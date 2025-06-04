原标题：大地之子 俯身为农

侯光炯（右一）和农民在一起亲切交流。 西南大学档案馆供图

脚穿一双沾满泥浆的筒靴、头戴一顶草帽，田间归来的老人一边洗脚一边用放大镜仔细观察着禾苗根部的泥土……近日，在侯光炯院士诞辰120周年纪念日前夜，根据其真实事迹创作的校园话剧《大地之子》在西南大学附属中学立人报告厅上演。当舞台幕布拉开，第一幕亮相时，谁都没想到这位看似农民一般的老人扮演的是中国科学院院士侯光炯。

作为我国著名土壤学家，侯光炯与土壤打了一辈子的交道，创建和发展土壤学理论，开创了自然免耕理论和技术研究的先河；他历任原西南农业大学（西南大学前身之一）教授、博士生导师、名誉校长，被人们亲切地誉为“大地之子”。

立志学农 科研报国

1905年5月9日，侯光炯出生于江苏省金山县吕巷镇（现上海市金山区）一个贫寒家庭。年少时期，国家的落后、人民的贫穷、列强的横行，在侯光炯幼小的心田里播下了报效国家的种子，就读于南通甲种农校的经历又使他走上了从农报国的征途。

早在20世纪30年代，侯光炯就将纯土壤的研究引向了土壤与水稻作物的关联研究，并首次提出了“水稻土”概念。1935年7月，侯光炯出席了英国牛津大学召开的第三届国际土壤学会议，在世界上首次正式发表“水稻土”土类名称，创造性地提出了“水稻土水文层次分类”方法及其形成的“三育”，即淹育、潴育、潜育特征，使“水稻土”成为世界土壤学者共同研究的课题之一。

1950年抗美援朝战争爆发，以美英为首的西方国家对我国进行经济封锁，其中就包括橡胶等重要战略物资。西方学者认定“橡胶林只能在北纬17°以内种植”，中国这“脖子”被“卡”定了。侯光炯不信邪，带领20余名青年师生，两次深入云南西双版纳州等地，完成国家橡胶宜林地考察规划，使得橡胶种植移至北纬26°，实现橡胶种植北移的世界性突破，创造了世界橡胶种植史的神话，这项成果获得国家科技进步奖一等奖。

20世纪七八十年代，侯光炯提出了“土壤肥力生物热力学理论”，创建了“水田（旱地）自然免耕技术”，其“生态防洪”“免耕治土”等思想为长江流域旱涝灾害根治提供了理论支撑和技术保障。他首倡的自然免耕技术在我国南方10多个省区推广，不仅减轻了农民的劳动强度，还比传统耕作技术增产15%—30%，取得了较大的经济效益。1987年，侯光炯凭借自然免耕技术获国家科技进步奖三等奖。

钟情土壤 奉献一生

侯光炯一生和土壤打交道，是同事和家人眼里的“土痴”。在他眼里，泥土是“有血、有肉、有脾气甚至有生命的东西”。关于土壤科学理论与农业实践的关系，侯光炯认为土壤肥力理论是灵魂，高产是肉体，只有灵魂附在肉体上才有生命力。

为了更好地从我国丰富的农业生产经验中汲取营养，发展土壤科学，用科学促进农业生产发展，已经年逾花甲的侯光炯，决心到农村去长期蹲点。这一去就是20多年，直到生命的最后一刻。

1972年底，侯光炯来到四川省简阳县（现简阳市）云龙区金马公社蹲点。白天，他与社员们一起劳动，晚上下到生产队进行农情访问。1973年3月，侯光炯又带领几位青年教师，来到简阳自然条件较差、生产水平比较低下的镇金公社联合大队建立农村科研基点。6年之后，侯光炯辗转四川江安县铁青乡，最后又选择了土壤种类众多、代表性强的四川省长宁县农村蹲点搞科研，并在这里创建了中国第一个自然免耕研究所。

当时，中共四川省委、中国科学院成都分院以及西南农学院领导考虑到他年迈体弱，劝他回到学校从事培养青年人才的工作。他总是婉言谢绝，还幽默地说“高楼大厦是不会产生土壤科学的”，坚持奋战在农业生产第一线。

弟子们回忆，蹲点岁月里，侯光炯的时间表上没有周末和节假日，常常工作到凌晨3点半。“干工作就要有这种‘3点半精神’。”在侯光炯看来，自己的时间本钱不多了，他希望从有限的时间里多争取一点，为土壤科学多作点贡献。

西南大学校史馆还考证出“土痴”侯光炯的一件趣事。20世纪80年代的一天，他从长沙乘机回重庆，突然发现候机室外的香樟树周围的泥土很特别，便想采集土样回去研究。但苦于找不到口袋，他便打开给女儿买的糖果、食物袋子，将糖果和食物从袋子中全倒了出来，装了两袋泥土回家研究。

一心为农 乐善好施

作为中国科学院院士、一级教授和西南农业大学的名誉校长，侯光炯的工资津贴自然不少，外加稿费等其他收入，他应该是富有的，可他还总是缺钱，被人称作“富有的穷教授”。

侯光炯特别爱捐钱：遇到妇女节、儿童节他捐钱；遇到蹲点地建新学校他也捐钱；遇到农民遭遇生产生活困难，他更是慷慨解囊，倾其所有。

除了爱捐钱，侯光烔在推广新技术时也常常“自掏腰包”，甚至赔钱兜底。当年，为了在长宁县推广半旱式免耕法，他向采用该法的农民承诺：“如果减产了，我来赔偿。”不仅“减产包赔”，农民遭了天灾人祸他也“赔”，还自己掏钱办培训班、送肥料……

20世纪50年代，他拒收国家给每位学部委员每月100元的补贴经费；60年代将8000元稿费除交党费外全部交给学校。1989年，侯光炯被评为全国先进工作者，增加了两级工资，他每月留下369元，余下的371元几乎都用来设立土壤学青年科学奖励基金。他还将3万元稿酬全部捐赠给学校作为科研教育经费。1992年，四川省委、省政府授予他“四川省有重大贡献科技工作者”称号，并重奖10万元。在颁奖大会上，侯光炯当场宣布：“这10万元我一分钱也不要，将它全部用作农业科普博物馆的建设和免耕技术培训班，让这笔钱再为国家作贡献。”

侯光炯去世前立下口头遗嘱，存款不留给子女，而是设立土壤学青年奖励基金。2001年侯光炯奖学金在西南大学正式设立，至今已颁发了22届。400余名热爱农业的学子荣获这笔奖金，也在默默传承着侯老的精神。

侯光炯在日记里写道：“土壤生万物。它忠于职守，千万年来默默地为人类奉献出粮食和其他许多财富……这种没有喧闹、不求索取，但求无私奉献的精神，时时启发我：应该怎样对待工作，对待生命。”这也是侯光炯精神的生动写照。（记者 雍 黎 通讯员 郑劲松）

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