原标题：重庆医科大学：用数字教材重新定义未来课堂

逼真的高清心脏结构图、可拆解的三维模型，以及生动的临床手术视频……近日，重庆医科大学的课堂展现出一番不同寻常的学习景象。医学生告别了厚重的医学教材，取而代之的是一台涵盖了12册医学课程数字教材的平板。教师借助数字教学助手布置讨论作业，只需一键操作，便能获取学情数据，清晰了解学生对知识点的掌握情况。

作为高等教育数字化转型的先行探索者，重庆医科大学推出国内首套医学整合课程数字教材，并全面接入人工智能系统，提升学生学习效率。

“早在2009年，我们就率先开展整合医学教学改革。”重庆医科大学教务处处长、《神经系统疾病与精神疾病》数字教材副主编朱丹介绍，学校构建起基于器官系统的基础与临床课程，打造全面融通的整合教学模式，并于2015年联合人民卫生出版社，编写出版了国内第一套基础与临床贯通的医学整合课程纸质教材。

然而，传统的纸质教材难以满足教学与学习需求。不少医学生告诉记者：“医学课本又多又厚又重，上课携带不方便，也无法快速查找知识。而且教材内容更新慢，很多前沿知识都没有。要是遇到复杂的解剖结构，光看文字和图片，根本理解不了。”

为解决这一难题，2021年，重庆医科大学以数字化转型为契机，依托人民卫生电子音像出版社的丰富资源，启动整合课程数字教材的编写工作。

数字教材打破传统教学和教材编写模式，实现基础医学与临床医学的深度融合。它创新了教材的呈现形式，学生通过平板、电脑、手机多端登录，就能获取视频、图片、三维模型等多媒体资源。同时，数字教材融合虚拟仿真交互操作，能够再现临床典型病例检查过程，解决教学中不易展示真实病例的难题。在课堂教学方面，数字教学助手创新教学模式，通过师生互动留言、在线实时讨论，提高学习效率。此外，数字教材还能通过学迹记录为学生提供个性化学习支持，帮助学生了解学习状态，调整学习进度，搭配画线、笔记、录音、全书搜索定位等功能，提升互动学习体验。

2022年，重庆医科大学医学整合课程教育团队打造的国内首套医学整合课程数字教材正式出版，并于2023年在中国高等教育博览会上发布。这套数字教材涵盖《循环系统疾病》《呼吸系统疾病》等12个分册，支持学生通过手机、电脑、平板等多终端阅读使用。该教材已全面应用于学校的器官系统整合课程教学，累计服务在校生超5000人。

“这套教材共885万字，全校300余位基础医学与临床医学教师参与编写。教材不但打破了传统三段式医学教学模式，使得基础知识和临床知识融会贯通，同时也打破了教材纸质出版的模式，采用了全数字化呈现形式，成功实现了学科知识整合与数字技术应用的双重突破。”朱丹介绍。

2025年2月，数字教材全面接入DeepSeek，使之能够精准调取全套教材知识，通过智能算法生成结构化解答，帮助学生构建更全面、深入的医学知识体系，极大提升学习效果。“碰到不会的题，不用翻书翻半天，AI问答助手直接帮你把整本书的相关知识点‘打包’送来，使学习更加高效顺畅了。”重庆医科大学2020级临床医学专业学生王欣然说。

重庆医科大学副校长邱景富表示：“未来，学校将继续深化医学教育数字化改革，以数字教材为牵引，进一步优化数字教学服务体系，为培养高素质医学人才、建设教育强国贡献力量。”（记者 雍 黎）

(责编：郝孟佳、李昉)