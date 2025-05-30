人民网北京5月30日电 （记者李依环）2025年高考在即。为积极营造风清气正的全国高考网络环境，根据国家教育统一考试工作部际联席会议部署，教育部会同中央网信办、公安部联合开展查处涉高考违法有害信息等工作。

教育部、中央网信办、公安部郑重提醒，互联网不是法外之地，有关个人和机构要为自己的言论负责，对于编造、传播网络谣言，故意扰乱公共秩序，涉嫌构成编造、故意传播虚假信息罪和寻衅滋事罪等犯罪的，将依法受到严厉打击。

此外，相关网络平台要认真落实信息内容管理主体责任，持续加大监测处置力度，重点排查清理造谣考前泄题、贩卖所谓“试题答案”、组织考试作弊、开展招生诈骗等涉考违法有害信息，重点整治炒作夸大涉考不实信息、借AI技术生成发布涉考虚假信息、干扰舆论和误导公众等行为，从严查处有关账号，营造更加健康安全的网络环境，共同维护良好的招生考试秩序。

三部门郑重提醒广大考生和家长提高辨别能力，从教育部门、招考机构和高校的官方渠道获取高考权威信息，切勿相信“售卖高考试题、答案”“内部渠道”“内部指标”等信息，切勿参与涉考违法犯罪活动，谨防上当受骗。如发现涉考涉招违法违规行为，可向考点所在地省级教育招生考试机构举报并提供有效线索。如遇诈骗，应及时向公安机关报案，维护自身合法权益。

涉高考违法有害信息如下——

（一）“售卖高考试题、答案”

高考前，不法分子通过网络平台推送广告类信息等方式，推销所谓的“高考试题、答案”，接着就会以“预付订金”的名义要求用户付款，或是借传送“样题试卷”的名义向用户发送非法链接实施诈骗。

高考试题在启用前按绝密级管理，在命题、制卷、运送、保管、分发等全流程、各环节有着严格的管理标准和程序，严防泄题泄密事件发生，有效保证了试题试卷的绝对安全。切勿轻信售卖高考试题、答案等诈骗信息。

（二）“绝密资料”“命题组押题卷”

高考前，部分考试培训机构、自媒体通过网络平台发布所谓“绝密资料”“绝密级预测卷”，号称有高考命题组老师参与出题，年年押中高考试题，有的还以AI大模型押题为噱头。相关信息通过夸大宣传吸引流量，达到诱导考生和家长高价购买模拟试题、参考资料的目的。

（三）“2025高考大变革”“小道消息”

高考前，部分考试培训机构、自媒体通过网络平台编造、发布所谓“教育部临时通知”“考试改革动真格了”“各科出题新套路”等不实信息，为达商业变现目的无底线博流量，严重扰乱考试招生秩序。

(责编：郝孟佳、熊旭)