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“中小学科学教育创新实践”交流展示会在京举行

2025年06月03日16:08 | 来源：人民网-教育频道
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活动现场。中国教育学会供图

活动现场。中国教育学会供图

人民网北京6月3日电 日前，中国教育学会会员日系列活动之“中小学科学教育创新实践”交流展示会在北京市东城区史家胡同小学举行，主题为“深耕科学沃土，夯实强国根基”。来自全国各地近300名教育专家学者、区域教育管理者及一线教师代表共话科学教育创新路径。

中国教育学会常务副会长李天顺表示，为全方位助力会员专业成长，学会立足教育行业发展趋势和会员实际需求，从构建优质学习平台、搭建多元展示平台、打造高效交流平台等三个维度系统构建服务体系。面向未来，学会将持续完善会员服务体系，助力会员在教育事业发展道路上实现个人价值与社会价值双重提升，共同为办强办优基础教育、建设教育强国贡献力量。

北京市东城区教育委员会主任周林谈到了科学教育对国家发展的重要意义。他表示，作为全国首批科学教育实验区，东城区实施“科学教育提质”六大行动，构建全链条改革体系，系统推进科学教育和创新人才培养。今后东城将发挥实验区优势，以务实举措服务科教兴国战略，助力教育强国建设。

在主旨报告环节，中国教育学会科学教育分会副理事长、浙江师范大学堪萨斯大学联合教育学院院长黄晓，北京市东城区教育委员会副主任刘羽，山东省济南市教育局副局长宋豫，北京史家教育集团党委书记洪伟等专家学者，围绕“贯彻落实科学教育加法，助力教育强国建设”“科学教育加法之东城行动”“深耕强国沃土，厚植家国情怀”等话题进行了分享。

据悉，本次活动由中国教育学会主办，中共北京市东城区委教育工作委员会、北京市东城区教育委员会、中国教育学会科学教育分会协办。当天还设置了两场分论坛和两场平行圆桌论坛，包括课程展示、实践案例和圆桌论坛等环节。（李依环、实习生曲家谊）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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