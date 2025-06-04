原标题：【光明论坛】办好高质量附校 服务基础教育优质均衡发展

建设教育强国，基点在基础教育，龙头是高等教育。“育才造士,为国之本”，高等师范院校在教育强国建设中肩负着基础教育“基点”和高等教育“龙头”的双重责任使命，要在落实党的教育方针政策，服务基础教育优质均衡发展，培养高素质专业化教师队伍方面作出应有贡献。基础教育附属学校是高等师范院校的“试验田”，是高师院校应用基础教育学科、实施人才培养改革、强化教师教育定位的重要表现，办好基础教育附属学校是高师院校服务基础教育优质均衡发展的重要战略。当前，基础教育发展变革正处于关键期，高师院校应有组织地促进高质量办学，为基础教育的均衡化与高质量发展奠定坚实基础。

有组织地实施高质量办学，必须坚持党的领导，牢牢把握基础教育附校办学的正确方向，为基础教育优质均衡发展提供坚强的组织保证。一是坚持正确的办学方向，强化基础教育附校办学的政治性、人民性和战略性。紧紧围绕国家战略发展重点区域布局设校，推进基础教育的均衡化发展，让优质教育惠及更多群众。健全学校落实立德树人根本任务的制度机制，着眼于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，持续为强国建设和民族复兴提供源源不断的人才支撑。二是扎实推进中小学校领导体制改革，加强党对教育工作的全面领导，健全发挥中小学校党组织领导作用的体制机制，确保党组织履行好把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。高师院校附属学校，有的是高校党组织的二级组织，有的党组织关系隶属于属地党委，高校党委要切实发挥党组织的举旗领航作用，协同属地党委领导，把中小学党的建设作为优化治理体系、提升办学能力的重要抓手，发挥基层党组织作用，加强党员队伍建设，使基层党组织成为学校教书育人的坚强战斗堡垒。三是优化中小学校思想政治工作，构建大中小思政一体化工作格局，加强高师院校马克思主义学院对中小学校在教育教学、教材更新、教学改革方面的指导，有序构建大学和中小学校党团组织的日常工作机制。

有组织地实施高质量办学，重点是发挥办学的组织优势，提升基础教育附校办学的丰富内涵，加强基础教育附校办学规范性，以点带面形成区域的示范引领和辐射带动。一是突出高等师范院校办学的集团化和集约化，高师院校在发展过程中，通过直接举办、区域合作、民办公助等形式办了许多基础教育学校，或通过学科资源、人才输送支撑了这些学校的发展。这些学校已经成为各地的优质示范校，在教育高质量发展阶段，高师院校附校要突出办学的集团化与集约化，通过规模化办学实现规模化效益。二是强化学科和人才的系统化支撑。高师院校的学科建设大多围绕基础教育学科布局，直接对应中小学校教育教学体系，近年来，基础教育课标和教材正处于集中调整期，高师院校应充分发挥学科优势，依托基础教育学科所在院系师生专家，在所属的基础教育学校解读好课标、使用好教材、改革好课堂。三是弘扬教育家精神，加强高素质教师队伍建设。高等师范院校是教师教育主力军，承载着教师培养培训的重要任务，高师院校应培养大量的师范生，把基础教育附属学校作为师范生培养的“第二校园”，加强师范生的教育实习和日常实践。突出教师全链条培养、全区域培训的优质均衡。

有组织地实施高质量办学，关键是有效调动高等师范院校和基础教育学校的组织保障功能，共同服务于教育强国的目标任务，创造基础教育高质量发展的先行示范样本。一是高师院校要构建基础教育共同发展的共同体，国家层面已经形成了师范协同提质计划，北京师范大学等学校也牵头成立了高师院校基础教育工作共同体，应持续发挥高师院校服务各地区基础教育的优良传统和办学经验，形成齐头并进的发展共同体。二是高师院校要构建支撑基础教育高质量发展的产品体系，高师院校在教育教学、教研教改、学校管理等方面有着丰富的研究，有的在中小学校形成了广泛应用，应着眼未来，深挖人工智能、脑科学研究、考试评价、智慧校园等前沿研究和产品，将中小学校作为基础教育优质均衡的“示范田”。三是高师院校要发挥办好一所、服务一片的优质外溢效果。高师院校办基础教育附属学校，既是立足于高师院校自身需要，也是立足于所在区域所属地方的基础教育需求。因此，高师院校要办好每一所基础教育附属学校，更应以此所学校为基点，通过资源共享、成果共担、师资共育等多种形式，服务区域基础教育的均衡发展。

（作者：严帅，系北京师范大学基础教育发展管理部党总支书记、副研究员）

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