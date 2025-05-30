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三部门联合查处涉高考违法有害信息

2025年05月30日15:52 | 来源：新华网
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新华社北京5月30日电（记者王鹏）记者30日从教育部获悉，为积极营造风清气正的全国高考网络环境，根据国家教育统一考试工作部际联席会议部署，教育部会同中央网信办、公安部联合开展查处涉高考违法有害信息等工作。

教育部、中央网信办、公安部提醒，对于编造、传播网络谣言，故意扰乱公共秩序，涉嫌构成编造、故意传播虚假信息罪和寻衅滋事罪等犯罪的，将依法受到严厉打击。相关网络平台要认真落实信息内容管理主体责任，持续加大监测处置力度，重点排查清理造谣考前泄题、贩卖所谓“试题答案”、组织考试作弊、开展招生诈骗等涉考违法有害信息，重点整治炒作夸大涉考不实信息、借AI技术生成发布涉考虚假信息、干扰舆论和误导公众等行为，从严查处有关账号，营造更加健康安全的网络环境，共同维护良好的招生考试秩序。

此外，有关部门提醒广大考生和家长提高辨别能力，从教育部门、招考机构和高校的官方渠道获取高考权威信息，切勿相信“售卖高考试题、答案”“内部渠道”“内部指标”等信息，切勿参与涉考违法犯罪活动，谨防上当受骗。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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