原标题：超200项国家标准呵护儿童成长

记者从市场监管总局（国家标准委）获悉，截至目前，我国已批准发布210余项儿童相关领域国家标准，为守护广大儿童的健康安全提供全方位标准保障。

在生活用品方面，《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》《童鞋安全技术规范》等国家标准，从面料到设计生产都提出明确的质量安全要求；居家防护、安抚器具、洗浴器具等婴童用品相关国家标准，对纸巾、牙刷、家具、台灯等产品都作出严格要求，让孩子们穿得、用得健康而安全。

在玩具、文具方面，相关国家标准对各类玩具产品的基本安全、机械物理性能、特定元素的迁移要求，以及家用秋千和滑梯、玩具滑板车、化学套装玩具等特定玩具产品安全，都作出严格规范；《学生用品的安全通用要求》《儿童箱包通用技术规范》等相关标准，对学生用品、儿童书包、笔类产品、数字教材提出明确要求，让孩子们的玩耍、学习都有安全保障。

在运动健康方面，《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》等国家标准，对预防近视、干预控制、眼镜验配、视障儿童康复等，都作出细致规定；中小学体育器材和场地、学生运动能力测评规范两个系列的相关国家标准，对足篮排、羽乒网以及冰雪游泳、体操田径等多种运动项目的器材场地、学生运动能力测评作出系统规范。

此外，还有《智能移动终端未成年人保护通用规范》《未成年人互联网不健康内容分类与代码》等国家标准，有效助力保护未成年人上网安全；《专用校车安全技术条件》《机动车儿童乘员用约束系统》等多项强制性国家标准，则严格规范了学生校车、儿童安全座椅等产品的安全要求，切实保障儿童出行安全。

据悉，市场监管总局（国家标准委）将继续加强儿童相关领域国家标准制修订，进一步发挥国家标准保护儿童安全、呵护儿童健康成长的支撑保障作用。（记者李春剑、通讯员李雨轩）

(责编：李昉、郝孟佳)