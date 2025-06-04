原标题：不拘一格选人才

今年4月，哈尔滨工业大学（以下简称“哈工大”）数学研究院教授端木昊随的一项学科交叉研究取得了重要进展——该成果作为当期首篇文章，发表在经济学领域重要期刊《计量经济学》上，刊发周期仅两年多。

端木昊随的成长路径，是哈工大以“机制改革+评价导向”双轮驱动，在基础研究领域开辟创新突围之路的生动写照。

13篇学术论文发表在《自然》《科学》上，新增一批基础研究领域国家高水平创新人才……5年来，哈工大锚定基础研究主力军作用激发潜能，健全完善基础研究人才差异化评价和长周期支持机制，推动形成一批原创性、引领性成果。亮眼的成绩，见证着哈工大构建“从0到1”创新生态的改革成效。

破立并举：重构基础研究评价体系

“以数学为代表的基础学科研究需要甘坐‘冷板凳’。有些需要即刻拿出成绩的考核标准，可能并不适用于基础研究。”端木昊随的感慨道出了科研人员的心声。

面对基础研究周期长、风险高的特性，哈工大持续推动人才评价“破五唯”“立新标”，不断深化机制改革，优化评价导向，让科研人员告别“数帽子”“填表格”的困扰。

“学校的支持，让我能够十年如一日地瞄准世界前沿方向前行，并不断取得新的突破。”2024年4月，哈工大航天学院教师吕海宝仅用两年时间，直接从讲师晋升为教授，并再次取得突破性成果，填补了凝聚态物理世界的凝聚态常数空白。《物理学进展报告》责任主编评价该成果：“论文关于物理定律统一性的研究工作，与电磁定律、万有引力定律的研究意义类似。”

在哈工大，像吕海宝这样破格晋升的科研新锐越来越多。哈工大机电工程学院副院长岳洪浩颇有感触地说：“学校的评价导向和示范效应，让年轻人有信心专注做事。”哈工大在人才评价改革过程中不断为科研人员“松绑”，“冷板凳”已然热起来。

政策驱动：打造基础研究人才“蓄水池”

在哈工大日前举行的学校基础研究动员会上，该校党委书记陈杰表示：“要把握基础研究创造知识和培育人才的两大核心功能，推动学术研究不断实现新突破，打造一批高水平师资队伍，培养一大批具有严谨科学精神、交叉意识和前沿眼光的高水平、高质量创新人才。”

在哈工大教授黄志伟带领下，该校从零开始建立的生命科学中心，采用与国际接轨的管理和运行机制，不到10年便成为优秀人才和科研成果的“蓄水池”，攻克了病毒结构与免疫方向的多项世界级难题。

生命科学中心是哈工大打造人才“强磁场”的一个缩影。当下，该校已推出“青年拔尖人才选聘计划”“春雁英才计划”“未来英才计划”，以及设立青年科学家工作室等人才支持政策，不拘一格提拔青年教师。截至目前，哈工大已累计建成178个青年科学家工作室，定向培育未来的“大师+团队”，加速形成“一个前沿领域、一群人”的学术共同体。

哈工大仪器科学与工程学院赵唯淞，在读博期间入选“春雁英才计划”，2024年通过“青年拔尖人才选聘计划”成为哈工大最年轻的正高级教师，并入选国家级青年人才。他带领团队在交叉基础研究和探索上下功夫，在生物医学显微成像技术与应用等研究领域取得一系列突破性成果。

“学校为青年科学家工作室提供启动资金、实验场地和博士后招收等系列支持，让我们能心无旁骛搞研究。”赵唯淞说。在他的实验室里，团队正在冲刺新的科研高峰。

“近几年，越来越多优秀的青年人才主动‘加盟’研究院。”哈工大数学研究院常务副院长熊枭透露，该校即将启动“筑基策源”计划，对前沿基础研究给予专项政策倾斜。

当机制改革激活人才潜能，当全周期支持体系打通成长通道，这所承载着共和国工业记忆的高校，正在基础研究的深水区劈波斩浪，勇毅前行。（记者 朱 虹 通讯员 刘培香）

(责编：郝孟佳、李昉)