原标题：深圳技术大学成立医工交叉创新研究院

近日，深圳技术大学成立医工交叉创新研究院。该研究院将以解决产业“卡脖子”技术为核心目标，聚焦高端医疗装备、智能助力助老助残装备、医疗大数据与医疗信息系统、跨尺度诊疗装备与系统四大发展方向，培养医工交叉复合型人才，打造产学研用一体化创新平台，为医疗器械产业及医疗卫生事业赋能，服务地方经济和民生福祉。

深圳技术大学副校长梁永生介绍，学校依托深圳坪山区生物医药产业优势，成立医工交叉创新研究院，既是贯彻落实国家科技创新战略的具体行动，也是服务地方经济和医疗事业高质量发展的重要举措。

据了解，该研究院是深圳技术大学首个“弹性配置”的研究院，整合了深圳技术大学大健康与环境工程学院、中德智能制造学院、大数据与互联网学院、城市交通与物流学院等多个学科资源。中国工程院外籍院士余艾冰、加拿大工程院院士孟庆虎等10位院士和行业领军人才领衔的战略咨询团队，以及解放军总医院创伤骨科主任张立海等15位临床医学和人工智能等领域权威专家组建的科技专家委员会，为研究院发展提供指导和支持。

医工交叉创新研究院执行院长匡绍龙表示：“我们将积极推进各类科学技术研究，如手术机器人、脑机接口与人机交互技术、健康与慢病管理信息系统、微纳米诊疗装备等，助力新型、新兴医疗器械研发，助力智慧医疗和康复养老产业发展。”

为联合行业产业力量，医工交叉创新研究院以副会长、会员单位等身份加入深圳市生命科学行业协会、深圳市医院管理者协会、坪山区医学会、坪山区医药产业发展协会。

此外，研究院还牵头成立了“医工交叉创新联盟”，联合国家高性能医疗器械创新中心科研任务部、深圳市人工智能与机器人研究院、深圳市生物医药创新产业园、深圳市易电能源互联网科技有限公司等20余家研究机构、行业协会/学会、产业园、医院和企业，共同推动医工交叉领域的创新发展。

当日，“康复辅助器具产学研融合发展”“大健康智能终端融合创新研究中心暨智慧医技训练营”“深圳技术大学附属福永人民医院医工交叉创新基地”等3个重点项目签约。项目将通过市场化运作，推动技术转化与产业孵化，打造全国医工交叉领域的标杆平台。（记者罗云鹏 通讯员李晓谋）

(责编：郝孟佳、李昉)