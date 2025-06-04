原标题：培养AI技能“童子功”，中小学要这样做

在山东日照金海岸小学，老师指导学生练习机械臂毛笔书写编程。新华社记者 郭绪雷摄

近日，教育部基础教育教学指导委员会发布《中小学人工智能通识教育指南（2025年版）》（以下简称《通识教育指南》）和《中小学生成式人工智能使用指南（2025年版）》，科学规范推进人工智能全学段教育。

教育部基础教育教学指导委员会负责人表示，人工智能作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，深刻改变人类生产生活方式，为教育改革与发展开辟了新赛道。我国已建成全球规模最大的教育体系。在基础教育阶段发展人工智能教育，既是顺应全球科技发展趋势、支持强国建设的必要选择，也是迫切需要培养面向未来的创新型人才的体现。

人工智能教育需层层进阶

加强中小学人工智能教育的号角早已吹响。2024年11月，教育部办公厅印发《关于加强中小学人工智能教育的通知》，明确了中小学加强人工智能教育的总体要求和实施路径；2025年4月，教育部等九部门印发《关于加快推进教育数字化的意见》，明确指出统筹推进大中小学人工智能教育一体化。

教育部教育数字化专家咨询委员会主任杨宗凯表示，要有序开展人工智能教育的应用试点，注重培养学生独立思考、解决问题、沟通合作的能力，多学段广泛开展人工智能通识教育，塑造适应智能时代、驾驭人工智能的创新人才核心竞争力。

中小学的人工智能教育到底怎么做？

《通识教育指南》指出，中小学人工智能通识教育通过构建分层递进、螺旋上升的教育体系，旨在培养学生适应智能社会的核心素养。小学阶段注重兴趣培养与基础认知，初中阶段强化技术原理与基础应用，高中阶段注重系统思维与创新实践，通过知识、技能、思维与价值观的有机融合，培养四位一体的人工智能素养。

层层进阶，听起来顺理成章。但从业内人士的观察来看，目前还缺乏贯穿中小学的体系化人工智能课程。

人工智能教育企业飞象星球副总裁鲁欣认为，根据他们的调研，人工智能教育还存在“小学玩积木、中学低年级编程序、高年级无衔接”的断层现象，且学习内容滞后于技术发展。中小学缺少人工智能专职老师，因师资有限，技术迭代又快，往往老师学会了这波技术，下一波迭代技术又出现了。对于人工智能的前沿问题，老师的讲授只能基于当下的知识积累，无法带领学生进行深入探讨和挖掘；而如果照本宣科讲课，则难以激发学生对人工智能的兴趣。

首都师范大学教育学院教授方海光告诉科技日报记者，中小学信息科技与人工智能课程的协同实施是当前教育改革最可行性的实施路径之一。小学低年级通过“不插电编程”培养学生逻辑思维，中高年级接触图形化编程中的条件判断，这样到高年级学生才能理解人工智能中的基础规则。他建议，可在信息科技课程中动态调整人工智能内容的比重和深度，比如可以在学前教育阶段增设“人工智能和生活礼仪”课程，在义务教育阶段增设“人工智能与智能社会”课程模块，在高中阶段则通过选择性必修课深化技术原理，衔接高校课程。

学校家庭企业多方发力

上海市浦东新区张江高科实验小学是教育部中小学人工智能教育基地。该校校长陈飞说，他们不断深化人工智能与学校教育的融合，积极探索人工智能重塑教育生态的校本化解决方案，初步构建起全面支持师生发展的智慧教育生态圈。学校组织学生共同参与多种特色活动，强调家校社资源整合共育，提供更丰富的学习体验场景，满足不同能力基础学生的学习，并且更好地发现具有创新潜质的人才。

《通识教育指南》在“保障体系”这部分内容中，也对家庭和社会企业作出了要求。

教育部基础教育教学指导委员会负责人表示，社会企业可以通过四个方面支持人工智能通识教育发展，即健全融合机制、共享优质资源、优化产品服务和开放实践基地。

鲁欣分析，企业在推动中小学人工智能教育方面可以扮演多元角色，但更多时候，它们是人工智能教育落地和普及的解决方案的提供者和助力者。

《通识教育指南》鼓励企业构建高质量教育服务体系。鲁欣认为，企业提供的高质量课程，应该具备三个特点——体系化、高质量、易普及。要贴合学生认知规律，针对不同学段学生设计分层教学内容，使之符合学生从基础感知到深入探究的认知发展过程，实现全学段知识螺旋式进阶；要融合前沿技术知识，引入当下主流且先进的人工智能平台与工具，使学生接触到行业最新知识，了解人工智能发展趋势，为未来学习和应用打下基础。要创新教学模式方法，比如采用项目式、探究式教学方法，设计互动体验环节，用面向实际的项目，鼓励学生主动探索、发现和解决问题，提升学生参与度和学习效果。同时，要兼顾教育公平与普及性，产品设计充分考虑不同地区学校的教学条件差异，降低硬件门槛；也可通过“智能双师”模式，实现优质教育资源共享，让偏远地区学校享受到优质人工智能教育。

避免陷入唯人工智能误区

方海光告诉记者，学校在教育数字化的具体实践中要把握数字化应用的关键，即利用大规模因材施教，满足孩子个性化学习的诉求，最终帮助每个孩子找到适合自己的成长路径。

“当然，也要避免一些误区，比如用数字技术机械应试和刷题，用人工智能拔苗助长甚至增加孩子的学习负担。”方海光说，唯有坚守教育的理想与价值，把握教育立德树人的本质归属，方能让技术真正为人的成长服务。

《中小学生成式人工智能使用指南（2025年版）》也明确，小学阶段禁止学生独自使用开放式内容生成功能，教师不得将生成式人工智能作为替代性教学主体。

“学校应该重点关注以下几个方面。”方海光列举，一是课程生态重构，即重构国家课程框架基础上的多元课程体系，提升课程的适应性与开放度。二是教学组织创新，应以教师为主导，以人工智能为辅助，增强学习者的主动性与参与感。三是评价体系转型，建立以数据为支撑的综合素质评价机制，实现精准评估，同时要有技术平台保障，确保数据安全与应用可控，为个性化学习提供稳定、连续的支持环境。“推动人工智能从技术工具向教育生态共同体转变，实现个性化学习由点到面的落地转化。”方海光说。

北京师范大学未来教育高精尖创新中心执行主任余胜泉提出了“认知外包”的概念。他表示，人类正在将部分思维活动和认知任务外包给外部智能设备，这种“认知外包”现象形成了人机协同的新型思维方式。但在基础教育阶段，一定要警惕“认知外包”，它会导致认知惰性，形成信息茧房，甚至让人难以接受深刻知识。

余胜泉表示，在知识爆炸时代，一定要加强深度教学，发展学生核心素养，帮助学生形成可迁移、可进化的知识结构。“不能完全否定‘人工智能+教育’，也不能万事都唯人工智能。”余胜泉强调。（记者 张盖伦）

(责编：郝孟佳、李昉)