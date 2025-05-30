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北京呼家楼中心小学“六一”少先队主题活动成功举办  

2025年05月30日16:29 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月30日电 （记者陈琦）29日，2025年北京市朝阳区《牢记党的教导 争做强国少年》“六一”少先队主题活动在呼家楼中心小学举办，活动以“科创强国 未来有我”为主题，打破传统校园活动模式，师生通过入队仪式、科创展示和项目实践，展现新时代少年的责任与担当。

活动现场。校方供图

活动现场。校方供图

活动在“红领巾爱祖国”2025年朝阳区示范性入队仪式下拉开帷幕。宣读了组建年级少先队组织的决定、宣布新队员名单后，老队员为新队员系上红领巾，在红色旗帜下，新队员们高举右拳庄严宣誓。随后进行了为新建中队授中队旗、聘请中队辅导员等环节。

活动现场。校方供图

活动现场。校方供图

在“科创强国 未来有我”主题队日暨呼家楼中心小学第十届学校文化节启动环节，少先队员们话成长创新担当，他们围绕 PDC 项目（即"Project（项目）、Driven（驱动）、Creation（生成）”）展开分享，讲述在项目中如何运用科学知识解决实际问题的过程，从创意构思到实践探索的每一个故事都展现出新时代少年敢于突破、勇于创新的精神。

活动现场。校方供图

活动现场。校方供图

在校园操场展示棚内，PDC 精品项目展示和科创社团互动展示同样精彩，队员们自行参观、体验，在互动中感受科技创新的魅力，沉浸在知识的海洋里。

(责编：邵文婷、熊旭)

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