赋能戏曲教育守正创新，培养更多复合型拔尖创新人才，促进中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。

创意引领，让中轴线文化焕发活力

《中轴戏曲·时代画卷》作品（部分）

中国戏曲学院积极组织开展北京中轴线数字化创意设计。本科生赵泓宇、研究生张蒙骐创作了《中轴戏曲·时代画卷》《华灯·流年——北京中轴线文创灯具》等作品。在创作《中轴戏曲·时代画卷》时，赵泓宇深入研究中轴线的建筑特点和戏曲艺术元素，将两者巧妙融合。而张蒙骐则以中轴线的建筑轮廓为灵感，将戏曲纹样化作中轴线夜景光影，设计出造型别致的灯具。这两件作品在“未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛”中获奖，实现了文化的传播与活态利用，也让更多人看到中轴线文化与戏曲艺术融合的魅力。

《家在中轴最美处》拍摄花絮

“伟大的中轴线，是恒久的召唤，古老的北京城，是永远的家园。风景这边独好，岁岁复年年……巍巍中华龙脉，代代永绵延……”2024年12月，中国戏曲学院出品的短视频《家在中轴最美处》（中英版）正式发布。短视频以华裔少年“情思中轴线——中国戏曲学院寻根之旅”为故事主线，由CG动画制成的北京雨燕串联起中轴线上的一座座古建筑，少年们跟随雨燕，沉浸感知中轴线，戏曲元素为北京中轴线再添东方神韵。正如网友评论所言“珠联璧合唱非遗”, 《家在中轴最美处》将京剧、昆曲等世界级非物质文化遗产与北京中轴线的保护传承与可持续发展相结合，以戏曲讲述北京中轴线故事，实现了古都历史文化资源与戏曲非遗文化的联动，把中华优秀传统文化和新时代中国故事带向国际舞台。

学校党委书记李必友说：“学校自觉服务国家和首都工作大局，彰显国戏应有担当作为，推动戏曲艺术服务人民，增强首都城市审美底蕴，促进戏曲国际传播交流。”当晨光再次照亮永定门城楼，国戏校园里又响起早功的梆子声……在传承与创新的道路上，中国戏曲学院将为北京中轴线文化的保护与发展书写更加精彩的篇章——让世界通过戏曲读懂中国，让传统在创新中生生不息。

作者：高硕 郑卫丽（中国戏曲学院）

(责编：郝孟佳、熊旭)