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●新高考体系基本建立 ●高校有序扩招 ●专业不断上新

今年高考有这些新变化

2025年06月04日08:39 | 来源：光明日报
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原标题：今年高考有这些新变化

　　 2025年高考临近，各地考生正全力以赴迎接人生中的一次重要挑战。

　　 近期，多地召开会议或发文部署，为考生保驾护航。与此同时，从新高考加速落地到招生规模有序扩大，再到专业不断上新，今年高考呈现出一系列新变化，影响着高等教育的人才选拔机制和学生的发展路径。

　　 新高考到底“新”在哪？有序扩招是否意味着录取机会更多？该如何科学选择填报专业？记者日前就上述问题采访相关专家。

　　更注重学生个体发展

　　 今年，四川、河南、山西、内蒙古、云南、陕西、青海、宁夏8个省份首次实施新高考改革。至此，全国已有29个省份完成新高考落地，标志着以分类考试、综合评价、多元录取为主要方向的新高考体系已基本建立。

　　 相关专家表示，高考综合改革自2014年在浙江、上海试点启动以来，既强化了基础科目的统考地位，也提升了学生选科的灵活度。今年，上述八省份在考试科目上，采用“3+1+2”模式，即三门全国统考科目（语文、数学、外语），一门首选科目（物理或历史），以及两门再选科目（化学、地理、思想政治、生物学）。

　　 华中师范大学教育测量中心主任胡向东表示：“内容改革是高考改革的应有之义，是实现高考‘立德树人’核心价值的客观需要。”他进一步指出，近年来，高考全国卷不断探索“价值引领、素养导向、能力为重、知识为基”的综合考查模式，试题更加强调情境创设与应用能力，突出思维品质与解决问题能力的考查，既服务科学选才，也有效引导教学改革。

　　 改革，不只是体现在选科模式和考核内容的变化上。

　　 在成绩构成上，“等级赋分”成为关键词：由3门全国统考科目成绩和3门选择考科目成绩组成，满分750分。其中，全国统考科目每门满分150分、选择考科目每门满分100分。语文、数学、外语、历史、物理科目以原始成绩计入考生高考文化课成绩；思想政治、地理、化学、生物学科目不公布原始成绩，以等级赋分转换后的分数呈现，并计入总分。

　　 此外，在投档录取上，考生电子档案由投档到院校改为投档到院校专业组。专业调剂范围有所变化，考生如选择服从专业调剂，原来可以在高校同一科类的招生专业范围内进行调剂，今后只能在同一个院校专业组内进行调剂，不能调剂到其他院校专业组。

　　 “新高考更加注重学生的个体差异和多样发展。通过自主选择考试科目，学生可以更好地发挥自身优势，选择适合自己的学科组合与成长道路。”浙江师范大学资深教授、中国高等教育学会学术发展咨询委员会副主任兼秘书长马陆亭认为，这不仅是题型、成绩考核等方面变化，更是人才培养逻辑的深层调整，这要求考生不仅要会解题，更要有走向经济社会发展前沿、不断增强解决现实难题的能力。

　　“上好大学”机会更多了

　　 今年高考报名人数的变化也引来诸多关注——来自教育部的数据显示，2025年全国高考报名人数为1335万人，相比去年减少7万人，出现近十年来的首次下降。

　　 与此同时，高校招生释放出“优质本科扩容”的新信号。记者梳理发现，近期，北京大学、清华大学、上海交通大学、中国人民大学、西安交通大学等高校陆续宣布新增招生计划，扩招人数多在100至500人之间，新增名额集中于数学、物理、化学等基础学科以及战略前沿领域，旨在加快培养具有科研潜力与交叉能力的拔尖创新人才。

　　 “不仅要‘有学上’，更要‘上好学’，‘上好大学’的机会更多了。”马陆亭分析，此次优质本科有序扩招，正是回应人民群众对优质教育资源日益增长需求的重要举措，也是国家创新驱动发展战略的关键一步，各高校发挥优势、精准定向扩容，也有利于破解当前部分产业创新人才紧缺难题。

　　 尽管高校招生名额有显著增加，但多位专家提醒，考生和家长需理性看待这一政策利好。

　　 “今年报名人数的‘微减少’属于长期上升趋势中的阶段性波动，高考报名人数整体仍呈稳中上扬态势。”在胡向东看来，招生计划的扩张并不意味着录取门槛的普遍降低，“从2007年出生人口基数来看，今年适龄考生报考率依然维持高位，报名人数减少的群体主要是复读生，因此竞争结构性张力仍在。考生一定要端正态度、认真备考。”

　　一批前沿交叉性专业“上线”

　　 “人工智能+教育”“智能视听工程”“数字戏剧”……一批兼具前沿性与交叉性本科专业上新，成了今年志愿填报的新选择。

　　 近日，教育部发布《普通高等学校本科专业目录（2025年）》，共新增29种本科专业，涵盖人工智能、碳中和、数字治理等多个重点方向，纳入2025年高考招生计划。

　　 记者梳理发现，本轮新增专业集中体现了服务国家战略、支撑科技创新、对接产业变革的导向，也强化了“AI+X”的融合育人模式。

　　 与之相伴，多所高校正同步推进人才培养模式变革。如清华大学启动四个新书院建设，探索“宽基础+强实践”的跨学科教学体系；中国科学院大学则宣布，自2025年起全面实施本硕贯通培养，打破学段壁垒，加快创新型人才成长。

　　 专家指出，“创新学院”“专业+”以及注重个性化培养的试验班等新兴招生方式加速涌现。对考生而言，这既是专业选择自由度的提升，也是对自身学习能力与适应能力的双重考验。

　　 （记者 邓晖 本报通讯员 江盛盈）

(责编：李昉、郝孟佳)

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