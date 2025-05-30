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劳模精神润校园 “中国工人大思政课”走进浙江职校

2025年05月30日14:50 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月30日电 近日，由全国总工会宣传教育部、中国财贸轻纺烟草工会、中国旅游协会联合主办的“中国工人大思政课”暨“中国服务”工匠精神大课堂旅游行业“劳模进校园”宣讲活动在浙江旅游职业学院举行。活动特邀三位劳模工匠走进校园，通过主题宣讲与互动交流等形式，与师生代表分享奋斗经历与人生感悟。

“17岁那年，我在面点间外驻足的那一刻，就与中式面点结下了不解之缘。”高级技师、2025年全国劳模赵会连分享道。从河北农村小伙到北京民族饭店面点厨师长，30年来他坚持“择一事、匠一心、终一生、成一作”的匠心理念。为改良核桃酥，他历经五年数百次试验，改良外形、馅料、口感、技艺，最终让寓意“和平”“和和美美”的创意面点登上APEC、冬奥会等国宴舞台，用指尖匠心向世界传递了中国味道。

“真正的成长是能将简单的工作也做到极致。”武汉地铁2号线汉口火车站中心站长、2020年全国劳模姚婕分享了工作心得。在轨道交通行业，她已工作21年，一身玫红工装的她，每日穿梭在数万人次的客流中，接待问询、悉心解答。工作中，她曾深夜守护无助的母女，想尽办法寻找丢失救命钱的外地乘客，精心编制“武汉地铁高校导乘图”，自创末班车“先上车后补票”便民举措，带领团队创新升级“四导”服务体系，用点滴行动诠释职业担当。

高级技师、2019年浙江省劳模屠杭平结合自身从业经历，勉励同学们秉承“传承不守旧，创新不忘本”的宗旨，以“干一行爱一行，择一业终一生”的执着态度精进技艺，在坚守烹饪传统的同时勇于创新突破。

活动期间，中华全国总工会宣传教育部向三位劳模颁发了“中国工人大思政课”劳模工匠宣讲团成员证书，浙江旅游职业学院向劳模颁发学校“劳模兼职导师”聘书。（王鑫 董苗林 刘欣蔚 赵青）

(责编：崔競文、刘凡)

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